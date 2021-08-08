Франция: Лига 1 2021-2022
Ницца
0:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Альянц Ривьера
Реймс
45' Желтая карточкаТодибо Жан-Клер
52' Желтая карточкаКафаро Матьё
20
Аталь
Юсеф
13
Камара
Ассан
19
Тюрам
Кефрен
14
Ндой
Дан
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
- Нападающий
-
22 Экитик ЮгоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
45'
52'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ницца 1:1 Милан Унион Берлин 2:0 Ницца Ницца 2:1 Динамо Киев Ницца 0:1 Бастия
Реймс Последние 20 матчей: +4 =8 -8Реймс 1:3 Хоффенхайм Ланс 2:1 Реймс Реймс 2:0 Шамбли Реймс 1:0 Валансьен
Последние игры между собой
Ницца: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Реймс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Реймс
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бордо
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ницца
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Клермон Фут
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Бордо
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Клермон Фут
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нант
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Реймс
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Анже
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Реймс
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Анже
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Клермон Фут
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бордо
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монако
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Слимани Ислам
|1
|0
|0
|2.
|Лорьян
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|0
|3.
|Нант
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|0
|4.
|Ланс
|Фофана Секо
|1
|0
|0
|5.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Анже
|Мангани Тома
|1
|0
|2.
|ПСЖ
|Сарабия Пабло
|1
|0
|3.
|Сент-Этьен
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0
|4.
|Лорьян
|Лемуан Фабьен
|1
|0
|5.
|Лион
|Слимани Ислам
|1
|0
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Реймс
Исход игры
Ницца
87.3% (117)
Ничья
11.2% (15)
Реймс
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (56)
Меньше
57.58% (76)
Обе команды забьют
Да
48.48% (64)
Нет
51.52% (68)
Популярный счёт
2:1 Ницца
40.3% (54)
1:0 Ницца
32.8% (44)
2:0 Ницца
13.4% (18)
1:1 Ничья
6% (8)
0:0 Ничья
4.5% (6)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!