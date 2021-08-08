Австрия: Бундеслига 2021-2022
Сваровски Тироль
1:1
Конец матча
Стадион: Тиволи Ной
ЛАСК
1:0
28' ГолВриони Джакомо
54' Желтая карточкаКох Фабиан
1:1
60' ГолКарамоко Мамуду
79' Желтая карточкаМюллер Валентино
24
Кох
Фабиан
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Mario Andric
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Боллер ЯнНападающий
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
28'
1:0
54'
60'
1:1
79'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вриони Джакомо
|2 (1)
|0.67
|2.
|Авуджа Максим
|1
|0.33
|3.
|Ансельм Тобиас
|0
|0
|4.
|Leon Klassen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Визингер Филип
|1
|0.33
|2.
|Шмидт Александер
|1
|0.33
|3.
|Карамоко Мамуду
|1
|0.33
|4.
|Михорль Петер
|0
|0
|5.
|Флеккер Флориан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кох Фабиан
|1
|0
|2.
|Пецос Атанасиос
|1
|0
|3.
|Мюллер Валентино
|1
|0
|4.
|Авуджа Максим
|1
|0
|5.
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|1
|0
|2.
|Марешиц Дарио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|ЛАСК
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =7 -8Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Леобендорф 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Зандхаузен
Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Штурм ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:2 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль Штурм 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:5 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Штурм Адмира 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен
ЛАСК Последние 20 матчей: +8 =4 -8Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф
ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 ЛАСК ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург Рид 0:3 ЛАСК
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
ЛАСК: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Штурм
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|3.
|Рид
|3
|2
|0
|1
|5 - 9
|6
|4.
|ЛАСК
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Адмира
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Рапид Вена
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|8.
|Альтах
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Хартберг
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Аустрия Вена
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Вольфсбергер
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Рид
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|Адмира
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Аустрия Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ЛАСК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Хартберг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Вольфсбергер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Рапид Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Адмира
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
|12.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|5
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|0
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|3
|0
|0
|4.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|3
|1
|0
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Кристенсен Расмус
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1
|1
|2.
|Альтах
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|3.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|4.
|Альтах
|Хаудум Штефан
|2
|0
|5.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|2
|0