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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лехия Гданьск
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7772
Висла Плоцк
0'
2' Желтая карточка
Жезничак Якуб
40' Желтая карточка
Михальски Дамян
44' Желтая карточка
Малоча Марио
44' Желтая карточка
Куцяк Душан
51' Желтая карточка
Расак Дамиан
54' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
1:0
64' Гол в свои ворота
Коцыля Давид
90'+9
1
Аломерович
Златан
78
Мусолитин
Николай
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
36
Маковский
Томаш
6
Кубицки
Ярослав
22
Сисей
Йозеф
88
Калузиньски
Якуб
99
Дурмуш
Илкай
9
Зволински
Лукаш
99
Градецки
Бартломей
15
Валло
Кристиан
25
Жезничак
Якуб
2
Михальски
Дамян
5
Кривоцюк
Антон
6
Расак
Дамиан
94
Лагатор
Душан
9
Коцыля
Давид
14
Швох
Матеуш
77
Томасик
Пётр
24
Колар
Марко
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зволински Лукаш 1 0.5
2. Сисей Йозеф 0 0
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Малоча Марио 1 0
2. Куцяк Душан 1 0
3. Конрадо 1 0
4. Кубицки Ярослав 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 1 0
2. Томасик Пётр 1 0
3. Лагатор Душан 1 0
4. Расак Дамиан 1 0
5. Михальски Дамян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 0 0 0 100% (1) 0 0
 Висла Плоцк 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Краковия Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Краковия 0:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Легия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Подбескидзе 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск
Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Пяст Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ракув Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Второй дивизион Лехия Гданьск 5:1 Висла Плоцк Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Краков 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Погонь Щецин 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Лех 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Шлёнск 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Лехия Гданьск 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ягеллония 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Пяст 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Легия 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Ракув 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Варта Познань 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Краковия 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Гурник Забже 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Висла Краков 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Лехия Гданьск 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Гурник Ленчна 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Лех 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Варта Познань 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Гурник Забже 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Сталь Мелец 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Ракув 2 1 0 1 3 - 5 3
3. Пяст 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Висла Краков 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Варта Познань 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Брук-Бет Термалица 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Легия 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ягеллония Романчук Тарас 2 0 0
2. Ягеллония Имас Хесус 2 0 0
3. Заглембе Любин Шиш Патрик 2 0 0
4. Шлёнск Экспозито Эрик 2 0 0
5. Шлёнск Пих Роберт 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Шлёнск Шварц Петр 1 1
4. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
5. Шлёнск Левкот Шимон 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Куцяк Душан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Малоча Марио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Михальски Дамян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Жезничак Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк онлайн




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