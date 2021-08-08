Россия: Премьер-лига 2021-2022
Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
ЦСКА Москва
18
Ордец
Иван
74
Фомин
Даниил
29
Бийол
Яка
78
Дивеев
Игорь
98
Обляков
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
98 Обляков ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|2 (2)
|1
|2.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.5
|3.
|Тюкавин Константин
|1
|0.5
|4.
|Захарян Арсен
|1
|0.5
|5.
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заболотный Антон
|1
|0.5
|2.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.5
|3.
|Дзагоев Алан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|2.
|Ордец Иван
|1
|0
|3.
|Фомин Даниил
|1
|0
|4.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|5.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Обляков Иван
|1
|0
|2.
|Тикнизян Наир
|1
|0
|3.
|Мухин Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|0
|20% (1)
|60% (3)
|0
|0
|20% (1)
|ЦСКА Москва
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК
Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =1 -8ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце
ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
ЦСКА Москва: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|7.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|4.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
|5.
|Химки
|Кухарчук Илья
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|2.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|3.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|4.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|5.
|Сочи
|Попов Ивелин
|2
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - ЦСКА Москва
Исход игры
Динамо Москва
45.3% (62)
Ничья
42.3% (58)
ЦСКА Москва
12.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (70)
Меньше
48.15% (65)
Обе команды забьют
Да
81.48% (110)
Нет
18.52% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.9% (41)
2:1 Динамо Москва
27.7% (38)
1:0 Динамо Москва
10.2% (14)
2:2 Ничья
10.2% (14)
1:2 ЦСКА Москва
7.3% (10)
3:2 Динамо Москва
2.9% (4)
0:1 ЦСКА Москва
2.9% (4)
2:0 Динамо Москва
2.2% (3)
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