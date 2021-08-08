Россия: Премьер-лига 2021-2022
Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Ахмат
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.5
|2.
|Самошников Илья
|1
|0.5
|3.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.5
|4.
|Ин-Бом Хван
|1
|0.5
|5.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янку Габриэль
|1
|0.5
|2.
|Уткин Даниил
|1
|0.5
|3.
|Конате Мохамед II
|1
|0.5
|4.
|Карапузов Владислав
|0
|0
|5.
|Харин Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шатов Олег
|1
|0
|2.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|3.
|Зуев Александр
|1
|0
|4.
|Бегич Сильвие
|1
|0
|5.
|Уремович Филип
|1
|0
|6.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|7.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|8.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нижич Зоран
|1
|0
|2.
|Лысцов Виталий
|1
|0
|3.
|Швец Антон
|1
|0
|4.
|Уткин Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|25% (1)
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|Ахмат
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +13 =2 -5Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905
Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда
Последние игры между собой
Рубин: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ахмат: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Рубин 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|7.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|4.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
|5.
|Химки
|Кухарчук Илья
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|2.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|3.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|4.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|5.
|Сочи
|Попов Ивелин
|2
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин - Ахмат
Исход игры
Рубин
88.8% (119)
Ничья
9% (12)
Ахмат
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.77% (39)
Меньше
70.23% (92)
Обе команды забьют
Да
38.93% (51)
Нет
61.07% (80)
Популярный счёт
1:0 Рубин
42.5% (57)
2:1 Рубин
23.9% (32)
2:0 Рубин
16.4% (22)
1:1 Ничья
9% (12)
3:1 Рубин
3.7% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!