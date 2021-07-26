Россия: Премьер-лига 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Вильена Тонни
|2
|2
|2.
|Кордоба Джон
|1 (1)
|1
|3.
|Кабелла Реми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кухарчук Илья
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Черников Александр
|1
|0
|2.
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|Химки
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +5 =4 -11Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос
Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси
Химки Последние 20 матчей: +7 =2 -11Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи Рубин 1:0 Химки
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Химки: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|1
|2.
|Краснодар
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|1
|0
|0
|4.
|Зенит
|Ерохин Александр
|1
|0
|0
|5.
|Химки
|Кухарчук Илья
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|1
|0
|3.
|Нижний Новгород
|Сапета Александр
|1
|0
|4.
|Сочи
|Попов Ивелин
|1
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|1
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Химки
Исход игры
Краснодар
95.2% (60)
Ничья
3.2% (2)
Химки
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (28)
Меньше
55.56% (35)
Обе команды забьют
Да
41.27% (26)
Нет
58.73% (37)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
36.5% (23)
2:1 Краснодар
27% (17)
1:0 Краснодар
17.5% (11)
3:1 Краснодар
7.9% (5)
3:0 Краснодар
4.8% (3)
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