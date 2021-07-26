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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
 
Позже

Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кухарчук Илья 2 1
2. Сабович Бесард 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Осипенко Максим 1 0.5
2. Комличенко Николай 1 (1) 0.5
3. Фольмер Кирилл 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Кухарчук Илья 1 0
2. Тихий Дмитрий 1 0
3. Камышев Илья 1 0
4. Дагерстол Филип 1 0
5. Стойинович Душан 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Терентьев Денис 1 0
2. Осипенко Максим 1 0
3. Калинин Игорь 1 0
4. Хаджикадунич Деннис 1 0
5. Сухомлинов Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Ростов 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи
Рубин 1:0 Химки Химки 0:1 Факел Химки 0:1 Олимп-Долгопрудный Химки 0:0 Сочи Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново
Ростов Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп
Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи

Последние игры между собой

Химки: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Ростов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Химки 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Химки Премьер-лига Ростов 2:0 Химки Премьер-лига Химки 0:1 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Уфа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Нижний Новгород Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 3 0 1
2. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
4. Химки Кухарчук Илья 2 0 0
5. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Уфа Фищенко Руслан 1 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
4. Сочи Попов Ивелин 2 0
5. Крылья Советов Иванисеня Дмитрий 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2021, осталось 2 дня 8 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Химки 21.4% (12)
    X 48.2% (27)
    Ростов 30.4% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Ростов
    3.07
    3.48
    2.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Химки - Ростов онлайн


    Прогнозы на матч Химки - Ростов

    Исход игры
    Химки
    21.4% (12)
    Ничья
    48.2% (27)
    Ростов
    30.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.78% (15)
    Меньше
    72.22% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    75.93% (41)
    Нет
    24.07% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.4% (26)
    0:1 Ростов
    12.5% (7)
    1:2 Ростов
    12.5% (7)
    1:0 Химки
    8.9% (5)
    2:1 Химки
    8.9% (5)
    1:3 Ростов
    3.6% (2)
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