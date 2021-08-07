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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штурм
3:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Альтах
0'
1:0
17' Гол
Горенц-Станкович Йон
1:1
50' Гол
Хаудум Штефан
54' Желтая карточка
Хаудум Штефан
2:1
59' Гол
Йебоа Келвин
74' Желтая карточка
3:1
79' Пенальти
Йебоа Келвин
85'
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
30
Любич
Иван
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
2
Дабанлы
Беркай
18
Цвишенбруггер
Ян
16
Шрайнер
Эммануэль
10
Райтер
Доминик
19
Sebastian
Aigner
27
Хаудум
Штефан
4
Felix
Strauss
26
Нуссбаумер
Даниэль
30
Крижман
Санди
Штурм
4-3-1-2
Альтах
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йебоа Келвин 2 (1) 0.67
2. Янтшер Якоб 1 0.33
3. Вютрих Грегори 1 0.33
4. Горенц-Станкович Йон 1 0.33
5. Китеишвили Отар 1 0.33
6. David Affengruber2 1 0.33
7. Любич Иван 0 0
8. Данте Амаду 0 0
Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крижман Санди 1 0.33
2. Хаудум Штефан 1 0.33
3. Турнвальд Мануэль 1 0.33
4. Райтер Доминик 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Alexander Prass 2 0
Альтах
# Игрок      
1. Цвишенбруггер Ян 2 0
2. Дабанлы Беркай 2 0
3. Хаудум Штефан 2 0
4. Нетцер Филипп 1 0
5. Крижман Санди 1 0
6. Майлингер Марко 1 0
7. Нухиу Атдхи 1 0
8. Нуссбаумер Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 0 25% (1) 75% (3) 0 0 0
 Альтах 0 100% (2) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм
Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Штурм 2:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 0:0 Штурм
Альтах Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хартберг 1:2 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Кальсдорф 2:1 Альтах Альтах 1:3 Санкт-Галлен
Альтах 0:1 Хайденхайм Адмира 1:1 Альтах Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 Альтах Аустрия Вена 5:1 Альтах

Последние игры между собой

Штурм: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Альтах: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Альтах 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Альтах Бундеслига Штурм 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига
Альтах 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Кубок Штурм 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 5:0 Альтах Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Штурм 3:1 3 2 0 1 8 - 5 6
3. Рид 2:1 3 2 0 1 5 - 9 6
4. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Адмира 1:2 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Аустрия Клагенфурт 4:2 3 1 1 1 5 - 7 4
7. Альтах 1:3 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Хартберг 2:4 3 1 0 2 5 - 6 3
9. Сваровски Тироль 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Аустрия Вена 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Рапид Вена 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Аустрия Клагенфурт 4:2 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 7 - 1 3
4. Адмира 1:2 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Штурм 3:1 2 1 0 1 4 - 4 3
6. Сваровски Тироль 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Аустрия Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
8. ЛАСК 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Альтах 1:3 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Хартберг 2:4 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Рапид Вена 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Вольфсбергер 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Штурм 3:1 1 1 0 0 4 - 1 3
3. ЛАСК 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Альтах 1:3 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Хартберг 2:4 2 1 0 1 4 - 4 3
6. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Рапид Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Адмира 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Сваровски Тироль 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Аустрия Клагенфурт 4:2 1 0 0 1 0 - 4 0
11. Рид 2:1 1 0 0 1 1 - 7 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 4 1 1
2. Хартберг Тадич Дарио 3 1 0
3. Рид Байич Анте 2 0 1
4. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 2 0 0
5. Ред Булл Зальцбург Кристенсен Расмус 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 1
2. Альтах Цвишенбруггер Ян 2 0
3. Альтах Дабанлы Беркай 2 0
4. Альтах Хаудум Штефан 2 0
5. Хартберг Хайль Юрген 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Горенц-Станкович Йон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Альтах
1.42
5.30
8.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм 3:1 Альтах онлайн




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