Следующая подача Сона от углового флага вынесен защитниками "Арсенала" за пределы поля.

На третий раз Сон навесил к ближней штанге. Мяч вынесен на Бергвейна, который сразу не стал бить по воротам.

Стн заработал и исполнил ещё один угловой удар. К Лукасу отскочил мяч, но бразилец оказался в офсайде.

Игроки "Арсенала" разыграли угловой удар. Навес последовал на Обамеянга, который ногой не попал по мячу.

Артета с какими-то претензиями налетел на Хёйбьерга. Едва в технический зоне не началась перепалка.

Второй тайм в Лондоне!

Сон от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч вынесен на Регилона, чей удар с двадцати метров пришёлся в Смит-Роу.

Первый тайм

— Перерыв! "Тоттенхэм" - "Арсенал" - 0:0.

45' Пепе слишком сильно исполнил подачу от углового флага.

45' Пепе слева со штрафного навесил к воротам, откуда защитники "Тоттенхэма" мяч вынесли.

44' Танганга на фланге сбил Обамеянга.

42' Сон слева в штрафной площади получил пас от Лукаса и выкатил мяч в центр на Алли. Деле с десяти метров пробил в левую штангу.

41' Санчес сделал длинный заброс вперёд на Сона. Хынмин острого продолжения атаки придумать не смог.

40' Ляказетт на чужой половине поля сбил Скиппа.

38' Вторую половину тайма лучше проводит "Арсенал". "Пушкари" больше и разънообразнее стали атаковать и создавать моменты у чужих ворот.

37' Пепе справа ворвался в штрафную площадь, но его прострел в центр оказался безадресным.

36' Алли в центре поля грубо подкатился под Пепе и получил жёлтую карточку.

35' Пепе слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Обамеянг не смог выиграть борьбу вверху.

34' Танганга на фланге сыграл рукой.

33' Лукас дважды подряд сыграл на перехвате на чужой половине поля, но передачи отдал безобразные.

32' Самби покатил мяч налево на Ляказетта, который с двадцати метров пробил в правую штангу.

30' Бельерин в центре поля сбил Лукаса.

29' Прострел Бельерина справа в штрафную площадь заблокировал Регилон.

28' Тирни слева исполнил перевод на дальнюю штангу, где Ляказетт с лёта ногой пробил рядом со стойкой.

27' Прострел Обамеянга слева к воротам прервал Санчес.

26' Танганга на фланге смог аккуратно отобрать мяч у Тирни.

25' Обамеянг заложил вираж на правом фланге, но не смог уйти от Регилона.

24' Ещё один угловой удар разыграли красно-белые. У Тирни не получилась подача слева к воротам.

23' Игроки "Арсенала" разыграли угловой удар и не смогли доставить мяч в штрафную площадь.

22' Ляказетт с двадцати пяти метров пробил в левый угол. Льорис в прыжке отбил мяч.

20' "Арсенал" заиграл активнее и переместил игру на чужую половину поля.

18' Сону и Лено после столкновения у ворот требуется помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

17' Лукас слева прорвался в штрафную площадь и прострелил к воротам, где удар Сона в упор Лено парировал.

16' Тирини слева навесил в руки Льорису.

14' Хёйбьерг справа навесил к воротам, где Лукас не смог выиграть борьбу вверху у защитников "Арсенала".

12' "Тоттенхэм" продолжает много атаковать. До ударов по воротам хозяевам доводить комбинации не удаётся.

11' Алли слева пас в штрафную площадь на ход Сону сделал немного сильно. Мяч оказался в руках у Лено.

10' Обамеянг слева от угла штрафной площади пробил выше ворот.

9' Тирни на левом фланге не смог пройти Хёйбьерга.

8' Сон сыграл на подборе у чужой штрафной площади и с двадцати метров сразу пробил рядом с левой штангой.

7' Тирни на левом фланге забрался в офсайд.

6' Сон справа в штрафной площади получил мяч, но пас в центр на Бергвейна у корейца не прошёл.

4' Тирни не позволил Бергвейну справа подобраться к штрафной площади.

3' "Тоттенхэм" активно проводит стартовые минуты, постоянно находясь у чужой штрафной площади.

2' "Тоттенхэм" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Арсенал" - в красно-белой форме.