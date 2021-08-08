Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
3:3
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
0:1
23' Гол
Ботман Свен
1:1
31' Гол
Сентонз Фабьен
2:1
41' Гол
Юдоль Матьё
3:1
52' Гол
Сентонз Фабьен
56' Красная карточка
Куяте Кики
56' Желтая карточка
Бронн Дилан
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Андре Бенжамин
79' Желтая карточка
Иконе Жонатан
3:2
81' Гол
Иконе Жонатан
83' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
3:3
90' Гол
Йилмаз Бурак
90'+8
16
Укиджа
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
3
Юдоль
Матьё
18
Сентонз
Фабьен
19
Маига
Хабиб
4
Н'Дорам
Кевин
17
Делен
Тома
13
Сабали
Шейх
7
Ньяне
Ибраима
15
Сарр
Пап
30
Леонардо
VI
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
18
Саншеш
Ренату
21
Андре
Бенжамин
11
Язиджи
Юсуф
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
Метц
3-4-3
Лилль
4-4-2

Ход матча

23'
0:1
Ботман Свен
(Язиджи Юсуф)
31'
Сентонз Фабьен
(Делен Тома)
1:1
41'
Юдоль Матьё
(Ньяне Ибраима)
2:1
52'
Сентонз Фабьен
(Делен Тома)
3:1
56'
Куяте Кики
 
56'
Бронн Дилан
 
58'
Фофана Мамаду
Сабали Шейх
 
59'
 
Андре Бенжамин
60'
 
Иконе Жонатан
Язиджи Юсуф
60'
 
Веа Тимоти
Дэвид Джонатан
71'
Lenny Joseph
Ньяне Ибраима
 
77'
 
Лихаджи Исаак
Мандава Рейнилду
79'
 
Иконе Жонатан
81'
3:2
Иконе Жонатан
(Лихаджи Исаак)
83'
 
Йилмаз Бурак
90'
Микаутадзе Жорж
Lenny Joseph
 
90'
3:3
Йилмаз Бурак
(Лихаджи Исаак)

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сентонз Фабьен 2 2
2. Юдоль Матьё 1 1
3. Делен Тома 0 0
4. Ньяне Ибраима 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 1 1
2. Иконе Жонатан 1 1
3. Ботман Свен 1 1
4. Лихаджи Исаак 0 0
5. Язиджи Юсуф 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Куяте Кики 0 1
2. Бронн Дилан 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 1 0
2. Иконе Жонатан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0
 Лилль 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Метц 1:0 Монпелье Метц 2:1 Труа Боруссия М 1:0 Метц Прогрес 1:1 Метц
Метц 1:1 Серен Юнайтед Метц 3:2 Нанси Метц 1:1 Марсель Лорьян 2:1 Метц Метц 0:3 Ним Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц Валансьен 0:4 Метц Метц 0:1 Анже Бордо 1:2 Метц
Лилль Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лилль 1:0 ПСЖ Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль Кортрейк 1:1 Лилль
Васланд-Беверен 0:2 Лилль Анже 1:2 Лилль Лилль 0:0 Сент-Этьен Ланс 0:3 Лилль Лилль 2:0 Ницца Лион 2:3 Лилль Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль Газелек Аяччо 1:3 Лилль Лилль 2:0 Марсель Лилль 1:1 Страсбург Аякс 2:1 Лилль

Последние игры между собой

Метц: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Лилль: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Метц 0:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Метц Лига 1 Лилль 0:0 Метц Лига 1 Лилль 3:1 Метц Лига 1
Метц 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 0:2 Метц Лига 1 Метц 3:2 Лилль Лига 1 Метц 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Метц Лига 1 Лилль 1:1 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Марсель 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Монпелье 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
2. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Монпелье 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нант Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Марсель 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Марсель 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Монпелье 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
2. Лилль Йилмаз Бурак 1 0 0
3. Анже Траоре Исмаэль 1 0 0
4. Лион Слимани Ислам 1 0 0
5. Лорьян Ле Гофф Венсан 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Метц Куяте Кики 0 1
2. Лилль Йилмаз Бурак 1 0
3. Анже Мангани Тома 1 0
4. ПСЖ Сарабия Пабло 1 0
5. Сент-Этьен Колодзейчак Тимоти 1 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Метц: 49%, Лилль: 51%.
  • 47'
    Игрок Йилмаз Бурак из команды Лилль неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 47'
    Делен Тома из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Делен Тома из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
  • 46'
    Саншеш Ренату из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья свистит. Бронн Дилан атаковал сзади соперника. Это Бамба Джонатан заработал своей команде штрафной
  • 46'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Пап Матар Сарр из команды Метц навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • Угловой
    45'
    Пап Матар Сарр из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 45'
    Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 45'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Язиджи Юсуф из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сентонз Фабьен
  • 44'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сентонз Фабьен
  • 41'
    Ньяне Ибраима сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Юдоль Матьё забивает с правой ноги!
  • 41'
    Ньяне Ибраима из команды Метц делает пас партнеру.
  • 41'
    Шейк Сабали из команды Метц делает пас партнеру.
  • 41'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 41'
    Делен Тома из команды Метц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 41'
    Маига Хабиб из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 40'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 50%, Лилль: 50%.
  • 40'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья свистит. Н'Дорам Кевин атаковал сзади соперника. Это Саншеш Ренату заработал своей команде штрафной
  • 39'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Делен Тома из команды Метц делает пас партнеру.
  • 38'
    Йилмаз Бурак нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Андре Бенжамин из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 38'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 38'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
  • 37'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья свистит. Дэвид Джонатан атаковал сзади соперника. Это Укиджа Александр заработал своей команде штрафной
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 36'
    Хорошую попытку сделал Йилмаз Бурак. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 36'
    Саншеш Ренату из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья свистит. Делен Тома атаковал сзади соперника. Это Саншеш Ренату заработал своей команде штрафной
  • 35'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 49%, Лилль: 51%.
  • 34'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Юдоль Матьё из команды Метц подал угловой справа.
  • 34'
    Хороший удар издали нанес Пап Матар Сарр, но отличный сейв сделал Лео. Угловой.
  • 33'
    Н'Дорам Кевин из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 33'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 31'
    Делен Тома сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    31'
    ГОООООЛ - Сентонз Фабьен Метц забивает ударом головой
  • 31'
    Делен Тома из команды Метц делает отличный кросс...
  • 31'
    Фонте Жозе из команды Лилль четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 31'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Пап Матар Сарр
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Лилль: 52%.
  • 30'
    Саншеш Ренату из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 30'
    Шейк Сабали из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 29'
    Леонардо VI взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Куяте Кики делает длинную передачу вперед
  • 28'
    Бамба Джонатан пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    28'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Н'Дорам Кевин пострадал.
  • 27'
    Лилль контролирует мяч.
  • 27'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья свистит. Н'Дорам Кевин атаковал сзади соперника. Это Бамба Джонатан заработал своей команде штрафной
  • 25'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 47%, Лилль: 53%.
  • 25'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    24'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 23'
    Язиджи Юсуф сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    ГОООООЛ - Ботман Свен Лилль забивает ударом головой
  • Угловой
    23'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль подал угловой слева.
  • 23'
    Маига Хабиб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    22'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль подал угловой слева.
  • 22'
    Юдоль Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Саншеш Ренату из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    21'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • 21'
    Саншеш Ренату из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 21'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 20'
    Саншеш Ренату из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 20'
    Лилль начинает контратаку
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Лилль: 52%.
  • 20'
    Леонардо VI взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Делен Тома делает длинную передачу вперед
  • 19'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 19'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 18'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Метц контролирует мяч.
  • 18'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Метц пытается что-то создать.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 17'
    Пап Матар Сарр из команды Метц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 17'
    Метц пытается что-то создать.
  • 16'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 15'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Саншеш Ренату из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 15'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Плохо сыграл Делен Тома - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 14'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 13'
    Метц начинает контратаку
  • 13'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Саншеш Ренату из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 11'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Какой промах! Дэвид Джонатан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 11'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 10'
    Плохо сыграл Сентонз Фабьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 10'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 41%, Лилль: 59%.
  • 10'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Матч возобновлен
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    9'
    Бамба Джонатан наказан за толчок Куяте Кики
  • 8'
    Лилль контролирует мяч.
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Саншеш Ренату не смог попасть в створ ударом издали
  • 7'
    Саншеш Ренату из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 6'
    Контроль мяча: Метц: 50%, Лилль: 50%.
  • 6'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 6'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    5'
    Андре Бенжамин возвращается на поле.
  • 5'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    4'
    Ох, нехорошо это выглядит. Андре Бенжамин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    2'
    Андре Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 2'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Метц 1.5% (2)
X 8.1% (11)
Лилль 90.4% (122)
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Прогнозы на матч Метц 3:3 Лилль

Исход игры
Метц
1.5% (2)
Ничья
8.1% (11)
Лилль
90.4% (122)
Тотал 2.5
Больше
44.36% (59)
Меньше
55.64% (74)
Обе команды забьют
Да
51.88% (69)
Нет
48.12% (64)
Популярный счёт
1:2 Лилль
40% (54)
0:1 Лилль
28.9% (39)
0:2 Лилль
16.3% (22)
1:1 Ничья
7.4% (10)
1:3 Лилль
3.7% (5)
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