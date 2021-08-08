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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
 
Позже

Стадион:
Ростов
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
33
Стойинович
Душан
14
Сабович
Бесард
11
Набиуллин
Эльмир
3
Дагерстол
Филип
8
Глушаков
Денис
4
Идову
Брайн
44
Кухарчук
Илья
25
Филин
Александр
19
Себаи
Сенин
30
Песьяков
Сергей
4
Терентьев
Денис
5
Хаджикадунич
Деннис
55
Осипенко
Максим
19
Байрамян
Хорен
17
Норманн
Матиас
15
Глебов
Данил
7
Полоз
Дмитрий
10
Мамаев
Павел
18
Хасимото
Кэнто
27
Комличенко
Николай
Химки
3-4-2-1
Ростов
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кухарчук Илья 2 1
2. Сабович Бесард 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Осипенко Максим 1 0.5
2. Комличенко Николай 1 (1) 0.5
3. Фольмер Кирилл 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Кухарчук Илья 1 0
2. Тихий Дмитрий 1 0
3. Камышев Илья 1 0
4. Дагерстол Филип 1 0
5. Стойинович Душан 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Терентьев Денис 1 0
2. Осипенко Максим 1 0
3. Калинин Игорь 1 0
4. Хаджикадунич Деннис 1 0
5. Сухомлинов Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Ростов 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи
Рубин 1:0 Химки Химки 0:1 Факел Химки 0:1 Олимп-Долгопрудный Химки 0:0 Сочи Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново
Ростов Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп
Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи

Последние игры между собой

Химки: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Ростов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Химки 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Химки Премьер-лига Ростов 2:0 Химки Премьер-лига Химки 0:1 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Нижний Новгород Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Химки Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Краснодар Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
11. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Арсенал Тула Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Уфа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Крылья Советов Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
7. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
4. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
5. Химки Кухарчук Илья 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
2. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
3. Уфа Фищенко Руслан 1 1
4. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
5. Сочи Попов Ивелин 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2021, осталось 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 139
    Химки 18.7% (26)
    X 48.9% (68)
    Ростов 32.4% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Ростов
    2.85
    3.26
    2.86
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Химки - Ростов онлайн


    Прогнозы на матч Химки - Ростов

    Исход игры
    Химки
    18.7% (26)
    Ничья
    48.9% (68)
    Ростов
    32.4% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.93% (41)
    Меньше
    70.07% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    75.18% (103)
    Нет
    24.82% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.3% (63)
    1:2 Ростов
    18.7% (26)
    1:0 Химки
    10.8% (15)
    0:1 Ростов
    7.9% (11)
    2:1 Химки
    5.8% (8)
    0:2 Ростов
    2.9% (4)
    0:0 Ничья
    2.2% (3)
    1:3 Ростов
    2.2% (3)
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