Алонсо слева прострелил на Хаверца, который в касание сделал передачу на Вернера. Тимо паса не ожидал.

16'

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ЗИЕШ!!! Рюдигер у центрального круга отобрал мяч и отдал пас на ход Зиешу. Хаким по центру прошёл до штрафной площади и с двадцати одного метра низом точно пробил в правый угол.