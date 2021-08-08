Франция: Лига 1 2021-2022
Метц
3:3
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Лилль
0:1
23' ГолБотман Свен
1:1
31' ГолСентонз Фабьен
2:1
41' ГолЮдоль Матьё
3:1
52' ГолСентонз Фабьен
56' Красная карточкаКуяте Кики
56' Желтая карточкаБронн Дилан
59' Undefined phrase: football_event_Андре Бенжамин
79' Желтая карточкаИконе Жонатан
3:2
81' ГолИконе Жонатан
83' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
3:3
90' ГолЙилмаз Бурак
23
Куяте
Кики
19
Маига
Хабиб
17
Делен
Тома
13
Сабали
Шейх
15
Сарр
Пап
30
Леонардо
VI
11
Язиджи
Юсуф
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
13 Сабали ШейхНападающий
- Нападающий
-
15 Сарр ПапНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
-
24 Lenny Joseph
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
-
30 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
-
14 Асконе РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
0:1
31'
1:1
41'
2:1
52'
3:1
56'
56'
59'
79'
81'
3:2
83'
90'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
3 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 8
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сентонз Фабьен
|2
|2
|2.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|3.
|Делен Тома
|0
|0
|4.
|Ньяне Ибраима
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|1
|1
|2.
|Иконе Жонатан
|1
|1
|3.
|Ботман Свен
|1
|1
|4.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|5.
|Язиджи Юсуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куяте Кики
|0
|1
|2.
|Бронн Дилан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|2.
|Иконе Жонатан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|Лилль
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +6 =5 -9Метц 1:0 Монпелье Метц 2:1 Труа Боруссия М 1:0 Метц Прогрес 1:1 Метц
Лилль Последние 20 матчей: +10 =5 -5Лилль 1:0 ПСЖ Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль Кортрейк 1:1 Лилль
Последние игры между собой
Метц: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Лилль: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|2.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нант
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Марсель
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Марсель
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Монако
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Метц
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|0
|2.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|0
|3.
|Анже
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|0
|4.
|Лион
|Слимани Ислам
|1
|0
|0
|5.
|Лорьян
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Метц
|Куяте Кики
|0
|1
|2.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|3.
|Анже
|Мангани Тома
|1
|0
|4.
|ПСЖ
|Сарабия Пабло
|1
|0
|5.
|Сент-Этьен
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0
Прогнозы на матч Метц 3:3 Лилль
Исход игры
Метц
1.5% (2)
Ничья
8.1% (11)
Лилль
90.4% (122)
Тотал 2.5
Больше
44.36% (59)
Меньше
55.64% (74)
Обе команды забьют
Да
51.88% (69)
Нет
48.12% (64)
Популярный счёт
1:2 Лилль
40% (54)
0:1 Лилль
28.9% (39)
0:2 Лилль
16.3% (22)
1:1 Ничья
7.4% (10)
1:3 Лилль
3.7% (5)
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