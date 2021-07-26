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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уткин Даниил 1 1
2. Конате Мохамед II 1 1
3. Карапузов Владислав 0 0
4. Харин Евгений 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Нижич Зоран 1 0
2. Швец Антон 1 0
3. Уткин Даниил 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Попов Ивелин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Сочи 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец
Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи
Сочи Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Кешля 2:4 Сочи Нижний Новгород 1:0 Сочи Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи
Химки 2:3 Сочи Спартак Москва 4:0 Сочи Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Сочи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Ахмат 1:2 Сочи Товарищеские матчи Сочи 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Сочи Премьер-лига Ахмат 1:1 Сочи Премьер-лига
Ахмат 2:2 Сочи Товарищеские матчи Сочи 2:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нижний Новгород Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 2 0 1
2. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
3. Рубин Деспотович Джордже 1 1 1
4. Локомотив Москва Смолов Фёдор 1 0 0
5. Зенит Ерохин Александр 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Крылья Советов Иванисеня Дмитрий 2 0
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 1 0
4. Нижний Новгород Сапета Александр 1 0
5. Сочи Попов Ивелин 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2021, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 79
    Ахмат 41.8% (33)
    X 43% (34)
    Сочи 15.2% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Сочи
    2.85
    3.42
    2.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ахмат - Сочи онлайн


    Прогнозы на матч Ахмат - Сочи

    Исход игры
    Ахмат
    41.8% (33)
    Ничья
    43% (34)
    Сочи
    15.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.44% (28)
    Меньше
    64.56% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    74.68% (59)
    Нет
    25.32% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.2% (31)
    2:1 Ахмат
    19% (15)
    1:0 Ахмат
    17.7% (14)
    1:2 Сочи
    12.7% (10)
    2:0 Ахмат
    3.8% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (2)
    0:1 Сочи
    2.5% (2)
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