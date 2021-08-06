Арбитр решил глянуть, если ли пенальти в ворота "Локомотива"! Показалось ему, что Баринов наступил на ногу Мрзляку.

Удаление! Баринов отправляется отдыхать после получения второго "горчичника". Недоволен россиянин и высказывает претензии боковому арбитру.

Пенальти в ворота "Локомотива"! Да, судья всё-таки разглядел здесь в динамике фол со стороны Баринова.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ИВАНОВ! Опытный хавбек спокойно пробил в правый угол, а Гилерме завалился в другой!

Первый тайм завершён. Встретимся через 15 минут.

45' Баринов упал в штрафной площади "Уфы", но контакт с Мрзляком был минимальным. Участник Евро-2020 лютует, но какой тут пенальти?

45' Касинтура зацепил Жемалетдинова - хавбек завалил возле центрального круга хавбека "Локомотива" и смиренно принял решение.

45' Главный арбитр добавил 3 минуты к первому тайму.

44' Сильянов с правого фланга, не вбегая в штрафную, доставил мяч до дальней штанги, однако Журавлёв головой вынес его.

43' Мрзляк - игрок тайма, на мой взгляд. Снова его завалил Сильянов - хорват прошёл мимо Магквеева, и защитник "Локомотива" заплёл ему ноги.

42' Николич снова вышел к бровке - сербский наставник ведёт себя достаточно импульсивно, и проигранное Жемалетдиновым единоборство он принял в штыки.

41' Касинтура и Камилов вдвоём решили организовать атаку - африканец покатил вдоль линии штрафной, но Владислава накрыл Сильянов!

40' Фол со стороны Магкеева - Агаларов разбегался на третьей скорости возле бровки, но защитник "Локомотива" толкнул его, сбив дыхание.

39' Гилерме сделал пару движений вперёд и захватил мяч в руки - Мрзляк на дальней штанге готовился замкнуть навес.

38' Журавлёв ввел мяч в игру из-за боковой, и Сильянов ошибся под давлением Кротова - будет угловой с левого для "Уфы" фланга.

37' Бауэр перестарался и диагональ выдал очень неточную - Сильянов оказался в зоне, куда по задумке австрийца должен был бежать Касинтура.

36' И снова Касинтура в центре внимания. Он разогнал атаку, откатил мяч под удар Камилову, и хавбек "Уфы" зарядил с правой ноги!

35' Опасно! Касинтура очень сильно саданул по мячу из свободной зоны после отскока, однако мяч прошёл над перекладиной.

34' МОМЕНТ! Касинтура выполнил хитрую передачу вразрез на Мрзляка, хорват ворвался в штрафную и зарядил с левой ноги в руки Гилерме. Угловой будет, так как ошибся голкипер.

33' Плиев добрался едва ли не до штрафной - никто его не встретил. Константин остался, сыграл в стенку с Бауэром, и австриец возле лицевой потерял снаряд.

32' Куликов выполнил хитрую передачу по банановой дуге в сторону Смолова, но пассивно сыграл экс-игрок "Сельты", проиграв борьбу Плиеву.

31' Жемалетдинов пострадал немного - Йокич прервал его сольный проход, выставив ногу вперёд. Полежал на газоне россиянин, а "Локо" заработал штрафной.

30' Касинтура выскочил 1 на 1 с Сильяновым, но воспитанник "Локомотива" завладел мячом и доставил его сразу в направлении Камано.

29' Рыбус оказался возле Кротова, и форвард "Уфы" хитро пробил по ноге польского защитника. "Локомотив" оперативно разыграл мяч.

28' Камано ошибся с приёмом мяча, поэтому забрался в офсайд фактурный африканец. Возмущается он, считая, что был на одной линии с защитником.

27' Плиев взмыл ввысь и получил болезненный удар со стороны Камано. Футболист "Уфы" держится за спину, но помощь врачей не требуется.

26' Последовала передача в район 11-метровой отметки по воздуху, но в этой зоне оказался только Касинтура, вынесший мяч на несколько метров.

25' Камано поборолся с Агаларовым, пытаясь открыться под передачу, но не смог пробить, зато африканец заработал угловой.

24' Оголились проблемы со здоровьем у Рыбуса - приложил доктор "Локомотива" ему к шее лёд. К счастью,ничего страшного нет.

23' Возникла пауза - футболистам необходимо поддержать водный баланс и утолить жажду. Минутку отдохнут и переведут дух из-за духоты.

22' По "горчичникам" сравнялись команды - Мрзляк, падая к мячу и желая протолкнуть его в зону Агаларова, получил по ногам от Баринова.

21' Агаларов, желая захватить мяч, заехал по ногам Рыбчинскому. Не несли его действия злой умысел - просто перестарался и не рассчитал геометрию.

20' Кротов перестарался с передачей - последовал навес на Камилова в сторону лицевой. И хавбек "Уфы" подтолкнул в спину Сильянова.

19' Ловкий Касинтура, ещё в этом году игравший в мини-футбол, нарвался на фол со стороны Жемалетдинова - толчок в спину, падение.

18' Стукалов активно на бровке подсказывает игрокам "Уфы". А Касинтру ловко убирает за счёт ложного финта Куликова.

17' Рыбчинский на фланге классно разобрался с игроком "Уфы" и доставил мяч на Камано транзитом через короткий пас на Смолова. Франсуа не смог прицельно пробить.

16' Штрафной удар ни к чему не привёл - после навеса в исполнении Рыбчинского Смолов банально пробил мимо ворот виском.

15' Камилов прихватил мимолётно за руку Камано, который сместился в среднюю линию и пытался проследовать дальше. Рыжеволосый хавбек наиграл на "горчичник".

14' Йокич выполнил навесную передачу в район вратарской, но не смог Агаларов добраться до мяча - опередил его Кастро в воздухе.

13' Магкеев завалил на траву Мрзляка - хорват сегодня очень активно играет и успевает во многие зоны. Хорвату больно, он поднялся только через 30 секунд.

12' Куликов выполнил навесную передачу со штрафной точки прямо в руки Беленову, который вышел из ворот и опередил на пару мгновений Камано.

11' Камилов сорвал перспективную атаку "Локомотива" - Кастро был завален около центрального круга при попытке развить наступление "красно-зелёных".

10' Йокич получил по лицу в борьбе с Рыбчинским. Быстро поднялся словенец и тут же подсказал Касинтуре, что сзади находился соперник.

9' ОПАСНО! Камано выдал мяч от угла вратарской площади в сторону Жемалетдинова, и россиянин зарядил с 11-метровой отметки выше перекладины.

8' Навес выполнил Куликов в сторону Камано, африканец подработал мяч и столкнулся с сопротивлением опытного словенца Йокича.

7' Рыбус завалился возле боковой линии - в динамике поляк нарвался на толчок со стороны Кротова. "Железнодорожники" также разыграли мяч.

6' Первый фол - Мрзляк получил по ногам от Баринова, и россиянин незамедлительно принёс извинения. Штрафной удар уфимская команда разыграла.

5' Настоятельно рекомендую глянуть за Касинтурой - анголец получил высшее образование в России, а раньше играл в мини-футбол за "Новую генерацию".

4' Касинтура выполнил проникающую передачу на Мрзляка, тот пробил в ноги Сильянова, но на подборе был Иванов.

3' Из-за боковой вбросил Журавлёв, но снарядом завладел Куликов. "Локо" не смог развить быструю атаку, а затем "Уфа" снова заработала аут.

2' Солнечно сегодня в Башкирии. "Локомотив" владеет мячом - Рыбчинский ушёл от оппонента, но закинул мяч в ноги Камилову.