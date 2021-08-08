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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
 
Позже

Стадион:
Ахмат
Рубин
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 1 (1) 0.5
2. Самошников Илья 1 0.5
3. Кварацхелия Хвича 1 0.5
4. Ин-Бом Хван 1 0.5
5. Хакшабанович Сеад 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янку Габриэль 1 0.5
2. Уткин Даниил 1 0.5
3. Конате Мохамед II 1 0.5
4. Карапузов Владислав 0 0
5. Харин Евгений 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Шатов Олег 1 0
2. Деспотович Джордже 1 0
3. Зуев Александр 1 0
4. Бегич Сильвие 1 0
5. Уремович Филип 1 0
6. Кварацхелия Хвича 1 0
7. Бакаев Солтмурад 1 0
8. Абильдгор Оливер 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Нижич Зоран 1 0
2. Лысцов Виталий 1 0
3. Швец Антон 1 0
4. Уткин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 25% (1) 0 50% (2) 25% (1) 0 0
 Ахмат 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи
Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин Рубин 2:1 Зенит
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905
Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда

Последние игры между собой

Рубин: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ахмат: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Ахмат Премьер-лига
Рубин 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Нижний Новгород Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Химки Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Краснодар Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
11. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Арсенал Тула Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Уфа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Ростов Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16. Крылья Советов Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
7. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
4. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
5. Химки Кухарчук Илья 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
2. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
3. Уфа Фищенко Руслан 1 1
4. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
5. Сочи Попов Ивелин 2 0
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем поклонников российского футбола! Сегодня в рамках очередного тура РПЛ в Казани "Рубин" столкнётся с "Ахматом" из Грозного. Ваш комментатор - Георгий Артмеладзе.
Прогнозы 140
Рубин 87.1% (122)
X 10.7% (15)
Ахмат 2.1% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Ахмат
2.60
3.50
3.47
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Рубин - Ахмат

Исход игры
Рубин
88.8% (119)
Ничья
9% (12)
Ахмат
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.77% (39)
Меньше
70.23% (92)
Обе команды забьют
Да
38.93% (51)
Нет
61.07% (80)
Популярный счёт
1:0 Рубин
42.5% (57)
2:1 Рубин
23.9% (32)
2:0 Рубин
16.4% (22)
1:1 Ничья
9% (12)
3:1 Рубин
3.7% (5)
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