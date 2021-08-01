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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ягеллония
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Ракув
0' 32'
55
Дзеконски
Ксавье
4
Пуэрто
Исраэль
3
Августин
Блажей
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
23
Струски
Кароль
5
Настич
Боян
11
Имас
Хесус
13
Andrzej
Trubeha
1
Ковачевич
Владан
5
Выдра
Доминик
24
Арсенич
Зоран
19
Кортни-Перкинс
Джордан
71
Длугош
Виктор
22
Качмарски
Иво
66
Папаниколау
Яннис
31
Удовичич
Жарко
9
Мусёлик
Себастьян
18
Арак
Якуб
15
Гедеш
Алешандре
Ягеллония
3-5-2
Ракув
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 1 0.5
2. Черных Фёдор 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иви Лопес 1 (1) 0.5
2. Вдовяк Матеуш 1 0.5
3. Длугош Виктор 1 0.5
4. Гедеш Алешандре 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Пржикрыл Томаш 1 0
2. Черных Фёдор 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Тудор Фран 1 0
2. Папаниколау Яннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 0 0 0 100% (1) 0 0
 Ракув 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 3:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Ракув
Варта Познань 2:0 Ягеллония Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Краковия Ягеллония 0:1 Шлёнск Лех 2:3 Ягеллония Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже Ракув 3:2 Ягеллония
Ракув Последние 20 матчей: +14 =6 -0
Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув
Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех Краковия 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:2 Ракув Ракув 0:0 Краковия Лех 0:2 Ракув Ракув 1:0 Подбескидзе

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Ракув: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Ягеллония 0:0 Ракув Экстракласса Ракув 3:2 Ягеллония Экстракласса Ракув 2:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Ракув Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Краков 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лех 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Погонь Щецин 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Шлёнск 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Ракув 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Пяст 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Легия 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Варта Познань 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Ягеллония 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Краковия 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Гурник Забже 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Краков 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Ягеллония 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Лех 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Варта Познань 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Гурник Ленчна 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ракув 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Сталь Мелец 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Пяст 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Лех 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Варта Познань 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Висла Краков 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Брук-Бет Термалица 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ягеллония 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Легия 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Заглембе Любин Шиш Патрик 2 0 0
2. Шлёнск Экспозито Эрик 2 0 0
3. Шлёнск Пих Роберт 2 1 0
4. Варта Познань Гжесик Ян 1 0 1
5. Брук-Бет Термалица Adam Radwanski 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Шлёнск Шварц Петр 1 1
4. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
5. Шлёнск Левкот Шимон 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Ракув
2.45
3.35
3.40
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Где смотреть матч Ягеллония 0:0 Ракув онлайн




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