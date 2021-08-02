Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Сочи
Ахмат
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уткин Даниил 1 1
2. Конате Мохамед II 1 1
3. Карапузов Владислав 0 0
4. Харин Евгений 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Нижич Зоран 1 0
2. Швец Антон 1 0
3. Уткин Даниил 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Попов Ивелин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Сочи 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец
Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи
Сочи Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Кешля 2:4 Сочи Нижний Новгород 1:0 Сочи Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи
Химки 2:3 Сочи Спартак Москва 4:0 Сочи Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Сочи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Ахмат 1:2 Сочи Товарищеские матчи Сочи 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Сочи Премьер-лига Ахмат 1:1 Сочи Премьер-лига
Ахмат 2:2 Сочи Товарищеские матчи Сочи 2:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Химки Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Уфа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Нижний Новгород Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 3 0 1
2. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
4. Химки Кухарчук Илья 2 0 0
5. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Уфа Фищенко Руслан 1 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
4. Крылья Советов Иванисеня Дмитрий 2 0
5. Краснодар Черников Александр 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2021, осталось 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 159
    Ахмат 36.5% (58)
    X 49.7% (79)
    Сочи 13.8% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Сочи
    2.77
    3.25
    2.97
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ахмат - Сочи онлайн


    Прогнозы на матч Ахмат - Сочи

    Исход игры
    Ахмат
    36.9% (59)
    Ничья
    49.4% (79)
    Сочи
    13.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.26% (55)
    Меньше
    64.74% (101)
    Обе команды забьют
    Да
    80.77% (126)
    Нет
    19.23% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.6% (73)
    2:1 Ахмат
    18.8% (30)
    1:0 Ахмат
    12.5% (20)
    1:2 Сочи
    10% (16)
    2:2 Ничья
    3.1% (5)
    0:1 Сочи
    2.5% (4)
    2:0 Ахмат
    1.9% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     