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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агаларов Гамид 2 1
2. Голубев Артём 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жемалетдинов Рифат 3 1.5
2. Смолов Фёдор 2 1
3. Крыховяк Гжегож 0 0
4. Миранчук Антон 0 0
5. Куликов Даниил 0 0
6. Мурило Серкейра 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Фищенко Руслан 1 1
2. Кротов Вячеслав 1 0
3. Бауэр Мориц 1 0
4. Милетич Неманья 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Баринов Дмитрий 1 0
2. Камано Франсуа 1 0
3. Куликов Даниил 1 0
4. Мурило Серкейра 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 0 0 0 0 0 100% (2)
 Локомотив Москва 0 20% (1) 0 20% (1) 0 60% (3)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани
Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:3 Рубин
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов
Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Уфа: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
Локомотив Москва: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:2 Локомотив Москва Товарищеские матчи Уфа 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Кубок Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Локомотив Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Уфа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Нижний Новгород Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 3 0 1
2. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
4. Химки Кухарчук Илья 2 0 0
5. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Уфа Фищенко Руслан 1 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
4. Сочи Попов Ивелин 2 0
5. Крылья Советов Иванисеня Дмитрий 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2021, осталось 2 дня 15 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Уфа 0% (0)
    X 14.6% (7)
    Локомотив Москва 85.4% (41)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.70
    3.38
    2.25
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Уфа - Локомотив Москва онлайн


    Прогнозы на матч Уфа - Локомотив Москва

    Исход игры
    Уфа
    0% (0)
    Ничья
    14.6% (7)
    Локомотив Москва
    85.4% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (20)
    Меньше
    56.52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    54.35% (25)
    Нет
    45.65% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    33.3% (16)
    0:1 Локомотив Москва
    31.3% (15)
    0:2 Локомотив Москва
    10.4% (5)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    1:3 Локомотив Москва
    6.3% (3)
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