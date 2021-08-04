1:0
16' ГолЗиеш Хаким
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
-
18 Ампаду ЭтанЗащитник
-
26 Чалоба ТревоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Миазга МэттЗащитник
-
34 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
-
52 Скипп ОливерПолузащитник
- Запасные игроки
-
41 Уайтмэн ЭлфиВратарь
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
51 Омоле ТобиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
-
57 Джон НайлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
Ход матча
16'
1:0
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +13 =2 -5Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси
Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =3 -6Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли
Последние игры между собой
Челси: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Тоттенхэм 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:0 Челси Кубок лиги Тоттенхэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 5:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига