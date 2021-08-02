Польша: Экстракласса 2021-2022
Лехия Гданьск
1:0
Конец матча
Стадион: Энерга Гданьск Зрители: 7772
Висла Плоцк
2' Желтая карточкаЖезничак Якуб
40' Желтая карточкаМихальски Дамян
44' Желтая карточкаМалоча Марио
44' Желтая карточкаКуцяк Душан
51' Желтая карточкаРасак Дамиан
54' Желтая карточкаКубицки Ярослав
1:0
64' Гол в свои воротаКоцыля Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
22
Сисей
Йозеф
99
Дурмуш
Илкай
14
Швох
Матеуш
77
Томасик
Пётр
24
Колар
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
-
77 Томасик ПётрПолузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
22 Шушняра ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
Ход матча
40'
44'
44'
51'
54'
64'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зволински Лукаш
|1
|0.5
|2.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малоча Марио
|1
|0
|2.
|Куцяк Душан
|1
|0
|3.
|Конрадо
|1
|0
|4.
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|1
|0
|2.
|Томасик Пётр
|1
|0
|3.
|Лагатор Душан
|1
|0
|4.
|Расак Дамиан
|1
|0
|5.
|Михальски Дамян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Краковия Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Краковия 0:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9Легия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Подбескидзе 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск
Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Пяст Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ракув Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Второй дивизион Лехия Гданьск 5:1 Висла Плоцк Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Погонь Щецин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ягеллония
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Варта Познань
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Краковия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Гурник Забже
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Сталь Мелец
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|3.
|Пяст
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Брук-Бет Термалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ягеллония
|Романчук Тарас
|2
|0
|0
|2.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|2
|0
|0
|3.
|Заглембе Любин
|Шиш Патрик
|2
|0
|0
|4.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|2
|0
|0
|5.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|4.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|5.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|2
|0