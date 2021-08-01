Отошёл ситуативно "Зенит" назад в позиционную оборону.

Мамаев навесил справа на дальнюю штангу, у Алмквиста головой пробить не получилось, у Калинина ногой - тоже.

Бабурин выбивает мяч в аут, не рискуя под прессингом Азмуна.

Теперь зенитовцы не удержали мяч на своей половине под давлением.

Комличенко красиво пальнул в падении с левого полуфланга после скидки самому себе грудью, но не попал в дальний угол.

Ракицкий никуда не спешит в центре поля. Покатал мяч под стопой, сделал вид, что подаст, а потом дал короткий поперечный пас партнёру.

Калинин устремился по левому флангу и навесил - Ракицкий был первым на мяче. Атака "Ростова" продолжилась, был ещё дальний удар, и вскоре Осипенко получил жёлтую карточку за явную симуляцию на входе в штрафную "Зенита".

Диагональ Ракицкого дошла до Кузяева, который дотянулся до мяча и головой отправил его за пределы поля.

Комличенко плохо дотянулся до навеса Байрамяна, а подхвативший мяч на правом фланге Терентьев сделал подачу, заблокированную Караваевым, то есть как таковой подачи не получилось.

"Ростов" позиционно атакует, в первую очередь надо же ему забивать в ворота соперника, а не "Зениту".

Вендел протащил мяч к чужой штрафной по левой зоне, а Барриос не смог найти возможность для удара из центральной области.

Алмквист на левом фланге обороны выбил мяч из-под ног Кузяева в аут.

Пытается "Зенит" пробиться через плотное пространство в центре защиты соперника.

Дзюба замешкался и не выиграл борьбу, и приходится гостям снова искать пути-дорожки к чужой штрафной.

Подача Караваева - и не дают пробить Дзюбе.

В последние минуты "Зенит" не выпускает "Ростов" за середину поля.

На линии центрального круга Терентьев срубил Вендела и заслуженно получил жёлтую карточку.

Короткий пас Азмуна не дошёл до Дзюбы, ростовчане перехватили мяч.

Байрамян заработал для южан угловой на правом фланге.

Подача Калинина с корнера - прямо в руки Кержакову.

Начался мини-отрезок инициативы "Ростова". А может, и не мини.

Бабурин вышел из ворот и не ошибся, сыграв ногой с лёта.

У Калинина предупреждение за удар по ноге Кузяеву в центре поля.

Подача Сантоса не привела к опасности у ворот "Ростова".

А вот и Дзюба напомнил о себе, толкнув Хаджикадунича в середине поля.

Да так толкнул, что ростовскому защитнику потребовалась медпомощь.

Многовато фолов в центре поля стало - теперь Комличенко сыграл там не по правилам.

Угловой подаст "Зенит" - Кузяев попал в защитника после скидки Дзюбы.

Интересно располагались игроки в штрафной во время подачи "Зенита", и поле специально было расчищено под Ракицкого, с лёта пальнувшего правее створа. Помнится, похожим образом в начале сентября позапрошлого года Жирков забил "Спартаку".

Первый тайм

46' А вот и второй тайм подоспел!

— Первый тайм завершён! 1:2. "Ростов" показал некий характер и заработал ответный пенальти, благодаря которому хозяева уступают только в один мяч. Посмотрим, что будет после перерыва.

45' Идёт уже добавленное время к первому тайму. Всего компенсировано 3 минуты, осталась одна.

45' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Николай Комличенко (с пенальти)!

Сначала 11-метровый хотел пробить Мамаев, но это сделал сам пострадавший. Комличенко точно пробил в левый угол, а Кержаков стал падать в другую сторону.

45' Жёлтая карточка Ловрену за фол против Комличенко.

45' И пенальти в ворота "Зенита"!

45' Мешков слушает видеоассистентов: возможно, пенальти в ворота "Зенита"... Главный арбитр спустя минуту пошёл смотреть повтор сам.

43' Во время той подачи Ловрен наступил на ногу Комличенко, которому требуется медицинская помощь.

43' Калинин подаёт, а Ракицкий выбивает мяч. Потом последовал плотный удар от хозяев, снаряд ушёл на угловой.

42' Чуть не забил "Зенит" третий! Ерохин ударил головой с близкого расстояния на левой штанге и лишь за малым не попал в пустой створ.

41' Караваев навесил, однако Азмун не добрался до мяча, а Дзюбе не позволили сработать на подборе.

40' Калинин забросил с левого полуфланга на дальнюю штангу, получилось безадресно за пределы поля.

39' Момент у ворот "Зенита"! Комличенко после подачи с левого края бьёт головой рядом с правой штангой.

38' Азмун углядел, что Бабурин далековато вышел из ворот, и исполнил дальнюю свечку, но в створ не попал.

38' Заброс от Ловрена в штрафную хозяев следует точно в руки Бабурина.

37' Азмун подхватил мяч на левом фланге и пошёл вперёд, но контратака "Зенита" всё равно замедлила свой темп до атаки обычной.

36' Байрамян делал неудачную доставку в штрафную, и теперь дончанам придётся начинать атаку сначала.

35' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Сердар Азмун (с пенальти)!

Уверенно развёл иранский форвард мяч и Бабурина по разным углам, ударив в правый.

34' Пенальти в ворота "Ростова"! Вендел нанёс дальний удар, Бабурин отбил чуть вправо от себя, туда устремился Азмун, и вратарь хозяев сбил соперника. Мешков сразу указал на точку.

33' "Зенит" ведёт позиционную атаку.

32' Ох, опасно у ворот "Зенита"! Комличенко опередил Кержакова на подаче с левого фланга, но пробил головой выше перекладины.

31' Придётся теперь "Ростову" раскрываться, иначе клубная команда нового главного тренера сборной России потерпит второе поражение подряд.

29' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Александр Ерохин!

Кузяев подал примерно с правой линии штрафной на дальнюю штангу, и Ерохин, продавивший Терентьева, головой послал мяч в правый угол, поразив ворота своей бывшей команды.

28' Байрамян забросил справа на ближнюю штангу, откуда Мамаев нанёс сильно неточный удар головой.

28' "Ростов" в позиционной атаке.

27' Дзюба плохо пробил с дальней дистанции - низом правее створа.

27' Ещё один удар от Ерохина, тоже плотный, но из-за пределов штрафной и менее опасный - Бабурин ловит.

25' Кузяев на правом фланге снабдил мячом Караваева, который прострелил, и Ерохин в падении красиво пробил в падении с отскоком от газона, только выше перекладины.

24' Мешков возобновляет игру своим свистком.

23' Перерыв на водопой.

22' Байрамян упал на газон после столкновения с Кержаковым.

22' Кое-какой шанс был у Алмквиста, но в сложной ситуации с противодействием обороны он не смог отличиться.

22' Кое-какой шанс был у Алмквиста, но в сложной ситуации с противодействием обороны он не смог отличиться.

21' Ростовчане получили передышку от обороны, владеют они мячом в центре поля.

20' Дзюба на правой линии штрафной немного растерялся и отдал неточный пас.

19' Ловрен сделал заброс из глубины на голову Осипенко.

18' Осипенко хорошо подчистил в своей штрафной, выбив мяч в аут.

17' "Ростов" приглашает "Зенит" повыше, чтобы иметь шанс подловить питерцев на контратаке.

16' Ракицкий наконец нашёл забросом Дзюбу, который сбросил мяч за лицевую.

15' Алмквист упорно боролся мяч на левом фланге на чужой половине поля, но аут случился не в пользу ростовчан.

14' "Ростов" играет от обороны, но не прочь ходить вперёд при удобной ситуации.

13' Алмквист в не самой удобной ситуации не попал в створ с подступов к штрафной.

12' Азмун прицелился издали - левее створа.

12' У Мамаева чуть не возник момент в чужой штрафной, однако Павлу не удалось показать расторопность и пробить.

11' Ракицкий уронил Комличенко в центре поля на фланге.

11' А Ракицкий всё подает из глубины из подаёт, но пока это успеха "Зениту" не приносит.

10' Дзюба подцепил мяч возле чужой штрафной и нанёс два удара, которые были заблокированы Азмуном и Хаджикадуничем.

9' На подаче корнера Бабурин уверенно играет кулаками и выбивает мяч в безопасную зону.

8' Ракицкий выполнил диагональ вправо на Кузяева, тот прострелил, и от колена Калинина мяч ушёл на угловой.

8' Ракицкий делал менее высокую передачу на чужой половине поля, и ростовчане поставили ей шлагбаум.

7' Хасимото навесил с левого фланга в руки Кержакову.

6' Пока опасных моментов "Зенит" не создавал, несмотря на свои подачи.

5' Ловрен закинул в чужую штрафную - Осипенко сделал вынос головой.

5' И опять Ракицкий пуляет мяч вперёд, только на левый фланг, но и так случилась потеря.

4' А питерцы по-прежнему зациклены на забросах в адрес Дзюбы - очередной неточный лонгболл из центра поля.

3' Несколько единоборств прошли на половине поля "Зенита" вдалеке от штрафной, итогом чего стал аут в пользу питерцев.

2' Теперь Караваев сохранил мяч в поле после заброса и сам забросил сферу в руки Бабурина.

2' Ракицкий забросил мяч далеко вперёд, однако Дзюбе не удалось зацепиться за снаряд.

1' "Ростов" сразу же активно пошёл вперёд правым флангом, и возникла опасная ситуация у ворот "Зенита", но Алмквист из зоны возле правой штанги ковырнул мяч мимо створа.