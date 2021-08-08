Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Тоттенхэм
0:0
Второй тайм: 57'
Арсенал
0' 57'
Тоттенхэм
Арсенал

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм
Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Арсенал 1:2 Челси Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон
Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Арсенал: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Арсенал 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Арсенал Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Тоттенхэм Кубок лиги Арсенал 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Арсенал Кубок лиги Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Кубок Арсенал 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига
  • Второй тайм
  • 54'
    Артета с какими-то претензиями налетел на Хёйбьерга. Едва в технический зоне не началась перепалка.
  • Угловой
    52'
    Игроки "Арсенала" разыграли угловой удар. Навес последовал на Обамеянга, который ногой не попал по мячу.
  • Угловой
    50'
    Стн заработал и исполнил ещё один угловой удар. К Лукасу отскочил мяч, но бразилец оказался в офсайде.
  • Угловой
    49'
    На третий раз Сон навесил к ближней штанге. Мяч вынесен на Бергвейна, который сразу не стал бить по воротам.
  • Угловой
    48'
    Следующая подача Сона от углового флага вынесен защитниками "Арсенала" за пределы поля.
  • Угловой
    47'
    Сон от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч вынесен на Регилона, чей удар с двадцати метров пришёлся в Смит-Роу.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Лондоне!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Тоттенхэм" - "Арсенал" - 0:0.
  • Угловой
    45'
    Пепе слишком сильно исполнил подачу от углового флага.
  • 45'
    Пепе слева со штрафного навесил к воротам, откуда защитники "Тоттенхэма" мяч вынесли.
  • Фол, нарушение
    44'
    Танганга на фланге сбил Обамеянга.
  • Штанга
    42'
    Сон слева в штрафной площади получил пас от Лукаса и выкатил мяч в центр на Алли. Деле с десяти метров пробил в левую штангу.
  • 41'
    Санчес сделал длинный заброс вперёд на Сона. Хынмин острого продолжения атаки придумать не смог.
  • Фол, нарушение
    40'
    Ляказетт на чужой половине поля сбил Скиппа.
  • 38'
    Вторую половину тайма лучше проводит "Арсенал". "Пушкари" больше и разънообразнее стали атаковать и создавать моменты у чужих ворот.
  • 37'
    Пепе справа ворвался в штрафную площадь, но его прострел в центр оказался безадресным.
  • Желтая карточка
    36'
    Алли в центре поля грубо подкатился под Пепе и получил жёлтую карточку.
  • 35'
    Пепе слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Обамеянг не смог выиграть борьбу вверху.
  • Фол, нарушение
    34'
    Танганга на фланге сыграл рукой.
  • 33'
    Лукас дважды подряд сыграл на перехвате на чужой половине поля, но передачи отдал безобразные.
  • Штанга
    32'
    Самби покатил мяч налево на Ляказетта, который с двадцати метров пробил в правую штангу.
  • Фол, нарушение
    30'
    Бельерин в центре поля сбил Лукаса.
  • 29'
    Прострел Бельерина справа в штрафную площадь заблокировал Регилон.
  • Опасный момент
    28'
    Тирни слева исполнил перевод на дальнюю штангу, где Ляказетт с лёта ногой пробил рядом со стойкой.
  • 27'
    Прострел Обамеянга слева к воротам прервал Санчес.
  • 26'
    Танганга на фланге смог аккуратно отобрать мяч у Тирни.
  • 25'
    Обамеянг заложил вираж на правом фланге, но не смог уйти от Регилона.
  • Угловой
    24'
    Ещё один угловой удар разыграли красно-белые. У Тирни не получилась подача слева к воротам.
  • Угловой
    23'
    Игроки "Арсенала" разыграли угловой удар и не смогли доставить мяч в штрафную площадь.
  • Опасный момент
    22'
    Ляказетт с двадцати пяти метров пробил в левый угол. Льорис в прыжке отбил мяч.
  • 20'
    "Арсенал" заиграл активнее и переместил игру на чужую половину поля.
  • Травма, повреждение
    18'
    Сону и Лено после столкновения у ворот требуется помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • Опасный момент
    17'
    Лукас слева прорвался в штрафную площадь и прострелил к воротам, где удар Сона в упор Лено парировал.
  • 16'
    Тирини слева навесил в руки Льорису.
  • 14'
    Хёйбьерг справа навесил к воротам, где Лукас не смог выиграть борьбу вверху у защитников "Арсенала".
  • 12'
    "Тоттенхэм" продолжает много атаковать. До ударов по воротам хозяевам доводить комбинации не удаётся.
  • 11'
    Алли слева пас в штрафную площадь на ход Сону сделал немного сильно. Мяч оказался в руках у Лено.
  • 10'
    Обамеянг слева от угла штрафной площади пробил выше ворот.
  • 9'
    Тирни на левом фланге не смог пройти Хёйбьерга.
  • Опасный момент
    8'
    Сон сыграл на подборе у чужой штрафной площади и с двадцати метров сразу пробил рядом с левой штангой.
  • Офсайд
    7'
    Тирни на левом фланге забрался в офсайд.
  • 6'
    Сон справа в штрафной площади получил мяч, но пас в центр на Бергвейна у корейца не прошёл.
  • 4'
    Тирни не позволил Бергвейну справа подобраться к штрафной площади.
  • 3'
    "Тоттенхэм" активно проводит стартовые минуты, постоянно находясь у чужой штрафной площади.
  • 2'
    "Тоттенхэм" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Арсенал" - в красно-белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Тоттенхэм Хотспур"!
  • До матча
  • Желтая карточка
    45'
    Скипп получил жёлтую карточку.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют английские  «Тоттенхэм» и «Арсенал». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Арсенал
3.90
3.60
2.62
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Где смотреть матч Тоттенхэм 0:0 Арсенал онлайн




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