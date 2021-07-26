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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
 
Позже

Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ерохин Александр 1 1
2. Азмун Сердар 1 1
3. Сутормин Алексей 1 (1) 1
4. Ракицкий Ярослав 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Хаджикадунич Деннис 1 0
2. Сухомлинов Данила 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Оздоев Магомед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 0 0 0 0 0 0
 Зенит 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда
Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов
Зенит Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер
Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Ереван

Последние игры между собой

Ростов: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Зенит: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Зенит 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Зенит Премьер-лига Ростов 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 6:1 Ростов Премьер-лига
Ростов 1:0 Зенит Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Кубок Париматч Премьер Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:1 Зенит Кубок Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нижний Новгород Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 2 0 1
2. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 1 0 0
4. Зенит Ерохин Александр 1 0 0
5. Химки Кухарчук Илья 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 1 0
3. Нижний Новгород Сапета Александр 1 0
4. Сочи Попов Ивелин 1 0
5. Урал Бикфалви Эрик 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2021, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Ростов 3.1% (2)
    X 10.9% (7)
    Зенит 85.9% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Зенит
    7.20
    4.50
    1.61
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ростов - Зенит онлайн


    Прогнозы на матч Ростов - Зенит

    Исход игры
    Ростов
    3.1% (2)
    Ничья
    10.9% (7)
    Зенит
    85.9% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (48)
    Меньше
    25% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    85.94% (55)
    Нет
    14.06% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    59.4% (38)
    1:1 Ничья
    10.9% (7)
    0:2 Зенит
    7.8% (5)
    1:3 Зенит
    7.8% (5)
    0:1 Зенит
    4.7% (3)
    2:3 Зенит
    3.1% (2)
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