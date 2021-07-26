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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
 
Позже

Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 1 (1) 0.5
2. Самошников Илья 1 0.5
3. Кварацхелия Хвича 1 0.5
4. Ин-Бом Хван 1 0.5
5. Хакшабанович Сеад 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янку Габриэль 1 0.5
2. Уткин Даниил 1 0.5
3. Конате Мохамед II 1 0.5
4. Карапузов Владислав 0 0
5. Харин Евгений 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Шатов Олег 1 0
2. Деспотович Джордже 1 0
3. Зуев Александр 1 0
4. Бегич Сильвие 1 0
5. Уремович Филип 1 0
6. Кварацхелия Хвича 1 0
7. Бакаев Солтмурад 1 0
8. Абильдгор Оливер 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Нижич Зоран 1 0
2. Лысцов Виталий 1 0
3. Швец Антон 1 0
4. Уткин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 25% (1) 0 50% (2) 25% (1) 0 0
 Ахмат 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи
Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин Рубин 2:1 Зенит
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905
Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда

Последние игры между собой

Рубин: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ахмат: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Ахмат Премьер-лига
Рубин 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Уфа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Нижний Новгород Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 3 0 1
2. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
4. Химки Кухарчук Илья 2 0 0
5. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Уфа Фищенко Руслан 1 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
4. Сочи Попов Ивелин 2 0
5. Крылья Советов Иванисеня Дмитрий 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2021, осталось 2 дня 11 часов 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Рубин 89.1% (49)
    X 10.9% (6)
    Ахмат 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Ахмат
    2.17
    3.52
    4.01
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Рубин - Ахмат онлайн


    Прогнозы на матч Рубин - Ахмат

    Исход игры
    Рубин
    89.1% (49)
    Ничья
    10.9% (6)
    Ахмат
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.08% (17)
    Меньше
    67.92% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    43.4% (23)
    Нет
    56.6% (30)
    Популярный счёт
    1:0 Рубин
    32.7% (18)
    2:1 Рубин
    27.3% (15)
    2:0 Рубин
    21.8% (12)
    1:1 Ничья
    10.9% (6)
    3:1 Рубин
    3.6% (2)
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