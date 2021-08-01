Польша: Экстракласса 2021-2022
Краковия
0:1
Первый тайм: 22'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Шлёнск
0:1
15' ПенальтиПих Роберт
31
Грошшо
Лукаш
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
18
Роша
Луиш
73
Зауха
Патрик
45
Балай
Филип
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
39
Левкот
Шимон
17
Шварц
Петр
24
Кинтана
Кайе
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
88 Родин МатайЗащитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Роша ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Karol Knap
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Левкот ШимонПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Кинтана КайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
Ход матча
15'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альварес Маркос
|1
|0.5
|2.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|2 (1)
|1
|2.
|Экспозито Эрик
|1
|0.5
|3.
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|4.
|Вердаска Диогу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Какабадзе Отар
|1
|0
|2.
|Югас Якуб
|1
|0
|3.
|Сиплак Михал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штиглец Дино
|1
|0
|2.
|Левкот Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Шлёнск
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +6 =9 -5Гурник Ленчна 1:1 Краковия Штурм 0:1 Краковия Краковия 2:2 Локомотив Москва Краковия 0:1 Варта Познань
Лехия Гданьск 1:1 Краковия Краковия 1:0 Гурник Забже Висла Краков 0:0 Краковия Краковия 1:0 Висла Плоцк Легия 0:0 Краковия Краковия 1:2 Ракув Ягеллония 2:1 Краковия Краковия 2:1 Лех Пяст 2:0 Краковия Краковия 1:1 Шлёнск Ракув 0:0 Краковия Хойничанка 0:3 Краковия Краковия 2:4 Заглембе Любин Сталь Мелец 0:0 Краковия Краковия 1:1 Подбескидзе Варта Познань 0:1 Краковия
Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =9 -4Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд
Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе Гурник Забже 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Краковия 1:1 Шлёнск Шлёнск 0:1 Легия Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Лех 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Висла Краков Пяст 2:0 Шлёнск
Последние игры между собой
Краковия: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Шлёнск: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:3 Шлёнск Экстракласса Краковия 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Шлёнск 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:2 Краковия Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Шлёнск Экстракласса Краковия 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Краковия Экстракласса Шлёнск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:3 Краковия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Погонь Щецин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Шлёнск
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Варта Познань
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Краковия
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Гурник Забже
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Шлёнск
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Краковия
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Сталь Мелец
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Пяст
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Краковия
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брук-Бет Термалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Заглембе Любин
|Шиш Патрик
|2
|0
|0
|2.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|2
|1
|0
|3.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|1
|0
|1
|4.
|Брук-Бет Термалица
|Adam Radwanski
|1
|0
|1
|5.
|Гурник Ленчна
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|4.
|Легия
|Младенович Филип
|0
|1
|5.
|Легия
|Жозуэ Филипе
|0
|1