Швейцария: Суперлига 2021-2022
Лугано
2:1
Конец матча
Стадион: Корнаредо
Санкт-Галлен
1:0
16' ГолЛаванши Нума
2:0
32' ГолЦиглер Рето
53' Желтая карточкаЦиглер Рето
2:1
53' ПенальтиРуис Виктор
62' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
78' Желтая карточкаYuri VI
84' Желтая карточкаКустодио Оливье
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
23
Фазлии
Бетим
33
Шмидт
Исаак
11
Дуа
Квадво
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
-
19 Ба ДембаНападающий
-
-
99 Nikolas Muci
-
Главный тренер: Abel Braga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Бабич БорисНападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
16'
1:0
32'
2:0
53'
53'
2:1
78'
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 12
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Циглер Рето
|1
|0.33
|2.
|Лаванши Нума
|1
|0.33
|3.
|Боттани Маттиа
|1
|0.33
|4.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.33
|5.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|6.
|Kreshnik Hajrizi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йуан Элье
|2
|0.67
|2.
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.67
|3.
|Бабич Борис
|1
|0.33
|4.
|Alessio Besio
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kreshnik Hajrizi
|2
|0
|2.
|Циглер Рето
|1
|0
|3.
|Лаванши Нума
|1
|0
|4.
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|5.
|Кустодио Оливье
|1
|0
|6.
|Yuri VI
|1
|0
|7.
|Luis Phelipe
|1
|0
|8.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йуан Элье
|2
|1
|2.
|Стильхарт Базиль
|1
|0
|3.
|Гёртлер Лукас
|1
|0
|4.
|Люхингер Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|Санкт-Галлен
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +8 =3 -9Серветт 0:2 Лугано Беллинцона 1:0 Лугано Лугано 0:2 Цюрих Лугано 2:2 Интер Милан
Лугано 0:0 Винтертур Лугано 1:1 Рапперсвиль-Йона Сементина 1:9 Лугано Люцерн 1:2 Лугано Лугано 3:1 Сьон Базель 2:0 Лугано Лугано 0:2 Вадуц Цюрих 3:0 Лугано Лугано 0:1 Серветт Лугано 2:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 1:2 Люцерн Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Монте 0:3 Лугано Серветт 1:1 Лугано Лугано 2:1 Базель
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +10 =4 -6Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Штуттгарт 3:0 Санкт-Галлен
Альтах 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Рапперсвиль-Йона Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен Базель 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Вадуц Лугано 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:1 Цюрих
Последние игры между собой
Лугано: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Лугано 3:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Лугано Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Лугано 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Янг Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Грасcхоппер
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Серветт
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Сьон
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|Люцерн
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Сьон
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Грасcхоппер
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Лозанна-Спорт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Люцерн
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|10.
|Серветт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Лугано
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Янг Бойз
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Грасcхоппер
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сьон
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|10.
|Лозанна-Спорт
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|2
|0
|1
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|2
|0
|1
|3.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|1
|4.
|Лозанна-Спорт
|Уаттара Брахима
|2
|0
|1
|5.
|Люцерн
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|2
|1
|2.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|2
|0
|3.
|Лозанна-Спорт
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|4.
|Грасcхоппер
|Tote Gomes
|2
|0
|5.
|Лозанна-Спорт
|Зохури Армель
|2
|0