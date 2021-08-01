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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Краковия
0:1
Первый тайм: 22'

Стадион:
Шлёнск
0'
0:1
15' Пенальти
Пих Роберт
22'
31
Грошшо
Лукаш
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
3
Сиплак
Михал
2
Рыпэ
Корнел
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
22
Лосаж
Флорьян
18
Роша
Луиш
9
Альварес
Маркос
73
Зауха
Патрик
45
Балай
Филип
1
Путноцки
Матуш
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
10
Павловски
Бартоломей
39
Левкот
Шимон
17
Шварц
Петр
7
Пих
Роберт
11
Пясецки
Фабиан
24
Кинтана
Кайе
Краковия
3-4-2-1
Шлёнск
4-4-2

Ход матча

15'
0:1
Пих Роберт

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Маркос 1 0.5
2. Лосаж Флорьян 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 2 (1) 1
2. Экспозито Эрик 1 0.5
3. Павловски Бартоломей 0 0
4. Вердаска Диогу 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Какабадзе Отар 1 0
2. Югас Якуб 1 0
3. Сиплак Михал 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Штиглец Дино 1 0
2. Левкот Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 0 0 0 0 0 100% (1)
 Шлёнск 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Гурник Ленчна 1:1 Краковия Штурм 0:1 Краковия Краковия 2:2 Локомотив Москва Краковия 0:1 Варта Познань
Лехия Гданьск 1:1 Краковия Краковия 1:0 Гурник Забже Висла Краков 0:0 Краковия Краковия 1:0 Висла Плоцк Легия 0:0 Краковия Краковия 1:2 Ракув Ягеллония 2:1 Краковия Краковия 2:1 Лех Пяст 2:0 Краковия Краковия 1:1 Шлёнск Ракув 0:0 Краковия Хойничанка 0:3 Краковия Краковия 2:4 Заглембе Любин Сталь Мелец 0:0 Краковия Краковия 1:1 Подбескидзе Варта Познань 0:1 Краковия
Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд
Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе Гурник Забже 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Краковия 1:1 Шлёнск Шлёнск 0:1 Легия Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Лех 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Висла Краков Пяст 2:0 Шлёнск

Последние игры между собой

Краковия: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Шлёнск: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Краковия 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Краковия Экстракласса Шлёнск 3:2 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:3 Шлёнск Экстракласса Краковия 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Шлёнск 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:2 Краковия Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Шлёнск Экстракласса Краковия 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Краковия Экстракласса Шлёнск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:3 Краковия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Краков 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лех 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Погонь Щецин 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Шлёнск 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ракув 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Пяст 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Легия 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Варта Познань 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Краковия 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Гурник Забже 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Краков 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Лех 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Варта Познань 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Шлёнск 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Гурник Ленчна 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Краковия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Сталь Мелец 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ракув 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Пяст 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Лех 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Варта Познань 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Висла Краков 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Краковия 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брук-Бет Термалица 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Легия 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Заглембе Любин Шиш Патрик 2 0 0
2. Шлёнск Пих Роберт 2 1 0
3. Варта Познань Гжесик Ян 1 0 1
4. Брук-Бет Термалица Adam Radwanski 1 0 1
5. Гурник Ленчна Przemyslaw Banaszak 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
4. Легия Младенович Филип 0 1
5. Легия Жозуэ Филипе 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Пих Роберт из команды Шлёнск забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Шлёнск
2.23
3.38
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Краковия 0:1 Шлёнск онлайн




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