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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лехия Гданьск
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Висла Плоцк
0'
2' Желтая карточка
Жезничак Якуб
40'
1
Аломерович
Златан
78
Мусолитин
Николай
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
36
Маковский
Томаш
6
Кубицки
Ярослав
22
Сисей
Йозеф
88
Калузиньски
Якуб
99
Дурмуш
Илкай
9
Зволински
Лукаш
99
Градецки
Бартломей
15
Валло
Кристиан
25
Жезничак
Якуб
2
Михальски
Дамян
5
Кривоцюк
Антон
6
Расак
Дамиан
94
Лагатор
Душан
9
Коцыля
Давид
14
Швох
Матеуш
77
Томасик
Пётр
24
Колар
Марко
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-2-3-1

Ход матча

2'
 
Жезничак Якуб

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зволински Лукаш 1 0.5
2. Сисей Йозеф 0 0
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Конрадо 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 1 0
2. Томасик Пётр 1 0
3. Лагатор Душан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 0 0 0 100% (1) 0 0
 Висла Плоцк 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Краковия Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Краковия 0:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Легия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Подбескидзе 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск
Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Пяст Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ракув Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Второй дивизион Лехия Гданьск 5:1 Висла Плоцк Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Краков 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Ягеллония 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Погонь Щецин 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Лех 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Шлёнск 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Легия 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Ракув 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Пяст 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Лехия Гданьск 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Варта Познань 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Висла Плоцк 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Краковия 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Гурник Забже 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Висла Краков 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Гурник Ленчна 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лех 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Варта Познань 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Лехия Гданьск 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Висла Плоцк 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Сталь Мелец 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пяст 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лех 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ракув 2 1 0 1 3 - 5 3
5. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Лехия Гданьск 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Висла Краков 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Варта Познань 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Висла Плоцк 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Брук-Бет Термалица 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Легия 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ягеллония Романчук Тарас 2 0 0
2. Ягеллония Имас Хесус 2 0 0
3. Заглембе Любин Шиш Патрик 2 0 0
4. Шлёнск Экспозито Эрик 2 0 0
5. Шлёнск Пих Роберт 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Шлёнск Шварц Петр 1 1
4. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
5. Шлёнск Левкот Шимон 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    2'
    Жезничак Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Висла Плоцк
2.38
3.44
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк онлайн




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