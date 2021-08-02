Польша: Экстракласса 2021-2022
Лехия Гданьск
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Энерга Гданьск
Висла Плоцк
2' Желтая карточкаЖезничак Якуб
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
22
Сисей
Йозеф
99
Дурмуш
Илкай
14
Швох
Матеуш
77
Томасик
Пётр
24
Колар
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
-
77 Томасик ПётрПолузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
22 Шушняра ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зволински Лукаш
|1
|0.5
|2.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Конрадо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|1
|0
|2.
|Томасик Пётр
|1
|0
|3.
|Лагатор Душан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Краковия Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Краковия 0:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9Легия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Подбескидзе 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск
Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Пяст Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ракув Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Второй дивизион Лехия Гданьск 5:1 Висла Плоцк Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Ягеллония
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Погонь Щецин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Лехия Гданьск
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Варта Познань
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Висла Плоцк
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Краковия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Гурник Забже
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Лехия Гданьск
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Висла Плоцк
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Сталь Мелец
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пяст
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Лехия Гданьск
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Висла Плоцк
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Брук-Бет Термалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ягеллония
|Романчук Тарас
|2
|0
|0
|2.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|2
|0
|0
|3.
|Заглембе Любин
|Шиш Патрик
|2
|0
|0
|4.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|2
|0
|0
|5.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|4.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|5.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|2
|0