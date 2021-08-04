Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Челси
1:0
Первый тайм: 21'
Тоттенхэм
0'
1:0
16' Гол
Зиеш Хаким
21'
Челси
Тоттенхэм

Ход матча

16'
Зиеш Хаким
1:0

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси
Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Челси: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Тоттенхэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Челси Кубок лиги Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:0 Челси Кубок лиги Тоттенхэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 5:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига
  • Первый тайм
  • 20'
    Удар Вернера с линии штрафной площади заблокировал Дайер.
  • 18'
    Алонсо слева прострелил на Хаверца, который в касание сделал передачу на Вернера. Тимо паса не ожидал.
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ЗИЕШ!!! Рюдигер у центрального круга отобрал мяч и отдал пас на ход Зиешу. Хаким по центру прошёл до штрафной площади и с двадцати одного метра низом точно пробил в правый угол.
  • 14'
    Рюдигер справа навесил на Алонсо, который головой пробил в Голлини.
  • Фол, нарушение
    12'
    Рюдигер в центре поля толкнул Сона в спину.
  • 10'
    Хаверц справа с двадцати метров пробил выше ворот.
  • 9'
    Канте в центральном круге потерял мяч, но тут же догнал Сона и удачно вступил в отбор.
  • 8'
    Прострел Доэрти справа к воротам заблокировал Алонсо.
  • 6'
    "Тоттенхэм" больше владеет мячом в первые минуты встречи, но моментов у чужих ворот не создаёт.
  • 4'
    Сон от углового флага навес на ближнюю штангу исполнил слабо. "Синие" выбили мяч от ворот.
  • 2'
    "Челси" играет в синей форме, "Тоттенхэм" - в белых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стэмфорд Бридж"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют английские «Челси» и «Тоттенхэм». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Тоттенхэм
1.75
4.40
5.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Челси 1:0 Тоттенхэм онлайн




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