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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
0:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Реймс
0'
45' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
52' Желтая карточка
Кафаро Матьё
56'
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
13
Камара
Ассан
21
Клюйверт
Джастин
19
Тюрам
Кефрен
8
Росарио
Пабло
29
Да
Кунья
Лукас
14
Ндой
Дан
11
Гуйри
Амин
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
7
Шавалерин
Ксавье
15
Манетси
Маршал
24
Кафаро
Матьё
3
Конан
Гислен
11
Мбюкю
Натанаэль
9
Сирхейс
Кай
Ницца
4-4-2
Реймс
3-5-2

Ход матча

45'
Тодибо Жан-Клер
 
52'
 
Кафаро Матьё

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Тодибо Жан-Клер 1 0
Реймс
# Игрок      

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ницца 1:1 Милан Унион Берлин 2:0 Ницца Ницца 2:1 Динамо Киев Ницца 0:1 Бастия
Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Лион 2:3 Ницца Ницца 0:2 Страсбург Ницца 3:2 Брест Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца Ницца 0:2 Монако Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца
Реймс Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Реймс 1:3 Хоффенхайм Ланс 2:1 Реймс Реймс 2:0 Шамбли Реймс 1:0 Валансьен
Реймс 1:2 Бордо ПСЖ 4:0 Реймс Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс

Последние игры между собой

Ницца: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Реймс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Ницца 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Ницца Лига 1 Реймс 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Реймс Лига 1
Реймс 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Реймс Лига 1 Ницца 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Ницца Лига 1 Реймс 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Реймс Лига 1 Ницца 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Ницца Лига 1 Реймс 2:3 Ницца Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Лорьян 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Реймс 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бордо 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Страсбург 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ницца 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Клермон Фут 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Анже 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Сент-Этьен 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Бордо 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Страсбург 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ницца 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Клермон Фут 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нант Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реймс 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Анже 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лорьян 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Сент-Этьен 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Лорьян 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Реймс 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Анже 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Клермон Фут 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ницца 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Страсбург 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бордо 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Сент-Этьен 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лион Слимани Ислам 1 0 0
2. Лорьян Ле Гофф Венсан 1 0 0
3. Нант Кастеллетто Жан-Шарль 1 0 0
4. Ланс Фофана Секо 1 0 0
5. ПСЖ Икарди Мауро 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Анже Мангани Тома 1 0
2. ПСЖ Сарабия Пабло 1 0
3. Сент-Этьен Колодзейчак Тимоти 1 0
4. Лорьян Лемуан Фабьен 1 0
5. Лион Слимани Ислам 1 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    56'
    Сирхейс Кай из команды Реймс сбивает игрока соперника — это фол.
  • 55'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 55'
    Контроль мяча: Ницца: 63%, Реймс: 37%.
  • 54'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Ндой Дан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 52'
    Ницца контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    52'
    Кафаро Матьё получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    52'
    Кафаро Матьё из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Камара Ассан.
  • 51'
    Матч возобновлен
  • 51'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 50'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 49'
    Контроль мяча: Ницца: 62%, Реймс: 38%.
  • 49'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Росарио Пабло из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 48'
    Росарио Пабло из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 48'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Райкович Предраг ошибается в защите.
  • 47'
    Ницца контролирует мяч.
  • 47'
    Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Ницца 87.3% (117)
X 11.2% (15)
Реймс 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Реймс
2.11
3.78
6.00
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Где смотреть матч Ницца 0:0 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Ницца 0:0 Реймс

Исход игры
Ницца
87.3% (117)
Ничья
11.2% (15)
Реймс
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (56)
Меньше
57.58% (76)
Обе команды забьют
Да
48.48% (64)
Нет
51.52% (68)
Популярный счёт
2:1 Ницца
40.3% (54)
1:0 Ницца
32.8% (44)
2:0 Ницца
13.4% (18)
1:1 Ничья
6% (8)
0:0 Ничья
4.5% (6)
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