Россия: Премьер-лига 2021-2022
Уфа
Позже
Стадион: BetBoom Арена
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агаларов Гамид
|2
|1
|2.
|Голубев Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жемалетдинов Рифат
|3
|1.5
|2.
|Смолов Фёдор
|2
|1
|3.
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|4.
|Миранчук Антон
|0
|0
|5.
|Куликов Даниил
|0
|0
|6.
|Мурило Серкейра
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фищенко Руслан
|1
|1
|2.
|Кротов Вячеслав
|1
|0
|3.
|Бауэр Мориц
|1
|0
|4.
|Милетич Неманья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|2.
|Камано Франсуа
|1
|0
|3.
|Куликов Даниил
|1
|0
|4.
|Мурило Серкейра
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Локомотив Москва
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|60% (3)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +7 =3 -10Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =3 -4ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов
Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Уфа: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
Локомотив Москва: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
Локомотив Москва 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:2 Локомотив Москва Товарищеские матчи Уфа 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Кубок Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Локомотив Москва Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|3
|0
|1
|2.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|3.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
|4.
|Химки
|Кухарчук Илья
|2
|0
|0
|5.
|Краснодар
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|4.
|Сочи
|Попов Ивелин
|2
|0
|5.
|Крылья Советов
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Локомотив Москва
Исход игры
Уфа
0% (0)
Ничья
14.6% (7)
Локомотив Москва
85.4% (41)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (20)
Меньше
56.52% (26)
Обе команды забьют
Да
54.35% (25)
Нет
45.65% (21)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
33.3% (16)
0:1 Локомотив Москва
31.3% (15)
0:2 Локомотив Москва
10.4% (5)
1:1 Ничья
10.4% (5)
1:3 Локомотив Москва
6.3% (3)
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