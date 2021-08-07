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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сьон
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Янг Бойз
0'
1:0
24' Пенальти
Гргич Анто
1:0
31' Не забитый пенальти
Сьерро Венсан
39' Желтая карточка
Лаупер Сандро
42'
1
Фаюлу
Тимоти
97
Кавар
Димитри
34
Ндойе
Бирама
39
Nathanael
Saintini
70
Сиприано
Маркос
Робсон
26
Ди
Сере
33
Буа
Кевин
14
Гргич
Анто
8
Бальтазар
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
91
Февр
Гийом
24
Масейрас
Кентен
30
Лаупер
Сандро
4
Али
Мохамед
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
32
Ридер
Фабиан
7
Шпильман
Марвин
15
Элиа
Мешак
9
Канга
Вилфрид
Сьон
4-1-4-1
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

24'
Гргич Анто
1:0
31'
1:0
Сьерро Венсан
39'
 
Лаупер Сандро

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 1 (1) 0.33
2. Ндойе Бирама 1 0.33
3. Стожилкович Филип 1 (1) 0.33
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сибачо Жордан 2 0.67
2. Элиа Мешак 2 0.67
3. Гарсия Улиссес 0 0
4. Нгамале Муми 0 0
5. Ридер Фабиан 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Лакруа Лео 1 0
2. Ди Сере 1 0
3. Итаитинга 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Мартинс Кристофер 1 0
2. Шпильман Марвин 1 0
3. Зесигер Седрик 1 0
4. Али Мохамед 1 0
5. Ридер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 0 0 0 0 0 100% (2)
 Янг Бойз 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Базель 6:1 Сьон Сьон 1:2 Серветт Страсбург 0:1 Сьон Сьон 3:1 Сошо
Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Сьон 2:3 Тун Тун 1:4 Сьон Сьон 4:0 Базель Лугано 3:1 Сьон Сьон 1:1 Люцерн Санкт-Галлен 0:3 Сьон Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Сьон Серветт 3:5 Сьон Сьон 2:2 Цюрих Вадуц 3:0 Сьон Сьон 0:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Сьон Сьон 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 1:3 Сьон
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз
Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Цюрих 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Сьон 0:3 Янг Бойз

Последние игры между собой

Сьон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 19
Янг Бойз: победы: 19, ничьи: 1, поражения: 0
Янг Бойз 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 3:1 Сьон Кубок Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Санкт-Галлен 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Янг Бойз 0:1 3 1 1 1 4 - 4 4
5. Лугано 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Серветт 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Сьон 1:0 3 1 0 2 3 - 8 3
8. Люцерн 2 0 1 1 5 - 6 1
9. Грасcхоппер 2 0 1 1 0 - 2 1
10. Лозанна-Спорт 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Цюрих 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Сьон 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Янг Бойз 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Санкт-Галлен 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Лозанна-Спорт 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Люцерн 1 0 0 1 3 - 4 0
8. Грасcхоппер 1 0 0 1 0 - 2 0
9. Лугано 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Серветт 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лугано 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Базель 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Серветт 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Санкт-Галлен 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Янг Бойз 0:1 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Грасcхоппер 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Люцерн 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Лозанна-Спорт 1 0 0 1 1 - 3 0
10. Сьон 1:0 1 0 0 1 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Цюрих Сисей Ассан 2 0 1
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 2 0 1
3. Базель Эспозито Себастьяно 2 0 1
4. Люцерн Шюрпф Паскаль 2 0 0
5. Янг Бойз Элиа Мешак 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Санкт-Галлен Йуан Элье 2 1
2. Грасcхоппер Абраши Амир 2 0
3. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 2 0
4. Грасcхоппер Tote Gomes 2 0
5. Лозанна-Спорт Зохури Армель 2 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Янг Бойз
6.90
4.90
2.50
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Где смотреть матч Сьон 1:0 Янг Бойз онлайн




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