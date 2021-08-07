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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сьон
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4500
Янг Бойз
0'
1:0
24' Пенальти
Гргич Анто
1:0
32' Не забитый пенальти
Сьерро Венсан
39' Желтая карточка
Лаупер Сандро
56' Желтая карточка
Буа Кевин
90'+6
1
Фаюлу
Тимоти
97
Кавар
Димитри
34
Ндойе
Бирама
39
Nathanael
Saintini
70
Сиприано
Маркос
Робсон
26
Ди
Сере
33
Буа
Кевин
14
Гргич
Анто
8
Бальтазар
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
91
Февр
Гийом
24
Масейрас
Кентен
30
Лаупер
Сандро
4
Али
Мохамед
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
32
Ридер
Фабиан
7
Шпильман
Марвин
15
Элиа
Мешак
9
Канга
Вилфрид
Сьон
4-1-4-1
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

24'
Гргич Анто
1:0
32'
1:0
Сьерро Венсан
39'
 
Лаупер Сандро
46'
 
Мамбимби Феликс
Шпильман Марвин
56'
Буа Кевин
 
59'
 
Сулеймани Миралем
Элиа Мешак
59'
 
Эбишер Мишель
Сьерро Венсан
59'
 
Сибачо Жордан
Канга Вилфрид
72'
Араз Муса
Ди Сере
 
72'
Робертс Улдрикис
Буа Кевин
 
78'
 
Хефти Сильван
Масейрас Кентен
87'
Theo Berdayes
Итаитинга
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 34 Владение мячом, % 66

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 1 (1) 0.33
2. Ндойе Бирама 1 0.33
3. Стожилкович Филип 1 (1) 0.33
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сибачо Жордан 2 0.67
2. Элиа Мешак 2 0.67
3. Гарсия Улиссес 0 0
4. Нгамале Муми 0 0
5. Ридер Фабиан 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Лакруа Лео 1 0
2. Буа Кевин 1 0
3. Ди Сере 1 0
4. Итаитинга 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Мартинс Кристофер 1 0
2. Шпильман Марвин 1 0
3. Лаупер Сандро 1 0
4. Зесигер Седрик 1 0
5. Али Мохамед 1 0
6. Ридер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)
 Янг Бойз 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Базель 6:1 Сьон Сьон 1:2 Серветт Страсбург 0:1 Сьон Сьон 3:1 Сошо
Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Сьон 2:3 Тун Тун 1:4 Сьон Сьон 4:0 Базель Лугано 3:1 Сьон Сьон 1:1 Люцерн Санкт-Галлен 0:3 Сьон Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Сьон Серветт 3:5 Сьон Сьон 2:2 Цюрих Вадуц 3:0 Сьон Сьон 0:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Сьон Сьон 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 1:3 Сьон
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз
Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Цюрих 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Сьон 0:3 Янг Бойз

Последние игры между собой

Сьон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 19
Янг Бойз: победы: 19, ничьи: 1, поражения: 0
Янг Бойз 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 3:1 Сьон Кубок Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Санкт-Галлен 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Янг Бойз 3 1 1 1 4 - 4 4
5. Грасcхоппер 1:0 3 1 1 1 1 - 2 4
6. Лугано 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Серветт 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Сьон 3 1 0 2 3 - 8 3
9. Люцерн 2 0 1 1 5 - 6 1
10. Лозанна-Спорт 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Цюрих 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Сьон 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Грасcхоппер 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
5. Янг Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Санкт-Галлен 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Лозанна-Спорт 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Люцерн 1 0 0 1 3 - 4 0
9. Лугано 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Серветт 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лугано 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Базель 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Серветт 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Санкт-Галлен 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Янг Бойз 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Люцерн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Грасcхоппер 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сьон 1 0 0 1 1 - 6 0
10. Лозанна-Спорт 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Цюрих Сисей Ассан 2 0 1
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 2 0 1
3. Базель Эспозито Себастьяно 2 0 1
4. Люцерн Шюрпф Паскаль 2 0 0
5. Янг Бойз Элиа Мешак 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Санкт-Галлен Йуан Элье 2 1
2. Грасcхоппер Абраши Амир 2 0
3. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 2 0
4. Грасcхоппер Tote Gomes 2 0
5. Лозанна-Спорт Зохури Армель 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Сьерро Венсан пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Гргич Анто из команды Сьон забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сьон 1:0 Янг Бойз онлайн




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