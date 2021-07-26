Россия: Премьер-лига 2021-2022
Химки
Позже
Стадион: Арена Химки
Ростов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кухарчук Илья
|2
|1
|2.
|Сабович Бесард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Осипенко Максим
|1
|0.5
|2.
|Комличенко Николай
|1 (1)
|0.5
|3.
|Фольмер Кирилл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кухарчук Илья
|1
|0
|2.
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|3.
|Камышев Илья
|1
|0
|4.
|Дагерстол Филип
|1
|0
|5.
|Стойинович Душан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терентьев Денис
|1
|0
|2.
|Осипенко Максим
|1
|0
|3.
|Калинин Игорь
|1
|0
|4.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|5.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|Ростов
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +7 =2 -11Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи
Ростов Последние 20 матчей: +6 =2 -12Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп
Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи
Последние игры между собой
Химки: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Ростов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|3
|0
|1
|2.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|3.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
|4.
|Химки
|Кухарчук Илья
|2
|0
|0
|5.
|Краснодар
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|4.
|Сочи
|Попов Ивелин
|2
|0
|5.
|Крылья Советов
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Ростов
Исход игры
Химки
21.4% (12)
Ничья
48.2% (27)
Ростов
30.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
27.78% (15)
Меньше
72.22% (39)
Обе команды забьют
Да
75.93% (41)
Нет
24.07% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.4% (26)
0:1 Ростов
12.5% (7)
1:2 Ростов
12.5% (7)
1:0 Химки
8.9% (5)
2:1 Химки
8.9% (5)
1:3 Ростов
3.6% (2)
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