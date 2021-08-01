Ионов прошёл к лицевой линии по правому флангу и затем выполнил подачу во вратарскую, Лантратов грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

Доигрался "Краснодар", теперь команда Виктора Ганчаренко серьёзно рискует потерять очки в этот вечер.

Себаи вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил прострел в центр штрафной на Кухарчука, Петров успел вернуться назад и перехватить мяч.

Сперцян вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, затем Эдуард выполнил отличную передачу в центр штрафной, Кордоба долго подрабатывал мяч и затем пробил точно в Глушакова.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Краснодар", чтобы наконец-то пробить Илью Лантратова, но главное "быкам" не забывать и про оборону своих ворот, а иначе они достаточно легко могут оказаться в роли догоняющей стороны.

Кухарчук сразу же попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Газинский вернулся назад и выбил мяч на угловой.

Глушаков с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сафонов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Газинский с правой половины поля выполнил подачу на левый угол штрафной площади, де Вильена головой сбросил мяч в центр штрафной, Классон головой пробил под правый угол ворот, Лантратов неудачно отбил мяч перед собой, но всё этого было из-за Ионова, который прыгнул перед голкипером "Химок", а Алексей при этом был в офсайде.

Из центра поля последовал заброс на ход Себаи по левому флангу, Кайо выиграл верховую борьбу за мяч и головой выбил его в аут.

Сабович со стандарта выполнил далеко не самую лучшую подачу к правому углу вратарской, Сафонов грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

Сафонов очень хорошо ввёл мяч в игру, Ионов получил шанс убежать на левый угол штрафной площади, в борьбе с Сабовичем Алексей очень легко упал на газон, Артём Любимов справедливо показал, что будет удар от ворот.

Кабелла с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Классон в борьбе с Филиным не смог зацепиться за мяч.

Себаи из центра поля выполнил слишком сильный заброс в центр штрафной площади на ход Кухарчуку, Сафонов грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

Защитник "Краснодара" Сергей Петров на левом фланге в подкате чисто выбил мяч в аут из-под ног Набиуллина, Эльмир затем наступил на голеностоп сопернику, Артём Любимов принял решение показать жёлтую карточку именно игроку "быков".

Сабович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Классон выбил мяч на левую половину поля, Набиуллин решил в касание пробить по воротам, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Сперцян перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Филина.

Глушаков теперь уже в центре поля нарушил правила против Сперцяна. Игроки "Краснодара" быстро разыграли стандарт.

Ионов, Классон и де Вильена смогли разогнать атаку по левой половине поля, но в момент передачи вперёд уже Кабелла забрался в офсайд.

Кабелла в штрафной площади "Химок" нарушил правила против Глушакова. Много мелких фолов стало в нашей игре.

Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Кордобе по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Кухарчук!!! Сабович выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Кухарчука, Илья в касание выполнил передачу в центр штрафной, там никого из партнёров по команде не оказалось, Сафонов перехватил мяч, но затем Матвей очень плохо ввёл его в игру. Голкипер "Краснодара" выбросил мяч на правый фланг, где его перехватил Сабович, затем Бесард выполнил подачу к левому углу вратарской, Кухарчук удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в сетку.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Краснодар" на своём поле играет вничью с "Химками" 0:0. Пока команда Виктора Ганчаренко смотрится более интересно, но вот по голевым моментам с игры впереди именно подмосковный клуб. У "Краснодара" сегодня пока не получается отличиться даже с пенальти, но нельзя не отметить Лантратова и Сафонова, оба голкипера показывают очень надёжную игру в воротах. Во втором тайме забитые голы уже наверняка будут, но вот сможет ли "Краснодар" в этот вечер не потерять очки, вопрос достаточно интересный.

45' Не получается у "Краснодара" провести хорошую атаку в компенсированное время, перерыв нужен обеим командам.

45' Де Вильена пошёл в активный прессинг Стойиновича на левом фланге у штрафной площади "Химок", но Душан грамотно пробил в соперника, мяч от Тонни ушёл за лицевую линию поля.

45' Классон выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Ионов долго подрабатывал мяч, Стойинович в итоге накрыл Алексея и выбил мяч на левый фланг.

45' Четыре минуты добавил Артём Любимов к основному времени первого тайма.

44' Себаи по центру прошёл к радиусу штрафной площади и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Дагерстол вроде бы и неплохо набежал на мяч, но при этом Филип слабо пробил точно в руки Сафонову.

43' Набиуллин вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и затем на исполнение пробил в правый угол ворот, Сафонов в прыжке спокойно накрыл мяч.

42' С левого фланга вновь последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Химок", с длинными передачами у "Краснодара" сегодня имеются определённые проблемы.

41' Сабович с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, игроки "Краснодара" сыграли очень внимательно и без лишних нервов перехватили мяч.

40' Кухарчук немного сместился в центр с левой половины поля и затем пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч задел ногу Кайо и полетел под перекладину, Сафонов в прыжке смог спасти свою команду и перевести мяч на угловой.

39' Кабелла с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Лантратов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на левый фланг.

38' Сперцян выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Кабелла, Реми набежал на мяч и выполнил прострел к линии вратарской, Тихий успел вернуться назад и выбить мяч на угловой.

37' Де Вильена с левого фланга выполнил безадресный заброс к линии вратарской, там был только Лантратов.

36' Стойинович в центре поля нарушил правила против Кабелла. Игроки "Краснодара" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

35' Набиуллин при входе в штрафную площадь с левой половины поля неплохо отыгрался с Кухарчуком, но затем Эльмир в борьбе за мяч нарушил правила против Черникова.

34' Сабович со стандарта из центра поля решил попробовать выполнить заброс на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

33' Де Вильена с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Сорокин в борьбе за верховой мяч умудрился завалить сразу двух соперников на газон, это фол конечно же.

32' Петров с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Филина и ушёл на угловой.

31' Классон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сорокин и Кайо не смогли головой пробить по воротам, но получилось так, что и Лантратов пролетел мимо мяча, отскок был на правый угол штрафной площади, где оказался свободный Ионов, Алексей пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

30' Кабелла со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Себаи головой выбил мяч подальше от своих ворот.

29' Сабович на левом фланге нарушил правила против Кабелла. Игроки "Краснодара" не смогли быстро разыграть стандарт. Артём Любимов дал паузу футболистам, чтобы они попили воды и перевели дух.

28' Набиуллин прошёл вперёд по левой половине поля и выполнил передачу к центру штрафной площади, Себаи неудачно поставил ногу и не смог зацепиться за мяч.

27' Дагерстол пробил по воротам с дальней дистанции, Сорокин удачно подставил ногу и отправил мяч на левую половину поля.

26' Газинский в прошлом эпизоде в игровой ситуации неудачно столкнулся с Филиным в штрафной площади "Химок". Полузащитник "Краснодара" немного полежал на газоне, но затем сам поднялся.

25' Ионов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Стойинович головой выбил мяч подальше от своих ворот.

24' Угловой у ворот "Химок". Кабелла разыграл корнер с де Вильеной, затем Тонни с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кайо в борьбе с соперником в касание пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

23' Идову с правого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Сорокин оказался первым на мяче и спокойно выбил его обратно на правую половину поля.

22' Стоит отметить, что фланговый защитник "Химок" Душан Стойинович получил жёлтую карточку за свой фол на Сперцяне в штрафной площади.

21' Кабелла с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Классон оторвался от соперников и неплохо пробил в правый угол ворот, Лантратов вновь выручил "Химки".

20' Лантратов! Классон с "точки" пробил в левый угол ворот, мяч полетел на удобной высоте для Лантратова, Илья угадал направление удара и отбил мяч на левый угол штрафной площади, далее уже Идову выбил мяч на угловой.

19' Справедливый пенальти назначает Артём Любимов после пересмотра момента. Стойинович явно сбивал Сперцяна, это железный пенальти.

18' Кирилл Левников, который сегодня работает на VAR убедил Артёма Любимова пойти и пересмотреть момент.

17' Классон выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Сперцян пробросил мяч мимо Стойиновича, а затем Эдуард получил по ногам, Артём Любимов почему-то решил не назначать пенальти.

16' Глушаков в очередной раз пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, на этот раз мяч полетел не очень сильно, Сафонов был на месте.

15' Сабович с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, после борьбы мяч был выбит к линии штрафной площади, Глушаков вновь пробил по воротам, но на этот раз Дениса заблокировали.

14' Глушаков получил мяч в радиусе штрафной площади и сильно пробил по воротам, мяч полетел по центру, но Сафонову пришлось очень непросто, Матвей в прыжке перевёл мяч в перекладину, а затем уже его на угловой выбил Кайо.

13' Кабелла с правой половины поля выполнил передачу на ход Газинскому к правому углу штрафной площади, Юрий в свою очередь выполнил прострел в центр к линии штрафной, защитники "Химок" прочитали момент и перехватили мяч.

12' Кухарчук попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Черниковым Илья упустил мяч в аут.

11' Де Вильена разыграл корнер с Кабелла, затем Реми выполнил неудачную подачу в центр вратарской с правого фланга, мяч полетел точно в руки Лантратову.

10' Петров из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Ионову, Алексей в борьбе с Тихим заработал угловой для своей команды.

9' Глушаков в центре поля нарушил правила против Кайо. Игроки "Краснодара" быстро разыграли стандарт.

8' Набиуллин в прошлом эпизоде получил небольшое повреждение, пока с ним работают врачи "Химок", но Эльмир наверняка вернётся в игру.

7' Набиуллин попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Черников здорово поставил корпус и заставил Эльмира упустить мяч за лицевую линию поля.

6' Сорокин из глубины поля выполнил заброс на ход Ионову по левому флангу, мяч полетел слишком сильно, Алексей не смог сохранить его в игре, будет аут в пользу "Химок".

5' Угловой у ворот "Химок". Де Вильена выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тихий оказался первым на мяче и головой выбил его на правый угол штрафной площади.

4' Де Вильена сразу же в подкате выиграл борьбу за мяч на половине поля "Химок" и затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника подмосковного и затем его уже без проблем в руки забрал Лантратов.

3' Болельщиков на стадионе "Краснодар" сегодня из-за ограничений также совсем немного, но они стараются с самого начала активно гнать свою команду вперёд.

2' Сегодня в Краснодаре довольно жарко даже вечером, а поэтому от команд не нужно ждать каких-то высоких скоростей, будем надеяться, что им при этом всё же удастся порадовать нас забитыми мячами.