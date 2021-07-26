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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 2 (2) 1
2. Шиманьски Себастиан 1 0.5
3. Тюкавин Константин 1 0.5
4. Захарян Арсен 1 0.5
5. Скопинцев Дмитрий 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заболотный Антон 1 0.5
2. Бистрович Кристиян 1 0.5
3. Дзагоев Алан 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 2 0
2. Ордец Иван 1 0
3. Фомин Даниил 1 0
4. Бальбуэна Фабиан 1 0
5. Шиманьски Себастиан 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Обляков Иван 1 0
2. Тикнизян Наир 1 0
3. Мухин Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 20% (1) 60% (3) 0 0 20% (1)
 ЦСКА Москва 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК
Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =1 -8
ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце
ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
ЦСКА Москва: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Уфа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Нижний Новгород Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 3 0 1
2. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
4. Химки Кухарчук Илья 2 0 0
5. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Уфа Фищенко Руслан 1 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
4. Сочи Попов Ивелин 2 0
5. Крылья Советов Иванисеня Дмитрий 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2021, осталось 2 дня 11 часов 3 минуты.



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    • Прогнозы 59
    Динамо Москва 47.5% (28)
    X 33.9% (20)
    ЦСКА Москва 18.6% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    ЦСКА Москва
    2.74
    3.34
    3.02
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Динамо Москва - ЦСКА Москва онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    47.5% (28)
    Ничья
    33.9% (20)
    ЦСКА Москва
    18.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (36)
    Меньше
    36.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (48)
    Нет
    15.79% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    30.5% (18)
    1:1 Ничья
    20.3% (12)
    1:2 ЦСКА Москва
    11.9% (7)
    2:2 Ничья
    10.2% (6)
    1:0 Динамо Москва
    8.5% (5)
    0:1 ЦСКА Москва
    5.1% (3)
    3:2 Динамо Москва
    5.1% (3)
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