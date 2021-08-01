Россия: Премьер-лига 2021-2022
14' Желтая карточкаСтойинович Душан
0:0
15' Не забитый пенальтиКлассон Виктор
55' Желтая карточкаПетров Сергей
61' Желтая карточкаТихий Дмитрий
0:1
63' ГолКухарчук Илья
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
|1 000 руб.
31
Кайо
Силва
19
Себаи
Сенин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Себаи СенинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Корян АршакПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Камышев ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Алиев КамранНападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
Ход матча
14'
15'
0:0
55'
61'
63'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Вильена Тонни
|2
|1
|2.
|Кордоба Джон
|1 (1)
|0.5
|3.
|Кабелла Реми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кухарчук Илья
|2
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петров Сергей
|1
|0
|2.
|Черников Александр
|1
|0
|3.
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|2.
|Стойинович Душан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|Химки
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +5 =4 -11Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос
Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси
Химки Последние 20 матчей: +7 =2 -11Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи Рубин 1:0 Химки
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Химки: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Зенит
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Химки
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зенит
|2:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Химки
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Зенит
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Химки
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ростов
|1:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
|3.
|Зенит
|Ерохин Александр
|2
|0
|0
|4.
|Химки
|Кухарчук Илья
|2
|0
|0
|5.
|Краснодар
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|4.
|Крылья Советов
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
|5.
|Нижний Новгород
|Сапета Александр
|1
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар 0:1 Химки
Исход игры
Краснодар
97.3% (142)
Ничья
2.1% (3)
Химки
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (66)
Меньше
54.48% (79)
Обе команды забьют
Да
42.76% (62)
Нет
57.24% (83)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
39.7% (58)
2:1 Краснодар
23.3% (34)
3:1 Краснодар
15.1% (22)
1:0 Краснодар
13% (19)
3:0 Краснодар
4.1% (6)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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