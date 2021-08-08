Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Тактическая замена. Lenny Joseph уходит с поля и его заменяет Жорж Микаутадзе

Жорж Микаутадзе нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Игрок Йилмаз Бурак из команды Лилль неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

47' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

46' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Пап Матар Сарр из команды Метц навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

45' Пап Матар Сарр из команды Метц разыграл угловой с левого угла.

45' Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Г О О О О Л - Юдоль Матьё забивает с правой ноги!

41' Шейк Сабали из команды Метц делает пас партнеру.

41' Лилль выполняет удар от ворот.

41' Делен Тома из команды Метц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

41' Маига Хабиб из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

40' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Хорошую попытку сделал Йилмаз Бурак . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хороший удар издали нанес Пап Матар Сарр, но отличный сейв сделал Лео. Угловой.

30' Шейк Сабали из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

29' Леонардо VI взял и забрал мяч на выходе

28' Бамба Джонатан пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

25' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

23' Маига Хабиб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Юдоль Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Саншеш Ренату из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Леонардо VI взял и забрал мяч на выходе

19' Матч возобновится спорным мячом

19' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

18' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Лилль

17' Пап Матар Сарр из команды Метц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

16' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Йилмаз Бурак из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

15' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Плохо сыграл Делен Тома - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Метц выполняет удар от ворот.

11' Какой промах! Дэвид Джонатан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

10' Плохо сыграл Сентонз Фабьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Метц выполняет удар от ворот.

7' Саншеш Ренату не смог попасть в створ ударом издали

6' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Андре Бенжамин получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Андре Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лилль начинает с центра поля