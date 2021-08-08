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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
5
Бальбуэна
Фабиан
18
Ордец
Иван
93
Лашальт
Диего
47
Захарян
Арсен
74
Фомин
Даниил
8
Моро
Никола
53
Шиманьски
Себастиан
9
Нжи
Клинтон
Муа
70
Тюкавин
Константин
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
29
Бийол
Яка
78
Дивеев
Игорь
98
Обляков
Иван
6
Мухин
Максим
9
Чалов
Фёдор
8
Влашич
Никола
7
Ахметов
Ильзат
11
Эджуке
Чидера
91
Заболотный
Антон
Динамо Москва
4-5-1
ЦСКА Москва
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 2 (2) 1
2. Шиманьски Себастиан 1 0.5
3. Тюкавин Константин 1 0.5
4. Захарян Арсен 1 0.5
5. Скопинцев Дмитрий 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заболотный Антон 1 0.5
2. Бистрович Кристиян 1 0.5
3. Дзагоев Алан 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 2 0
2. Ордец Иван 1 0
3. Фомин Даниил 1 0
4. Бальбуэна Фабиан 1 0
5. Шиманьски Себастиан 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Обляков Иван 1 0
2. Тикнизян Наир 1 0
3. Мухин Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 20% (1) 60% (3) 0 0 20% (1)
 ЦСКА Москва 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК
Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =1 -8
ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце
ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
ЦСКА Москва: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Нижний Новгород Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Химки Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Краснодар Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
11. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Арсенал Тула Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Уфа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Ростов Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16. Крылья Советов Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
7. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
4. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
5. Химки Кухарчук Илья 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
2. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
3. Уфа Фищенко Руслан 1 1
4. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
5. Сочи Попов Ивелин 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер! Сегодня, 8-го августа, состоится московское дерби в РПЛ - "Динамо" сразится с ЦСКА. Для вас матч прокомментирует Георгий Артмеладзе.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2021, осталось 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 144
Динамо Москва 45.1% (65)
X 41.7% (60)
ЦСКА Москва 13.2% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
ЦСКА Москва
2.80
3.36
3.00
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Динамо Москва - ЦСКА Москва

Исход игры
Динамо Москва
45.3% (62)
Ничья
42.3% (58)
ЦСКА Москва
12.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (70)
Меньше
48.15% (65)
Обе команды забьют
Да
81.48% (110)
Нет
18.52% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.9% (41)
2:1 Динамо Москва
27.7% (38)
1:0 Динамо Москва
10.2% (14)
2:2 Ничья
10.2% (14)
1:2 ЦСКА Москва
7.3% (10)
3:2 Динамо Москва
2.9% (4)
0:1 ЦСКА Москва
2.9% (4)
2:0 Динамо Москва
2.2% (3)
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