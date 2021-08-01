Польша: Экстракласса 2021-2022
Ягеллония
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Stadion Rakow
Ракув
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Майстерек ЯнЗащитник
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кинтана ДаниНападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
-
20 Kacper Tabis
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Вилюш МацейЗащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|1
|0.5
|2.
|Черных Фёдор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|1 (1)
|0.5
|2.
|Вдовяк Матеуш
|1
|0.5
|3.
|Длугош Виктор
|1
|0.5
|4.
|Гедеш Алешандре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|2.
|Черных Фёдор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тудор Фран
|1
|0
|2.
|Папаниколау Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Ракув
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 3:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Ракув
Варта Познань 2:0 Ягеллония Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Краковия Ягеллония 0:1 Шлёнск Лех 2:3 Ягеллония Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже Ракув 3:2 Ягеллония
Ракув Последние 20 матчей: +14 =6 -0Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув
Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех Краковия 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:2 Ракув Ракув 0:0 Краковия Лех 0:2 Ракув Ракув 1:0 Подбескидзе
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Ракув: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Погонь Щецин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Ракув
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Варта Познань
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Ягеллония
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Краковия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Гурник Забже
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Ягеллония
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ракув
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Сталь Мелец
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Пяст
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Брук-Бет Термалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ягеллония
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Заглембе Любин
|Шиш Патрик
|2
|0
|0
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|2
|0
|0
|3.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|2
|1
|0
|4.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|1
|0
|1
|5.
|Брук-Бет Термалица
|Adam Radwanski
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|4.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|5.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|2
|0