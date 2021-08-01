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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
0:1
Второй тайм: 70'

Стадион:
Химки
0'
14' Желтая карточка
Стойинович Душан
0:0
15' Не забитый пенальти
Классон Виктор
55' Желтая карточка
Петров Сергей
61' Желтая карточка
Тихий Дмитрий
0:1
63' Гол
Кухарчук Илья
70'
0:1. Илья Кухарчук забивает посл...
Ионов падает в штрафной! Пенальт...
Незасчитанный гол Ионова
Сафонов тащит мяч из-под перекла...
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
31
Кайо
Силва
2
Сорокин
Егор
52
Де
Вильена
Тонни
53
Черников
Александр
8
Газинский
Юрий
74
Сперцян
Эдуард
16
Классон
Виктор
7
Кабелла
Реми
11
Ионов
Алексей
22
Лантратов
Илья
33
Стойинович
Душан
6
Тихий
Дмитрий
25
Филин
Александр
4
Идову
Брайн
14
Сабович
Бесард
3
Дагерстол
Филип
8
Глушаков
Денис
11
Набиуллин
Эльмир
44
Кухарчук
Илья
19
Себаи
Сенин
Краснодар
4-2-3-1
Химки
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Вильена Тонни 2 1
2. Кордоба Джон 1 (1) 0.5
3. Кабелла Реми 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кухарчук Илья 2 1

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Петров Сергей 1 0
2. Черников Александр 1 0
3. Сперцян Эдуард 1 0
Химки
# Игрок      
1. Тихий Дмитрий 1 0
2. Стойинович Душан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)
 Химки 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос
Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси
Химки Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи Рубин 1:0 Химки
Химки 0:1 Факел Химки 0:1 Олимп-Долгопрудный Химки 0:0 Сочи Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Химки: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Химки 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 7:2 Химки Премьер-лига Краснодар 1:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:0 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Зенит 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Химки 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Краснодар 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Уфа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Ростов 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зенит 2:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Химки 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Краснодар 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Зенит 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Краснодар 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Химки 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Нижний Новгород Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ростов 1:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
3. Зенит Ерохин Александр 2 0 0
4. Химки Кухарчук Илья 2 0 0
5. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Уфа Фищенко Руслан 1 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
4. Крылья Советов Иванисеня Дмитрий 2 0
5. Нижний Новгород Сапета Александр 1 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
    Бесплатная видеотрансляция у спонсора "Краснодара" - букмекера WinLine
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    70'
    Сперцян вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, затем Эдуард выполнил отличную передачу в центр штрафной, Кордоба долго подрабатывал мяч и затем пробил точно в Глушакова. 
  • 69'
    Себаи вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил прострел в центр штрафной на Кухарчука, Петров успел вернуться назад и перехватить мяч. 
  • 68'
    Доигрался "Краснодар", теперь команда Виктора Ганчаренко серьёзно рискует потерять очки в этот вечер. 
  • 67'
    Ионов прошёл к лицевой линии по правому флангу и затем выполнил подачу во вратарскую, Лантратов грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • Описание гола
    66'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Кухарчук!!! Сабович выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Кухарчука, Илья в касание выполнил передачу в центр штрафной, там никого из партнёров по команде не оказалось, Сафонов перехватил мяч, но затем Матвей очень плохо ввёл его в игру. Голкипер "Краснодара" выбросил мяч на правый фланг, где его перехватил Сабович, затем Бесард выполнил подачу к левому углу вратарской, Кухарчук удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в сетку. 
  • Желтая карточка
    65'
    Чуть ранее капитан "Химок" Дмитрий Тихий получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • 64'
    Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Кордобе по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    63'
    Кабелла в штрафной площади "Химок" нарушил правила против Глушакова. Много мелких фолов стало в нашей игре. 
  • Офсайд
    62'
    Ионов, Классон и де Вильена смогли разогнать атаку по левой половине поля, но в момент передачи вперёд уже Кабелла забрался в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Глушаков теперь уже в центре поля нарушил правила против Сперцяна. Игроки "Краснодара" быстро разыграли стандарт. 
  • Фол, нарушение
    60'
    Сперцян перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Филина. 
  • Замена
    59'
    В составе "Краснодара" произошла замена. Вместо Юрия Газинского на поле вышел Джон Кордоба. 
  • 58'
    Сабович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Классон выбил мяч на левую половину поля, Набиуллин решил в касание пробить по воротам, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    57'
    Де Вильена на правом фланге зацепил Сабовича. Игроки "Химок" заработали неплохой стандарт. 
  • Желтая карточка
    56'
    Защитник "Краснодара" Сергей Петров на левом фланге в подкате чисто выбил мяч в аут из-под ног Набиуллина, Эльмир затем наступил на голеностоп сопернику, Артём Любимов принял решение показать жёлтую карточку именно игроку "быков". 
  • 55'
    Себаи из центра поля выполнил слишком сильный заброс в центр штрафной площади на ход Кухарчуку, Сафонов грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 54'
    Кабелла с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Классон в борьбе с Филиным не смог зацепиться за мяч. 
  • Судья
    53'
    Сафонов очень хорошо ввёл мяч в игру, Ионов получил шанс убежать на левый угол штрафной площади, в борьбе с Сабовичем Алексей очень легко упал на газон, Артём Любимов справедливо показал, что будет удар от ворот. 
  • 52'
    Сабович со стандарта выполнил далеко не самую лучшую подачу к правому углу вратарской, Сафонов грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Классон на левой половине поля нарушил правила против Сабовича. "Химки" заработали неплохой стандарт. 
  • 50'
    Из центра поля последовал заброс на ход Себаи по левому флангу, Кайо выиграл верховую борьбу за мяч и головой выбил его в аут. 
  • Офсайд
    49'
    Газинский с правой половины поля выполнил подачу на левый угол штрафной площади, де Вильена головой сбросил мяч в центр штрафной, Классон головой пробил под правый угол ворот, Лантратов неудачно отбил мяч перед собой, но всё этого было из-за Ионова, который прыгнул перед голкипером "Химок", а Алексей при этом был в офсайде. 
  • Угловой
    48'
    Глушаков с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сафонов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 47'
    Кухарчук сразу же попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Газинский вернулся назад и выбил мяч на угловой. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Краснодар", чтобы наконец-то пробить Илью Лантратова, но главное "быкам" не забывать и про оборону своих ворот, а иначе они достаточно легко могут оказаться в роли догоняющей стороны. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Краснодар" на своём поле играет вничью с "Химками" 0:0. Пока команда Виктора Ганчаренко смотрится более интересно, но вот по голевым моментам с игры впереди именно подмосковный клуб. У "Краснодара" сегодня пока не получается отличиться даже с пенальти, но нельзя не отметить Лантратова и Сафонова, оба голкипера показывают очень надёжную игру в воротах. Во втором тайме забитые голы уже наверняка будут, но вот сможет ли "Краснодар" в этот вечер не потерять очки, вопрос достаточно интересный. 
  • 45'
    Не получается у "Краснодара" провести хорошую атаку в компенсированное время, перерыв нужен обеим командам. 
  • 45'
    Де Вильена пошёл в активный прессинг Стойиновича на левом фланге у штрафной площади "Химок", но Душан грамотно пробил в соперника, мяч от Тонни ушёл за лицевую линию поля. 
  • 45'
    Классон выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Ионов долго подрабатывал мяч, Стойинович в итоге накрыл Алексея и выбил мяч на левый фланг. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил Артём Любимов к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Себаи по центру прошёл к радиусу штрафной площади и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Дагерстол вроде бы и неплохо набежал на мяч, но при этом Филип слабо пробил точно в руки Сафонову. 
  • 43'
    Набиуллин вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и затем на исполнение пробил в правый угол ворот, Сафонов в прыжке спокойно накрыл мяч. 
  • 42'
    С левого фланга вновь последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Химок", с длинными передачами у "Краснодара" сегодня имеются определённые проблемы. 
  • Угловой
    41'
    Сабович с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, игроки "Краснодара" сыграли очень внимательно и без лишних нервов перехватили мяч. 
  • Штанга
    40'
    Кухарчук немного сместился в центр с левой половины поля и затем пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч задел ногу Кайо и полетел под перекладину, Сафонов в прыжке смог спасти свою команду и перевести мяч на угловой. 
  • Угловой
    39'
    Кабелла с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Лантратов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на левый фланг. 
  • 38'
    Сперцян выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Кабелла, Реми набежал на мяч и выполнил прострел к линии вратарской, Тихий успел вернуться назад и выбить мяч на угловой. 
  • 37'
    Де Вильена с левого фланга выполнил безадресный заброс к линии вратарской, там был только Лантратов. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Стойинович в центре поля нарушил правила против Кабелла. Игроки "Краснодара" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Набиуллин при входе в штрафную площадь с левой половины поля неплохо отыгрался с Кухарчуком, но затем Эльмир в борьбе за мяч нарушил правила против Черникова. 
  • 34'
    Сабович со стандарта из центра поля решил попробовать выполнить заброс на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    33'
    Де Вильена с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Сорокин в борьбе за верховой мяч умудрился завалить сразу двух соперников на газон, это фол конечно же. 
  • 32'
    Петров с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Филина и ушёл на угловой. 
  • Опасный момент
    31'
    Классон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сорокин и Кайо не смогли головой пробить по воротам, но получилось так, что и Лантратов пролетел мимо мяча, отскок был на правый угол штрафной площади, где оказался свободный Ионов, Алексей пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 30'
    Кабелла со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Себаи головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Сабович на левом фланге нарушил правила против Кабелла. Игроки "Краснодара" не смогли быстро разыграть стандарт. Артём Любимов дал паузу футболистам, чтобы они попили воды и перевели дух. 
  • 28'
    Набиуллин прошёл вперёд по левой половине поля и выполнил передачу к центру штрафной площади, Себаи неудачно поставил ногу и не смог зацепиться за мяч. 
  • 27'
    Дагерстол пробил по воротам с дальней дистанции, Сорокин удачно подставил ногу и отправил мяч на левую половину поля. 
  • Травма, повреждение
    26'
    Газинский в прошлом эпизоде в игровой ситуации неудачно столкнулся с Филиным в штрафной площади "Химок". Полузащитник "Краснодара" немного полежал на газоне, но затем сам поднялся. 
  • 25'
    Ионов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Стойинович головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Угловой
    24'
    Угловой у ворот "Химок". Кабелла разыграл корнер с де Вильеной, затем Тонни с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кайо в борьбе с соперником в касание пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 23'
    Идову с правого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Сорокин оказался первым на мяче и спокойно выбил его обратно на правую половину поля. 
  • Желтая карточка
    22'
    Стоит отметить, что фланговый защитник "Химок" Душан Стойинович получил жёлтую карточку за свой фол на Сперцяне в штрафной площади. 
  • Угловой
    21'
    Кабелла с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Классон оторвался от соперников и неплохо пробил в правый угол ворот, Лантратов вновь выручил "Химки". 
  • Не забитый пенальти
    20'
    Лантратов! Классон с "точки" пробил в левый угол ворот, мяч полетел на удобной высоте для Лантратова, Илья угадал направление удара и отбил мяч на левый угол штрафной площади, далее уже Идову выбил мяч на угловой. 
  • Пенальти!
    19'
    Справедливый пенальти назначает Артём Любимов после пересмотра момента. Стойинович явно сбивал Сперцяна, это железный пенальти. 
  • Видеоповтор
    18'
    Кирилл Левников, который сегодня работает на VAR убедил Артёма Любимова пойти и пересмотреть момент. 
  • Судья
    17'
    Классон выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Сперцян пробросил мяч мимо Стойиновича, а затем Эдуард получил по ногам, Артём Любимов почему-то решил не назначать пенальти. 
  • 16'
    Глушаков в очередной раз пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, на этот раз мяч полетел не очень сильно, Сафонов был на месте. 
  • Угловой
    15'
    Сабович с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, после борьбы мяч был выбит к линии штрафной площади, Глушаков вновь пробил по воротам, но на этот раз Дениса заблокировали. 
  • Штанга
    14'
    Глушаков получил мяч в радиусе штрафной площади и сильно пробил по воротам, мяч полетел по центру, но Сафонову пришлось очень непросто, Матвей в прыжке перевёл мяч в перекладину, а затем уже его на угловой выбил Кайо. 
  • 13'
    Кабелла с правой половины поля выполнил передачу на ход Газинскому к правому углу штрафной площади, Юрий в свою очередь выполнил прострел в центр к линии штрафной, защитники "Химок" прочитали момент и перехватили мяч. 
  • 12'
    Кухарчук попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Черниковым Илья упустил мяч в аут. 
  • Угловой
    11'
    Де Вильена разыграл корнер с Кабелла, затем Реми выполнил неудачную подачу в центр вратарской с правого фланга, мяч полетел точно в руки Лантратову. 
  • 10'
    Петров из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Ионову, Алексей в борьбе с Тихим заработал угловой для своей команды. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Глушаков в центре поля нарушил правила против Кайо. Игроки "Краснодара" быстро разыграли стандарт. 
  • Травма, повреждение
    8'
    Набиуллин в прошлом эпизоде получил небольшое повреждение, пока с ним работают врачи "Химок", но Эльмир наверняка вернётся в игру. 
  • 7'
    Набиуллин попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Черников здорово поставил корпус и заставил Эльмира упустить мяч за лицевую линию поля. 
  • 6'
    Сорокин из глубины поля выполнил заброс на ход Ионову по левому флангу, мяч полетел слишком сильно, Алексей не смог сохранить его в игре, будет аут в пользу "Химок". 
  • Угловой
    5'
    Угловой у ворот "Химок". Де Вильена выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тихий оказался первым на мяче и головой выбил его на правый угол штрафной площади. 
  • 4'
    Де Вильена сразу же в подкате выиграл борьбу за мяч на половине поля "Химок" и затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника подмосковного и затем его уже без проблем в руки забрал Лантратов. 
  • 3'
    Болельщиков на стадионе "Краснодар" сегодня из-за ограничений также совсем немного, но они стараются с самого начала активно гнать свою команду вперёд. 
  • 2'
    Сегодня в Краснодаре довольно жарко даже вечером, а поэтому от команд не нужно ждать каких-то высоких скоростей, будем надеяться, что им при этом всё же удастся порадовать нас забитыми мячами. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Краснодар" в этом матче является явным фаворитом, но команда Игоря Черевченко умеет оказывать хорошее сопротивление и наверняка эта встреча для "быков" простой не будет. 
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Классон Виктор пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    14'
    Стойинович Душан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Краснодар 0:1 Химки онлайн


Прогнозы на матч Краснодар 0:1 Химки

Исход игры
Краснодар
97.3% (142)
Ничья
2.1% (3)
Химки
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (66)
Меньше
54.48% (79)
Обе команды забьют
Да
42.76% (62)
Нет
57.24% (83)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
39.7% (58)
2:1 Краснодар
23.3% (34)
3:1 Краснодар
15.1% (22)
1:0 Краснодар
13% (19)
3:0 Краснодар
4.1% (6)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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