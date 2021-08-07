Швейцария: Суперлига 2021-2022
Грасcхоппер
1:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Летцигрунд
Лозанна-Спорт
13' Желтая карточкаМарграйттер Георг
32' Желтая карточкаНанизаямо Микаэль
1:0
35' ГолКампана Леонардо
24
Tote
Gomes
40
Кавабэ
Хаяо
51
Anel
Husic
38
Томас
Тразье
28
Сузуки
Тоити
21
Kouadio
Jean
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tote GomesЗащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
-
51 Anel HusicЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
-
21 Kouadio JeanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
-
19 Капо МаксенПолузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
-
-
-
71 Karim Sow
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
Ход матча
35'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кампана Леонардо
|1
|0.33
|2.
|Герц Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уаттара Брахима
|2
|0.67
|2.
|Зохури Армель
|0
|0
|3.
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абраши Амир
|2
|0
|2.
|Tote Gomes
|2
|0
|3.
|Марграйттер Георг
|1
|0
|4.
|Герц Кристиан
|1
|0
|5.
|Allan Arigoni
|1
|0
|6.
|Djibril Diani
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|2.
|Зохури Армель
|2
|0
|3.
|Монтейру Элтон
|1
|0
|4.
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|5.
|Уаттара Брахима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Лозанна-Спорт
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +6 =3 -11Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:2 Базель Грасcхоппер 2:3 Тун Грасcхоппер 0:2 Люцерн
Базель 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:4 Шаффхаузен Грасcхоппер 2:1 Кринс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Винтертур 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:2 Стад Лозанна-Уши Арау 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Тун Кьяссо 2:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:0 Виль Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Шаффхаузен 0:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:4 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 4:1 Арау Кринс 1:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Винтертур
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +8 =5 -7Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт
Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Сьон
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Лозанна-Спорт: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 2:1 Грасcхоппер Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер Кубок Лозанна-Спорт 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Грасcхоппер Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Янг Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|Грасcхоппер
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|6.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Серветт
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Сьон
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|Люцерн
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Сьон
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Грасcхоппер
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Люцерн
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|9.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Серветт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Лугано
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Санкт-Галлен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Янг Бойз
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Грасcхоппер
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сьон
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|2
|0
|1
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|2
|0
|1
|3.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|1
|4.
|Люцерн
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|0
|5.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|2
|1
|2.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|2
|0
|3.
|Лозанна-Спорт
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|4.
|Грасcхоппер
|Tote Gomes
|2
|0
|5.
|Лозанна-Спорт
|Зохури Армель
|2
|0