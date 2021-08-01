Россия: Премьер-лига 2021-2022
Ростов
1:2
Второй тайм: 72'
Стадион: Ростов Арена
Зенит
0:1
29' ГолЕрохин Александр
0:2
35' ПенальтиАзмун Сердар
1:2
45' ПенальтиКомличенко Николай
45' Желтая карточкаЛоврен Деян
50' Желтая карточкаОсипенко Максим
59' Желтая карточкаТерентьев Денис
63' Желтая карточкаКалинин Игорь
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
|1 000 руб.
15
Глебов
Данил
10
Мамаев
Павел
14
Кузяев
Далер
22
Дзюба
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мамаев ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Семак Сергей
Ход матча
29'
0:1
35'
0:2
45'
45'
50'
59'
63'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Комличенко Николай
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ерохин Александр
|2
|1
|2.
|Азмун Сердар
|2 (1)
|1
|3.
|Сутормин Алексей
|1 (1)
|0.5
|4.
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|5.
|Кузяев Далер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терентьев Денис
|1
|0
|2.
|Осипенко Максим
|1
|0
|3.
|Калинин Игорь
|1
|0
|4.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|5.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|2.
|Ловрен Деян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Зенит
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда
Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов
Зенит Последние 20 матчей: +13 =5 -2Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер
Последние игры между собой
Ростов: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Зенит: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ростов 1:0 Зенит Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Кубок Париматч Премьер Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:1 Зенит Кубок Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Зенит
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Химки
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зенит
|2:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Химки
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Зенит
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Химки
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ростов
|1:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
|3.
|Зенит
|Ерохин Александр
|2
|0
|0
|4.
|Химки
|Кухарчук Илья
|2
|0
|0
|5.
|Краснодар
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|4.
|Крылья Советов
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
|5.
|Нижний Новгород
|Сапета Александр
|1
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов 1:2 Зенит
Исход игры
Ростов
5.9% (9)
Ничья
11.8% (18)
Зенит
82.4% (126)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (100)
Меньше
33.33% (50)
Обе команды забьют
Да
75.33% (113)
Нет
24.67% (37)
Популярный счёт
1:2 Зенит
49% (75)
0:2 Зенит
13.1% (20)
1:1 Ничья
10.5% (16)
0:1 Зенит
7.2% (11)
1:3 Зенит
7.2% (11)
2:1 Ростов
3.9% (6)
0:3 Зенит
2% (3)
2:3 Зенит
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!