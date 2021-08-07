Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
24' ПенальтиГргич Анто
1:0
32' Не забитый пенальтиСьерро Венсан
39' Желтая карточкаЛаупер Сандро
56' Желтая карточкаБуа Кевин
34
Ндойе
Бирама
26
Ди
Сере
33
Буа
Кевин
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
91
Февр
Гийом
25
Лефор
Жордан
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Телер СандроЗащитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Нападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
-
Главный тренер: Marco Walker
- Основной состав
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
Ход матча
24'
1:0
32'
1:0
39'
56'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 4
-
0 Угловые 8
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
34 Владение мячом, % 66
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.33
|2.
|Ндойе Бирама
|1
|0.33
|3.
|Стожилкович Филип
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сибачо Жордан
|2
|0.67
|2.
|Элиа Мешак
|2
|0.67
|3.
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|4.
|Нгамале Муми
|0
|0
|5.
|Ридер Фабиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лакруа Лео
|1
|0
|2.
|Буа Кевин
|1
|0
|3.
|Ди Сере
|1
|0
|4.
|Итаитинга
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|2.
|Шпильман Марвин
|1
|0
|3.
|Лаупер Сандро
|1
|0
|4.
|Зесигер Седрик
|1
|0
|5.
|Али Мохамед
|1
|0
|6.
|Ридер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Янг Бойз
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Базель 6:1 Сьон Сьон 1:2 Серветт Страсбург 0:1 Сьон Сьон 3:1 Сошо
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =3 -3ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз
Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Цюрих 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Сьон 0:3 Янг Бойз
Последние игры между собой
Сьон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 19
Янг Бойз: победы: 19, ничьи: 1, поражения: 0
Янг Бойз 3:1 Сьон Кубок Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Янг Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|Грасcхоппер
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|6.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Серветт
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Сьон
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|Люцерн
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Сьон
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Грасcхоппер
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Люцерн
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|9.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Серветт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Лугано
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Санкт-Галлен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Янг Бойз
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Грасcхоппер
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сьон
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|2
|0
|1
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|2
|0
|1
|3.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|1
|4.
|Люцерн
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|0
|5.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|2
|1
|2.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|2
|0
|3.
|Лозанна-Спорт
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|4.
|Грасcхоппер
|Tote Gomes
|2
|0
|5.
|Лозанна-Спорт
|Зохури Армель
|2
|0