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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
1:2
Второй тайм: 72'

Стадион:
Зенит
0'
0:1
29' Гол
Ерохин Александр
0:2
35' Пенальти
Азмун Сердар
1:2
45' Пенальти
Комличенко Николай
45' Желтая карточка
Ловрен Деян
50' Желтая карточка
Осипенко Максим
59' Желтая карточка
Терентьев Денис
63' Желтая карточка
Калинин Игорь
72'
1:2. Николай Комличенко (пенальт...
1
Бабурин
Егор
4
Терентьев
Денис
55
Осипенко
Максим
5
Хаджикадунич
Деннис
13
Калинин
Игорь
15
Глебов
Данил
11
Алмквист
Понтус
10
Мамаев
Павел
18
Хасимото
Кэнто
19
Байрамян
Хорен
27
Комличенко
Николай
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
21
Ерохин
Александр
14
Кузяев
Далер
5
Барриос
Вилмар
8
Вендел
Маркус
7
Азмун
Сердар
22
Дзюба
Артём
Ростов
4-1-4-1
Зенит
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Комличенко Николай 1 (1) 0.5
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ерохин Александр 2 1
2. Азмун Сердар 2 (1) 1
3. Сутормин Алексей 1 (1) 0.5
4. Ракицкий Ярослав 0 0
5. Кузяев Далер 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Терентьев Денис 1 0
2. Осипенко Максим 1 0
3. Калинин Игорь 1 0
4. Хаджикадунич Деннис 1 0
5. Сухомлинов Данила 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Оздоев Магомед 1 0
2. Ловрен Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 0 0 0 0 0 0
 Зенит 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда
Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов
Зенит Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер
Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Ереван

Последние игры между собой

Ростов: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Зенит: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Зенит 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Зенит Премьер-лига Ростов 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 6:1 Ростов Премьер-лига
Ростов 1:0 Зенит Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Кубок Париматч Премьер Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:1 Зенит Кубок Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Зенит 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Химки 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Краснодар 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Уфа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Ростов 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зенит 2:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Химки 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Краснодар 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Зенит 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Краснодар 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Химки 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Нижний Новгород Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ростов 1:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
3. Зенит Ерохин Александр 2 0 0
4. Химки Кухарчук Илья 2 0 0
5. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Уфа Фищенко Руслан 1 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
4. Крылья Советов Иванисеня Дмитрий 2 0
5. Нижний Новгород Сапета Александр 1 0
Весь список
  • После матча
  • Бесплатная видеотрансляция у спонсора "Зенита" - букмекера WinLine
  • Второй тайм
  • 72'
    Готовится замена Ракицкого у питерцев.
  • 71'
    Мамаев навесил справа на дальнюю штангу, у Алмквиста головой пробить не получилось, у Калинина ногой - тоже.
  • 71'
    Отошёл ситуативно "Зенит" назад в позиционную оборону.
  • Замена
    70'
    Фольмер меняет экс-зенитовца Терентьева в составе "Ростова".
  • 69'
    Объявлен водный перерыв.
  • 68'
    Интересно располагались игроки в штрафной во время подачи "Зенита", и поле специально было расчищено под Ракицкого, с лёта пальнувшего правее створа. Помнится, похожим образом в начале сентября позапрошлого года Жирков забил "Спартаку".
  • Угловой
    68'
    Угловой подаст "Зенит" - Кузяев попал в защитника после скидки Дзюбы.
  • Фол, нарушение
    67'
    Многовато фолов в центре поля стало - теперь Комличенко сыграл там не по правилам.
  • Травма, повреждение
    66'
    Да так толкнул, что ростовскому защитнику потребовалась медпомощь. 
  • Фол, нарушение
    65'
    А вот и Дзюба напомнил о себе, толкнув Хаджикадунича в середине поля.
  • 64'
    Подача Сантоса не привела к опасности у ворот "Ростова".
  • 64'
    Доставка Дугласа Сантоса с левого края заблокирована.
  • Желтая карточка
    63'
    У Калинина предупреждение за удар по ноге Кузяеву в центре поля.
  • 63'
    Бабурин вышел из ворот и не ошибся, сыграв ногой с лёта.
  • 63'
    Начался мини-отрезок инициативы "Ростова". А может, и не мини.
  • 62'
    Подача Калинина с корнера - прямо в руки Кержакову.
  • Угловой
    61'
    Байрамян заработал для южан угловой на правом фланге.
  • 61'
    Короткий пас Азмуна не дошёл до Дзюбы, ростовчане перехватили мяч.
  • Желтая карточка
    60'
    На линии центрального круга Терентьев срубил Вендела и заслуженно получил жёлтую карточку. 
  • 59'
    В последние минуты "Зенит" не выпускает "Ростов" за середину поля.
  • 58'
    Подача Караваева - и не дают пробить Дзюбе.
  • 57'
    Дзюба замешкался и не выиграл борьбу, и приходится гостям снова искать пути-дорожки к чужой штрафной.
  • 56'
    Пытается "Зенит" пробиться через плотное пространство в центре защиты соперника.
  • 55'
    Алмквист на левом фланге обороны выбил мяч из-под ног Кузяева в аут.
  • 54'
    Вендел протащил мяч к чужой штрафной по левой зоне, а Барриос не смог найти возможность для удара из центральной области.
  • 53'
    "Ростов" позиционно атакует, в первую очередь надо же ему забивать в ворота соперника, а не "Зениту".
  • 52'
    Комличенко плохо дотянулся до навеса Байрамяна, а подхвативший мяч на правом фланге Терентьев сделал подачу, заблокированную Караваевым, то есть как таковой подачи не получилось. 
  • 51'
    Диагональ Ракицкого дошла до Кузяева, который дотянулся до мяча и головой отправил его за пределы поля. 
  • Желтая карточка
    50'
    Калинин устремился по левому флангу и навесил - Ракицкий был первым на мяче. Атака "Ростова" продолжилась, был ещё дальний удар, и вскоре Осипенко получил жёлтую карточку за явную симуляцию на входе в штрафную "Зенита".
  • 49'
    Бабурин легко поймал длинный заброс.
  • 49'
    Ракицкий никуда не спешит в центре поля. Покатал мяч под стопой, сделал вид, что подаст, а потом дал короткий поперечный пас партнёру.
  • 48'
    Комличенко красиво пальнул в падении с левого полуфланга после скидки самому себе грудью, но не попал в дальний угол.
  • 47'
    Теперь зенитовцы не удержали мяч на своей половине под давлением.
  • 46'
    Бабурин выбивает мяч в аут, не рискуя под прессингом Азмуна.
  • Первый тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    А вот и второй тайм подоспел!
  • Перерыв
    Первый тайм завершён! 1:2. "Ростов" показал некий характер и заработал ответный пенальти, благодаря которому хозяева уступают только в один мяч. Посмотрим, что будет после перерыва.
  • Дополнительное время
    45'
    Идёт уже добавленное время к первому тайму. Всего компенсировано 3 минуты, осталась одна.
  • Пенальти
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Николай Комличенко (с пенальти)!
    Сначала 11-метровый хотел пробить Мамаев, но это сделал сам пострадавший. Комличенко точно пробил в левый угол, а Кержаков стал падать в другую сторону. 
  • Желтая карточка
    45'
    Жёлтая карточка Ловрену за фол против Комличенко.
  • Пенальти!
    45'
    И пенальти в ворота "Зенита"!
  • Видеоповтор
    45'
    Мешков слушает видеоассистентов: возможно, пенальти в ворота "Зенита"... Главный арбитр спустя минуту пошёл смотреть повтор сам.
  • Травма, повреждение
    43'
    Во время той подачи Ловрен наступил на ногу Комличенко, которому требуется медицинская помощь.
  • Угловой
    43'
    Калинин подаёт, а Ракицкий выбивает мяч. Потом последовал плотный удар от хозяев, снаряд ушёл на угловой.
  • Опасный момент
    42'
    Чуть не забил "Зенит" третий! Ерохин ударил головой с близкого расстояния на левой штанге и лишь за малым не попал в пустой створ.
  • 41'
    Караваев навесил, однако Азмун не добрался до мяча, а Дзюбе не позволили сработать на подборе.
  • 40'
    Калинин забросил с левого полуфланга на дальнюю штангу, получилось безадресно за пределы поля.
  • Опасный момент
    39'
    Момент у ворот "Зенита"! Комличенко после подачи с левого края бьёт головой рядом с правой штангой.
  • 38'
    Азмун углядел, что Бабурин далековато вышел из ворот, и исполнил дальнюю свечку, но в створ не попал.
  • 38'
    Заброс от Ловрена в штрафную хозяев следует точно в руки Бабурина.
  • 37'
    Азмун подхватил мяч на левом фланге и пошёл вперёд, но контратака "Зенита" всё равно замедлила свой темп до атаки обычной.
  • 36'
    Байрамян делал неудачную доставку в штрафную, и теперь дончанам придётся начинать атаку сначала.
  • Пенальти
    35'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Сердар Азмун (с пенальти)!
    Уверенно развёл иранский форвард мяч и Бабурина по разным углам, ударив в правый.
  • Пенальти!
    34'
    Пенальти в ворота "Ростова"! Вендел нанёс дальний удар, Бабурин отбил чуть вправо от себя, туда устремился Азмун, и вратарь хозяев сбил соперника. Мешков сразу указал на точку.
  • 33'
    "Зенит" ведёт позиционную атаку.
  • Опасный момент
    32'
    Ох, опасно у ворот "Зенита"! Комличенко опередил Кержакова на подаче с левого фланга, но пробил головой выше перекладины.
  • 31'
    Придётся теперь "Ростову" раскрываться, иначе клубная команда нового главного тренера сборной России потерпит второе поражение подряд.
  • Описание гола
    29'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Александр Ерохин!
    Кузяев подал примерно с правой линии штрафной на дальнюю штангу, и Ерохин, продавивший Терентьева, головой послал мяч в правый угол, поразив ворота своей бывшей команды.
  • 28'
    Байрамян забросил справа на ближнюю штангу, откуда Мамаев нанёс сильно неточный удар головой.
  • 28'
    "Ростов" в позиционной атаке.
  • 27'
    Дзюба плохо пробил с дальней дистанции - низом правее створа.
  • 27'
    Ещё один удар от Ерохина, тоже плотный, но из-за пределов штрафной и менее опасный - Бабурин ловит.
  • Опасный момент
    25'
    Кузяев на правом фланге снабдил мячом Караваева, который прострелил, и Ерохин в падении красиво пробил в падении с отскоком от газона, только выше перекладины. 
  • 24'
    Мешков возобновляет игру своим свистком.
  • 23'
    Перерыв на водопой.
  • Травма, повреждение
    22'
    Байрамян упал на газон после столкновения с Кержаковым.
  • 22'
    Кое-какой шанс был у Алмквиста, но в сложной ситуации с противодействием обороны он не смог отличиться.
  • 22'
    Кое-какой шанс был у Алмквиста, но в сложной ситуации с противодействием обороны он не смог отличиться.
  • 21'
    Ростовчане получили передышку от обороны, владеют они мячом в центре поля.
  • 20'
    Дзюба на правой линии штрафной немного растерялся и отдал неточный пас.
  • 19'
    Ловрен сделал заброс из глубины на голову Осипенко.
  • 18'
    Осипенко хорошо подчистил в своей штрафной, выбив мяч в аут.
  • 17'
    "Ростов" приглашает "Зенит" повыше, чтобы иметь шанс подловить питерцев на контратаке.
  • 16'
    Ракицкий наконец нашёл забросом Дзюбу, который сбросил мяч за лицевую.
  • 15'
    Алмквист упорно боролся мяч на левом фланге на чужой половине поля, но аут случился не в пользу ростовчан.
  • 14'
    "Ростов" играет от обороны, но не прочь ходить вперёд при удобной ситуации.
  • 13'
    Алмквист в не самой удобной ситуации не попал в створ с подступов к штрафной.
  • 12'
    Азмун прицелился издали - левее створа.
  • Опасный момент
    12'
    У Мамаева чуть не возник момент в чужой штрафной, однако Павлу не удалось показать расторопность и пробить.
  • Фол, нарушение
    11'
    Ракицкий уронил Комличенко в центре поля на фланге.
  • 11'
    А Ракицкий всё подает из глубины из подаёт, но пока это успеха "Зениту" не приносит.
  • 10'
    Дзюба подцепил мяч возле чужой штрафной и нанёс два удара, которые были заблокированы Азмуном и Хаджикадуничем.
  • 9'
    На подаче корнера Бабурин уверенно играет кулаками и выбивает мяч в безопасную зону.
  • Угловой
    8'
    Ракицкий выполнил диагональ вправо на Кузяева, тот прострелил, и от колена Калинина мяч ушёл на угловой.
  • 8'
    Ракицкий делал менее высокую передачу на чужой половине поля, и ростовчане поставили ей шлагбаум.
  • 7'
    Хасимото навесил с левого фланга в руки Кержакову.
  • 6'
    Пока опасных моментов "Зенит" не создавал, несмотря на свои подачи.
  • 5'
    Ловрен закинул в чужую штрафную - Осипенко сделал вынос головой.
  • 5'
    И опять Ракицкий пуляет мяч вперёд, только на левый фланг, но и так случилась потеря.
  • 4'
    А питерцы по-прежнему зациклены на забросах в адрес Дзюбы - очередной неточный лонгболл из центра поля.
  • 3'
    Несколько единоборств прошли на половине поля "Зенита" вдалеке от штрафной, итогом чего стал аут в пользу питерцев.
  • 2'
    Теперь Караваев сохранил мяч в поле после заброса и сам забросил сферу в руки Бабурина.
  • 2'
    Ракицкий забросил мяч далеко вперёд, однако Дзюбе не удалось зацепиться за снаряд.
  • Опасный момент
    1'
    "Ростов" сразу же активно пошёл вперёд правым флангом, и возникла опасная ситуация у ворот "Зенита", но Алмквист из зоны возле правой штанги ковырнул мяч мимо створа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток, матч начался!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Ростов 1:2 Зенит онлайн


Прогнозы на матч Ростов 1:2 Зенит

Исход игры
Ростов
5.9% (9)
Ничья
11.8% (18)
Зенит
82.4% (126)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (100)
Меньше
33.33% (50)
Обе команды забьют
Да
75.33% (113)
Нет
24.67% (37)
Популярный счёт
1:2 Зенит
49% (75)
0:2 Зенит
13.1% (20)
1:1 Ничья
10.5% (16)
0:1 Зенит
7.2% (11)
1:3 Зенит
7.2% (11)
2:1 Ростов
3.9% (6)
0:3 Зенит
2% (3)
2:3 Зенит
1.3% (2)
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