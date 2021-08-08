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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Сваровски Тироль
1:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
ЛАСК
0'
1:0
28' Гол
Вриони Джакомо
54' Желтая карточка
Кох Фабиан
1:1
60' Гол
Карамоко Мамуду
80' Желтая карточка
Мюллер Валентино
82'
13
Ожегович
Беньямин
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
15
Авуджа
Максим
3
Leon
Klassen
21
Рогель
Жан
6
Пецос
Атанасиос
10
Блуме
Брор
20
Ансельм
Тобиас
9
Вриони
Джакомо
7
Забитцер
Томас
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
44
Марешиц
Дарио
5
Филипович
Петар
29
Флеккер
Флориан
8
Михорль
Петер
31
Гргич
Лукас
21
Hyun-Seok
Hong
7
Реннер
Рене
23
Шмидт
Александер
9
Карамоко
Мамуду
Сваровски Тироль
4-4-2
ЛАСК
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вриони Джакомо 2 (1) 0.67
2. Авуджа Максим 1 0.33
3. Ансельм Тобиас 0 0
4. Leon Klassen 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Визингер Филип 1 0.33
2. Шмидт Александер 1 0.33
3. Карамоко Мамуду 1 0.33
4. Михорль Петер 0 0
5. Флеккер Флориан 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Кох Фабиан 1 0
2. Пецос Атанасиос 1 0
3. Мюллер Валентино 1 0
4. Авуджа Максим 1 0
5. Ансельм Тобиас 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 1 0
2. Марешиц Дарио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 ЛАСК 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Леобендорф 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Зандхаузен
Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Штурм ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:2 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль Штурм 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:5 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Штурм Адмира 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен
ЛАСК Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф
ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 ЛАСК ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург Рид 0:3 ЛАСК

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
ЛАСК: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Бундеслига
Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:1 Сваровски Тироль Бундеслига ЛАСК 8:2 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига Сваровски Тироль 3:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Штурм 3 2 0 1 8 - 5 6
3. Рид 3 2 0 1 5 - 9 6
4. ЛАСК 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Адмира 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Рапид Вена 3:0 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Аустрия Клагенфурт 3 1 1 1 5 - 8 4
8. Альтах 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Хартберг 3 1 0 2 6 - 6 3
10. Сваровски Тироль 1:1 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Аустрия Вена 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
12. Вольфсбергер 0:3 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Рид 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Аустрия Клагенфурт 2 1 1 0 5 - 4 4
4. Адмира 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Рапид Вена 3:0 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Штурм 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Сваровски Тироль 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Аустрия Вена 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ЛАСК 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Альтах 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Вольфсбергер 0:3 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Ред Булл Зальцбург 1:0 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Штурм 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Альтах 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Хартберг 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Рапид Вена 3:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Адмира 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Сваровски Тироль 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вольфсбергер 0:3 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 0 - 4 0
11. Рид 1 0 0 1 1 - 7 0
12. Аустрия Вена 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 0
3. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 3 0 0
4. Хартберг Тадич Дарио 3 1 0
5. Рид Байич Анте 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 1
2. Альтах Цвишенбруггер Ян 2 0
3. Альтах Дабанлы Беркай 2 0
4. Альтах Хаудум Штефан 2 0
5. Адмира Бауэр Себастьян 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Zan Rogelj уходит с поля. Alexander Ranacher выходит вместо него
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Вриони Джакомо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
ЛАСК
5.53
3.84
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК онлайн




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