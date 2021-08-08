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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лугано
2:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
1:0
16' Гол
Лаванши Нума
2:0
32' Гол
Циглер Рето
53' Желтая карточка
Циглер Рето
2:1
53' Пенальти
Руис Виктор
62' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
78' Желтая карточка
Yuri VI
84' Желтая карточка
Кустодио Оливье
90'+5
46
Бауман
Ноам
4
Kreshnik
Hajrizi
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
7
Фаччинетти
Микаэль
17
Абубакар-Анкра
Асума
10
Боттани
Маттиа
1
Ати-Зиги
Лоуренс
15
Euclides
Cabral
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
24
Кемптер
Михаэль
16
Гёртлер
Лукас
8
Диаките
Усман
33
Шмидт
Исаак
10
Руис
Виктор
III
31
Alessio
Besio
11
Дуа
Квадво
Лугано
3-1-4-2
Санкт-Галлен
4-3-1-2

Ход матча

16'
Лаванши Нума
(Kreshnik Hajrizi)
1:0
32'
Циглер Рето
2:0
46'
 
Стильхарт Базиль
Euclides Cabral
46'
 
Бабич Борис
Alessio Besio
46'
 
Гийемено Джереми
Шмидт Исаак
46'
 
Шуберт Фабиан
Дуа Квадво
46'
Yuri VI
Фаччинетти Микаэль
 
47'
Човило Мирослав
Ловрич Санди
 
53'
Циглер Рето
 
53'
2:1
Руис Виктор
62'
Саббатини Хонатан
 
74'
Luis Phelipe
Боттани Маттиа
 
78'
Yuri VI
 
81'
Ба Демба
Абубакар-Анкра Асума
 
82'
 
Штаубли Тим
Гёртлер Лукас
84'
Кустодио Оливье
 
86'
Марич Мият
Кустодио Оливье
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 12
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Циглер Рето 1 0.33
2. Лаванши Нума 1 0.33
3. Боттани Маттиа 1 0.33
4. Абубакар-Анкра Асума 1 0.33
5. Фаччинетти Микаэль 0 0
6. Kreshnik Hajrizi 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йуан Элье 2 0.67
2. Руис Виктор III 2 (1) 0.67
3. Бабич Борис 1 0.33
4. Alessio Besio 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Kreshnik Hajrizi 2 0
2. Циглер Рето 1 0
3. Лаванши Нума 1 0
4. Саббатини Хонатан 1 0
5. Кустодио Оливье 1 0
6. Yuri VI 1 0
7. Luis Phelipe 1 0
8. Монцьяло Кевин 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Йуан Элье 2 1
2. Стильхарт Базиль 1 0
3. Гёртлер Лукас 1 0
4. Люхингер Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 0 0 0 100% (2) 0 0
 Санкт-Галлен 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Серветт 0:2 Лугано Беллинцона 1:0 Лугано Лугано 0:2 Цюрих Лугано 2:2 Интер Милан
Лугано 0:0 Винтертур Лугано 1:1 Рапперсвиль-Йона Сементина 1:9 Лугано Люцерн 1:2 Лугано Лугано 3:1 Сьон Базель 2:0 Лугано Лугано 0:2 Вадуц Цюрих 3:0 Лугано Лугано 0:1 Серветт Лугано 2:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 1:2 Люцерн Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Монте 0:3 Лугано Серветт 1:1 Лугано Лугано 2:1 Базель
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Штуттгарт 3:0 Санкт-Галлен
Альтах 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Рапперсвиль-Йона Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен Базель 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Вадуц Лугано 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:1 Цюрих

Последние игры между собой

Лугано: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Лугано 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
Лугано 3:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Лугано Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Лугано 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Лугано 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Янг Бойз 3 1 1 1 4 - 4 4
5. Санкт-Галлен 3 1 1 1 5 - 5 4
6. Грасcхоппер 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Серветт 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Сьон 3 1 0 2 3 - 8 3
9. Люцерн 2 0 1 1 5 - 6 1
10. Лозанна-Спорт 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Цюрих 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Сьон 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Грасcхоппер 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Лугано 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Санкт-Галлен 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Янг Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Лозанна-Спорт 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Люцерн 1 0 0 1 3 - 4 0
10. Серветт 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лугано 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Базель 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Серветт 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Санкт-Галлен 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Янг Бойз 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Люцерн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Грасcхоппер 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сьон 1 0 0 1 1 - 6 0
10. Лозанна-Спорт 2 0 0 2 2 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Цюрих Сисей Ассан 2 0 1
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 2 0 1
3. Базель Эспозито Себастьяно 2 0 1
4. Лозанна-Спорт Уаттара Брахима 2 0 1
5. Люцерн Шюрпф Паскаль 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Санкт-Галлен Йуан Элье 2 1
2. Грасcхоппер Абраши Амир 2 0
3. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 2 0
4. Грасcхоппер Tote Gomes 2 0
5. Лозанна-Спорт Зохури Армель 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Циглер Рето бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Лаванши Нума бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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