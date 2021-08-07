Австрия: Бундеслига 2021-2022
Штурм
3:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Merkur-Arena
Альтах
1:0
17' ГолГоренц-Станкович Йон
1:1
50' ГолХаудум Штефан
54' Желтая карточкаХаудум Штефан
2:1
59' ГолЙебоа Келвин
3:1
79' ПенальтиЙебоа Келвин
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
13
Касали
Тино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
-
33 Букта ЧабаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
17'
50'
1:1
54'
59'
2:1
74'
79'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йебоа Келвин
|2 (1)
|0.67
|2.
|Янтшер Якоб
|1
|0.33
|3.
|Вютрих Грегори
|1
|0.33
|4.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.33
|5.
|Китеишвили Отар
|1
|0.33
|6.
|David Affengruber2
|1
|0.33
|7.
|Любич Иван
|0
|0
|8.
|Данте Амаду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крижман Санди
|1
|0.33
|2.
|Хаудум Штефан
|1
|0.33
|3.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.33
|4.
|Райтер Доминик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Alexander Prass
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|2.
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|3.
|Хаудум Штефан
|2
|0
|4.
|Нетцер Филипп
|1
|0
|5.
|Крижман Санди
|1
|0
|6.
|Майлингер Марко
|1
|0
|7.
|Нухиу Атдхи
|1
|0
|8.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|0
|25% (1)
|75% (3)
|0
|0
|0
|Альтах
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +10 =4 -6Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм
Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Штурм 2:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 0:0 Штурм
Альтах Последние 20 матчей: +7 =4 -9Хартберг 1:2 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Кальсдорф 2:1 Альтах Альтах 1:3 Санкт-Галлен
Альтах 0:1 Хайденхайм Адмира 1:1 Альтах Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 Альтах Аустрия Вена 5:1 Альтах
Последние игры между собой
Штурм: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Альтах: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Альтах 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Кубок Штурм 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 5:0 Альтах Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|Штурм
|3:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|3.
|Рид
|2:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 9
|6
|4.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Адмира
|1:2
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|4:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|7.
|Альтах
|1:3
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Хартберг
|2:4
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Аустрия Вена
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Рапид Вена
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рид
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|4:2
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|4.
|Адмира
|1:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Штурм
|3:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Аустрия Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|ЛАСК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Альтах
|1:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Хартберг
|2:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Рапид Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Вольфсбергер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Штурм
|3:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Альтах
|1:3
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|Хартберг
|2:4
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Рапид Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Адмира
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|4:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|Рид
|2:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|4
|1
|1
|2.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|3
|1
|0
|3.
|Рид
|Байич Анте
|2
|0
|1
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|2
|0
|0
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Кристенсен Расмус
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1
|1
|2.
|Альтах
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|3.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|4.
|Альтах
|Хаудум Штефан
|2
|0
|5.
|Хартберг
|Хайль Юрген
|2
|0