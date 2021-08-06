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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
1:0
Перерыв

Стадион:
Локомотив Москва
0'
15' Желтая карточка
Камилов Владислав
22' Желтая карточка
Баринов Дмитрий
45' Желтая карточка
Касинтура Эгаш
45' Вторая желтая карточка
Баринов Дмитрий
1:0
45' Пенальти
Иванов Олег
31
Беленов
Александр
3
Плиев
Константин
44
Журавлёв
Юрий
5
Йокич
Боян
32
Бауэр
Мориц
29
Камилов
Владислав
19
Иванов
Олег
23
Касинтура
Эгаш
57
Кротов
Вячеслав
24
Мрзляк
Филип
9
Агаларов
Гамид
1
Гилерме
Маринато
45
Сильянов
Александр
4
Магкеев
Станислав
3
Кастро
Пабло
31
Рыбус
Мацей
17
Жемалетдинов
Рифат
6
Баринов
Дмитрий
69
Куликов
Даниил
94
Рыбчинский
Дмитрий
9
Смолов
Фёдор
25
Камано
Франсуа
Уфа
3-4-2-1
Локомотив Москва
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агаларов Гамид 2 0.67
2. Иванов Олег 1 (1) 0.33
3. Голубев Артём 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жемалетдинов Рифат 3 1
2. Смолов Фёдор 2 0.67
3. Крыховяк Гжегож 0 0
4. Миранчук Антон 0 0
5. Куликов Даниил 0 0
6. Мурило Серкейра 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Фищенко Руслан 1 1
2. Кротов Вячеслав 1 0
3. Бауэр Мориц 1 0
4. Камилов Владислав 1 0
5. Милетич Неманья 1 0
6. Касинтура Эгаш 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Баринов Дмитрий 2 1
2. Камано Франсуа 1 0
3. Куликов Даниил 1 0
4. Мурило Серкейра 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 0 0 0 0 0 100% (2)
 Локомотив Москва 0 20% (1) 0 20% (1) 0 60% (3)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани
Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:3 Рубин
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов
Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Уфа: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
Локомотив Москва: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:2 Локомотив Москва Товарищеские матчи Уфа 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Кубок Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Локомотив Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Локомотив Москва 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Уфа 1:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уфа 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
2. Локомотив Москва 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
7. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Локомотив Москва 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Нижний Новгород Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Уфа 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 3 0 1
2. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
4. Химки Кухарчук Илья 2 0 0
5. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Уфа Фищенко Руслан 1 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
4. Сочи Попов Ивелин 2 0
5. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 0
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. Встретимся через 15 минут.
  • Пенальти
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ИВАНОВ! Опытный хавбек спокойно пробил в правый угол, а Гилерме завалился в другой!
  • Пенальти!
    45'
    Пенальти в ворота "Локомотива"! Да, судья всё-таки разглядел здесь в динамике фол со стороны Баринова.
  • Жёлтая и сразу красная
    45'
    Удаление! Баринов отправляется отдыхать после получения второго "горчичника". Недоволен россиянин и высказывает претензии боковому арбитру.
  • Видеоповтор
    45'
    Арбитр решил глянуть, если ли пенальти в ворота "Локомотива"! Показалось ему, что Баринов наступил на ногу Мрзляку.
  • Фол, нарушение
    45'
    Баринов упал в штрафной площади "Уфы", но контакт с Мрзляком был минимальным. Участник Евро-2020 лютует, но какой тут пенальти?
  • Желтая карточка
    45'
    Касинтура зацепил Жемалетдинова - хавбек завалил возле центрального круга хавбека "Локомотива" и смиренно принял решение.
  • Дополнительное время
    45'
    Главный арбитр добавил 3 минуты к первому тайму.
  • 44'
    Сильянов с правого фланга, не вбегая в штрафную, доставил мяч до дальней штанги, однако Журавлёв головой вынес его.
  • Фол, нарушение
    43'
    Мрзляк - игрок тайма, на мой взгляд. Снова его завалил Сильянов - хорват прошёл мимо Магквеева, и защитник "Локомотива" заплёл ему ноги.
  • 42'
    Николич снова вышел к бровке - сербский наставник ведёт себя достаточно импульсивно, и проигранное Жемалетдиновым единоборство он принял в штыки.
  • 41'
    Касинтура и Камилов вдвоём решили организовать атаку - африканец покатил вдоль линии штрафной, но Владислава накрыл Сильянов!
  • Фол, нарушение
    40'
    Фол со стороны Магкеева - Агаларов разбегался на третьей скорости возле бровки, но защитник "Локомотива" толкнул его, сбив дыхание.
  • Угловой
    39'
    Гилерме сделал пару движений вперёд и захватил мяч в руки  - Мрзляк на дальней штанге готовился замкнуть навес.
  • 38'
    Журавлёв ввел мяч в игру из-за боковой, и Сильянов ошибся под давлением Кротова - будет угловой с левого для "Уфы" фланга.
  • 37'
    Бауэр перестарался и диагональ выдал очень неточную - Сильянов оказался в зоне, куда по задумке австрийца должен был бежать Касинтура.
  • Опасный момент
    36'
    И снова Касинтура в центре внимания. Он разогнал атаку, откатил мяч под удар Камилову, и хавбек "Уфы" зарядил с правой ноги!
  • Опасный момент
    35'
    Опасно! Касинтура очень сильно саданул по мячу из свободной зоны после отскока, однако мяч прошёл над перекладиной.
  • Опасный момент
    34'
    МОМЕНТ! Касинтура выполнил хитрую передачу вразрез на Мрзляка, хорват ворвался в штрафную и зарядил с левой ноги в руки Гилерме. Угловой будет, так как ошибся голкипер.
  • 33'
    Плиев добрался едва ли не до штрафной - никто его не встретил. Константин остался, сыграл в стенку с Бауэром, и австриец возле лицевой потерял снаряд.
  • 32'
    Куликов выполнил хитрую передачу по банановой дуге в сторону Смолова, но пассивно сыграл экс-игрок "Сельты", проиграв борьбу Плиеву.
  • Фол, нарушение
    31'
    Жемалетдинов пострадал немного - Йокич прервал его сольный проход, выставив ногу вперёд. Полежал на газоне россиянин, а "Локо" заработал штрафной.
  • 30'
    Касинтура выскочил 1 на 1 с Сильяновым, но воспитанник "Локомотива" завладел мячом и доставил его сразу в направлении Камано.
  • Фол, нарушение
    29'
    Рыбус оказался возле Кротова, и форвард "Уфы" хитро пробил по ноге польского защитника. "Локомотив" оперативно разыграл мяч.
  • Офсайд
    28'
    Камано ошибся с приёмом мяча, поэтому забрался в офсайд фактурный африканец. Возмущается он, считая, что был на одной линии с защитником.
  • Фол, нарушение
    27'
    Плиев взмыл ввысь и получил болезненный удар со стороны Камано. Футболист "Уфы" держится за спину, но помощь врачей не требуется.
  • Угловой
    26'
    Последовала передача в район 11-метровой отметки по воздуху, но в этой зоне оказался только Касинтура, вынесший мяч на несколько метров.
  • 25'
    Камано поборолся с Агаларовым, пытаясь открыться под передачу, но не смог пробить, зато африканец заработал угловой.
  • 24'
    Оголились проблемы со здоровьем у Рыбуса - приложил доктор "Локомотива" ему к шее лёд. К счастью,ничего страшного нет.
  • Судья
    23'
    Возникла пауза - футболистам необходимо поддержать водный баланс и утолить жажду. Минутку отдохнут и переведут дух из-за духоты.
  • Желтая карточка
    22'
    По "горчичникам" сравнялись команды - Мрзляк, падая к мячу и желая протолкнуть его в зону Агаларова, получил по ногам от Баринова.
  • Фол, нарушение
    21'
    Агаларов, желая захватить мяч, заехал по ногам Рыбчинскому. Не несли его действия злой умысел - просто перестарался и не рассчитал геометрию.
  • Фол, нарушение
    20'
    Кротов перестарался с передачей - последовал навес на Камилова в сторону лицевой. И хавбек "Уфы" подтолкнул в спину Сильянова.
  • Фол, нарушение
    19'
    Ловкий Касинтура, ещё в этом году игравший в мини-футбол, нарвался на фол со стороны Жемалетдинова - толчок в спину, падение.
  • 18'
    Стукалов активно на бровке подсказывает игрокам "Уфы". А Касинтру ловко убирает за счёт ложного финта Куликова.
  • 17'
    Рыбчинский на фланге классно разобрался с игроком "Уфы" и доставил мяч на Камано транзитом через короткий пас на Смолова. Франсуа не смог прицельно пробить.
  • 16'
    Штрафной удар ни к чему не привёл - после навеса в исполнении Рыбчинского Смолов банально пробил мимо ворот виском.
  • Желтая карточка
    15'
    Камилов прихватил мимолётно за руку Камано, который сместился в среднюю линию и пытался проследовать дальше. Рыжеволосый хавбек наиграл на "горчичник".
  • 14'
    Йокич выполнил навесную передачу в район вратарской, но не смог Агаларов добраться до мяча - опередил его Кастро в воздухе.
  • Фол, нарушение
    13'
    Магкеев завалил на траву Мрзляка - хорват сегодня очень активно играет и успевает во многие зоны. Хорвату больно, он поднялся только через 30 секунд.
  • 12'
    Куликов выполнил навесную передачу со штрафной точки прямо в руки Беленову, который вышел из ворот и опередил на пару мгновений Камано.
  • Фол, нарушение
    11'
    Камилов сорвал перспективную атаку "Локомотива" - Кастро был завален около центрального круга при попытке развить наступление "красно-зелёных".
  • Фол, нарушение
    10'
    Йокич получил по лицу в борьбе с Рыбчинским. Быстро поднялся словенец и тут же подсказал Касинтуре, что сзади находился соперник.
  • Опасный момент
    9'
    ОПАСНО! Камано выдал мяч от угла вратарской площади в сторону Жемалетдинова, и россиянин зарядил с 11-метровой отметки выше перекладины.
  • 8'
    Навес выполнил Куликов в сторону Камано, африканец подработал мяч и столкнулся с сопротивлением опытного словенца Йокича.
  • Фол, нарушение
    7'
    Рыбус завалился возле боковой линии - в динамике поляк нарвался на толчок со стороны Кротова. "Железнодорожники" также разыграли мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Первый фол - Мрзляк получил по ногам от Баринова, и россиянин незамедлительно принёс извинения. Штрафной удар уфимская команда разыграла.
  • 5'
    Настоятельно рекомендую глянуть за Касинтурой - анголец получил высшее образование в России, а раньше играл в мини-футбол за "Новую генерацию".
  • 4'
    Касинтура выполнил проникающую передачу на Мрзляка, тот пробил в ноги Сильянова, но на подборе был Иванов.
  • 3'
    Из-за боковой вбросил Журавлёв, но снарядом завладел Куликов. "Локо" не смог развить быструю атаку, а затем "Уфа" снова заработала аут.
  • 2'
    Солнечно сегодня в Башкирии. "Локомотив" владеет мячом - Рыбчинский ушёл от оппонента, но закинул мяч в ноги Камилову.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Иванов Олег из команды Уфа забивает с точки!
  • 52'
    Баринов Дмитрий получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    48'
    Касинтура Эгаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Баринов Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Камилов Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Уфа 1:0 Локомотив Москва онлайн


Прогнозы на матч Уфа 1:0 Локомотив Москва

Исход игры
Уфа
2% (3)
Ничья
11.3% (17)
Локомотив Москва
86.8% (131)
Тотал 2.5
Больше
45.21% (66)
Меньше
54.79% (80)
Обе команды забьют
Да
53.42% (78)
Нет
46.58% (68)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
35.1% (53)
0:1 Локомотив Москва
31.8% (48)
0:2 Локомотив Москва
11.3% (17)
1:1 Ничья
9.3% (14)
1:3 Локомотив Москва
4.6% (7)
0:3 Локомотив Москва
1.3% (2)
2:1 Уфа
1.3% (2)
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