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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
 
Позже

Стадион:
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Вильена Тонни 2 2
2. Кордоба Джон 1 (1) 1
3. Кабелла Реми 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кухарчук Илья 1 1

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Черников Александр 1 0
2. Сперцян Эдуард 1 0
Химки
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)
 Химки 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос
Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси
Химки Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи Рубин 1:0 Химки
Химки 0:1 Факел Химки 0:1 Олимп-Долгопрудный Химки 0:0 Сочи Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Химки: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Химки 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 7:2 Химки Премьер-лига Краснодар 1:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:0 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нижний Новгород Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 2 0 1
2. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 1 0 0
4. Зенит Ерохин Александр 1 0 0
5. Химки Кухарчук Илья 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 1 0
3. Нижний Новгород Сапета Александр 1 0
4. Сочи Попов Ивелин 1 0
5. Урал Бикфалви Эрик 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2021, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Краснодар 95.2% (60)
    X 3.2% (2)
    Химки 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Химки
    1.54
    4.80
    7.21
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Краснодар - Химки онлайн


    Прогнозы на матч Краснодар - Химки

    Исход игры
    Краснодар
    95.2% (60)
    Ничья
    3.2% (2)
    Химки
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (28)
    Меньше
    55.56% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    41.27% (26)
    Нет
    58.73% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    36.5% (23)
    2:1 Краснодар
    27% (17)
    1:0 Краснодар
    17.5% (11)
    3:1 Краснодар
    7.9% (5)
    3:0 Краснодар
    4.8% (3)
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