Швейцария: Суперлига 2021-2022
Базель
5:1
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Серветт
5' Желтая карточкаСеспедес Борис
1:0
19' ГолКабрал Артур
32' Желтая карточкаШтокер Валентин
33' Желтая карточкаПельмар Анди
44' Красная карточкаСассо Венсан
2:0
45' ПенальтиКабрал Артур
3:0
50' ГолКабрал Артур
4:0
60' ПенальтиЭспозито Себастьяно
5:0
63' ГолКабрал Артур
5:1
75' ГолКиэ Грежон
87' Желтая карточкаСотье Антони
22
Лопес
Серхио
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
99
Жегрова
Эдон
10
Кабрал
Артур
32
Фрик
Джереми
23
Сассо
Венсан
19
Севрен
Йоан
15
Валь
Тео
28
Дулин
Давид
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Миллар ЛиамНападающий
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
19'
1:0
32'
33'
44'
45'
2:0
50'
3:0
60'
63'
5:0
68'
75'
5:1
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
5 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|5 (1)
|1.67
|2.
|Эспозито Себастьяно
|3 (1)
|1
|3.
|Жегрова Эдон
|1
|0.33
|4.
|Касами Пайтим
|1
|0.33
|5.
|Лопес Серхио
|1
|0.33
|6.
|Джюмарт Эрай
|1
|0.33
|7.
|Штокер Валентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|2
|0.67
|2.
|Имери Кастриот
|1
|0.33
|3.
|Стеванович Мирослав
|0
|0
|4.
|Диалло Мусса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штокер Валентин
|1
|0
|2.
|Касами Пайтим
|1
|0
|3.
|Джака Таулант
|1
|0
|4.
|Лопес Серхио
|1
|0
|5.
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|6.
|Петретта Рауль
|1
|0
|7.
|Пельмар Анди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сассо Венсан
|1
|1
|2.
|Сотье Антони
|1
|0
|3.
|Сеспедес Борис
|1
|0
|4.
|Киэ Грежон
|1
|0
|5.
|Диалло Мусса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|0
|Серветт
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +12 =4 -4Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель
Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев Базель 2:3 Тун Сьон 4:0 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 2:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:0 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 3:3 Базель Вадуц 1:1 Базель Базель 5:0 Серветт Люцерн 3:4 Базель
Серветт Последние 20 матчей: +8 =2 -10Серветт 0:2 Лугано Серветт 2:0 Мольде Сьон 1:2 Серветт Мольде 3:0 Серветт
Марсель 3:1 Серветт Серветт 1:1 Динамо Киев Ивердон 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс FC Bramois 0:11 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз Лугано 0:1 Серветт Серветт 3:5 Сьон Базель 5:0 Серветт Кринс 2:3 Серветт Цюрих 1:2 Серветт
Последние игры между собой
Базель: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 4
Серветт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 11
Серветт 2:2 Базель Суперлига Базель 2:2 Серветт Суперлига Серветт 2:0 Базель Суперлига Базель 3:1 Серветт Суперлига Базель 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Базель Суперлига Серветт 2:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Серветт Суперлига Базель 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:4 Базель Суперлига Серветт 0:4 Базель Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Цюрих
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Янг Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Грасcхоппер
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Серветт
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|8.
|Сьон
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|Люцерн
|3
|0
|1
|2
|6 - 9
|1
|10.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|2.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Сьон
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Грасcхоппер
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Лозанна-Спорт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Серветт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Люцерн
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Лугано
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Янг Бойз
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|Серветт
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|7.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Грасcхоппер
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сьон
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|10.
|Лозанна-Спорт
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|5
|1
|2
|2.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|3
|1
|1
|3.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|2
|0
|1
|4.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|2
|0
|1
|5.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|2
|1
|2.
|Серветт
|Сассо Венсан
|1
|1
|3.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|2
|0
|4.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|2
|0
|5.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|2
|0