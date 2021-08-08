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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
5:1
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
5' Желтая карточка
Сеспедес Борис
1:0
19' Гол
Кабрал Артур
32' Желтая карточка
Штокер Валентин
33' Желтая карточка
Пельмар Анди
44' Красная карточка
Сассо Венсан
2:0
45' Пенальти
Кабрал Артур
3:0
50' Гол
Кабрал Артур
4:0
60' Пенальти
Эспозито Себастьяно
5:0
63' Гол
Кабрал Артур
5:1
75' Гол
Киэ Грежон
87' Желтая карточка
Сотье Антони
90'+4
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
4
Джюмарт
Эрай
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
7
Касами
Пайтим
34
Джака
Таулант
99
Жегрова
Эдон
9
Эспозито
Себастьяно
14
Штокер
Валентин
10
Кабрал
Артур
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
19
Севрен
Йоан
5
Сеспедес
Борис
15
Валь
Тео
28
Дулин
Давид
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
12
Роделен
Ронни
Базель
4-2-3-1
Серветт
4-1-2-3

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 5 (1) 1.67
2. Эспозито Себастьяно 3 (1) 1
3. Жегрова Эдон 1 0.33
4. Касами Пайтим 1 0.33
5. Лопес Серхио 1 0.33
6. Джюмарт Эрай 1 0.33
7. Штокер Валентин 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 2 0.67
2. Имери Кастриот 1 0.33
3. Стеванович Мирослав 0 0
4. Диалло Мусса 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Штокер Валентин 1 0
2. Касами Пайтим 1 0
3. Джака Таулант 1 0
4. Лопес Серхио 1 0
5. Кинтилья Хорди 1 0
6. Петретта Рауль 1 0
7. Пельмар Анди 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Сассо Венсан 1 1
2. Сотье Антони 1 0
3. Сеспедес Борис 1 0
4. Киэ Грежон 1 0
5. Диалло Мусса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 0
 Серветт 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель
Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев Базель 2:3 Тун Сьон 4:0 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 2:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:0 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 3:3 Базель Вадуц 1:1 Базель Базель 5:0 Серветт Люцерн 3:4 Базель
Серветт Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Серветт 0:2 Лугано Серветт 2:0 Мольде Сьон 1:2 Серветт Мольде 3:0 Серветт
Марсель 3:1 Серветт Серветт 1:1 Динамо Киев Ивердон 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс FC Bramois 0:11 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз Лугано 0:1 Серветт Серветт 3:5 Сьон Базель 5:0 Серветт Кринс 2:3 Серветт Цюрих 1:2 Серветт

Последние игры между собой

Базель: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 4
Серветт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 11
Базель 5:0 Серветт Суперлига Серветт 2:1 Базель Суперлига Базель 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Базель Суперлига
Серветт 2:2 Базель Суперлига Базель 2:2 Серветт Суперлига Серветт 2:0 Базель Суперлига Базель 3:1 Серветт Суперлига Базель 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Базель Суперлига Серветт 2:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Серветт Суперлига Базель 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:4 Базель Суперлига Серветт 0:4 Базель Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Цюрих 3 3 0 0 8 - 2 9
3. Лугано 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Янг Бойз 3 1 1 1 4 - 4 4
5. Санкт-Галлен 3 1 1 1 5 - 5 4
6. Грасcхоппер 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Серветт 3 1 0 2 3 - 8 3
8. Сьон 3 1 0 2 3 - 8 3
9. Люцерн 3 0 1 2 6 - 9 1
10. Лозанна-Спорт 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2 2 0 0 11 - 2 6
2. Цюрих 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Сьон 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Грасcхоппер 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Лугано 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Санкт-Галлен 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Янг Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Лозанна-Спорт 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Серветт 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Люцерн 2 0 0 2 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Лугано 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Базель 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Санкт-Галлен 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Янг Бойз 2 1 0 1 4 - 4 3
6. Серветт 2 1 0 1 3 - 6 3
7. Люцерн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Грасcхоппер 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сьон 1 0 0 1 1 - 6 0
10. Лозанна-Спорт 2 0 0 2 2 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 5 1 2
2. Базель Эспозито Себастьяно 3 1 1
3. Цюрих Сисей Ассан 2 0 1
4. Люцерн Угриниц Филип 2 0 1
5. Янг Бойз Сибачо Жордан 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Санкт-Галлен Йуан Элье 2 1
2. Серветт Сассо Венсан 1 1
3. Грасcхоппер Абраши Амир 2 0
4. Лугано Кустодио Оливье 2 0
5. Цюрих Сисей Ассан 2 0
Весь список
Где смотреть матч Базель 5:1 Серветт онлайн




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