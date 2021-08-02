Россия: Премьер-лига 2021-2022
Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Сочи
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 РодригаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уткин Даниил
|1
|1
|2.
|Конате Мохамед II
|1
|1
|3.
|Карапузов Владислав
|0
|0
|4.
|Харин Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нижич Зоран
|1
|0
|2.
|Швец Антон
|1
|0
|3.
|Уткин Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =3 -9Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец
Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи
Сочи Последние 20 матчей: +10 =2 -8Кешля 2:4 Сочи Нижний Новгород 1:0 Сочи Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Сочи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|3
|0
|1
|2.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|3.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
|4.
|Химки
|Кухарчук Илья
|2
|0
|0
|5.
|Краснодар
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|4.
|Крылья Советов
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
|5.
|Краснодар
|Черников Александр
|2
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Сочи
Исход игры
Ахмат
36.9% (59)
Ничья
49.4% (79)
Сочи
13.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
35.26% (55)
Меньше
64.74% (101)
Обе команды забьют
Да
80.77% (126)
Нет
19.23% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.6% (73)
2:1 Ахмат
18.8% (30)
1:0 Ахмат
12.5% (20)
1:2 Сочи
10% (16)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:1 Сочи
2.5% (4)
2:0 Ахмат
1.9% (3)
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