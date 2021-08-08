Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
0:0
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
45' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
52' Желтая карточка
Кафаро Матьё
90'+4
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
13
Камара
Ассан
29
Да
Кунья
Лукас
19
Тюрам
Кефрен
8
Росарио
Пабло
21
Клюйверт
Джастин
14
Ндой
Дан
11
Гуйри
Амин
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
7
Шавалерин
Ксавье
15
Манетси
Маршал
24
Кафаро
Матьё
3
Конан
Гислен
11
Мбюкю
Натанаэль
9
Сирхейс
Кай
Ницца
4-4-2
Реймс
3-5-2

Ход матча

45'
Тодибо Жан-Клер
 
52'
 
Кафаро Матьё
60'
 
Экитик Юго
Сирхейс Кай
60'
 
Кеббаль Илан
Кафаро Матьё
63'
Дольберг Каспер
Да Кунья Лукас
 
71'
 
Бериша Валон
Мбюкю Натанаэль
79'
Лемина Марио
Тюрам Кефрен
 
79'
Будауи Хишем
Клюйверт Джастин
 
79'
Бар Мельвен
Камара Ассан
 
89'
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Тодибо Жан-Клер 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Кафаро Матьё 1 0

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ницца 1:1 Милан Унион Берлин 2:0 Ницца Ницца 2:1 Динамо Киев Ницца 0:1 Бастия
Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Лион 2:3 Ницца Ницца 0:2 Страсбург Ницца 3:2 Брест Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца Ницца 0:2 Монако Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца
Реймс Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Реймс 1:3 Хоффенхайм Ланс 2:1 Реймс Реймс 2:0 Шамбли Реймс 1:0 Валансьен
Реймс 1:2 Бордо ПСЖ 4:0 Реймс Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс

Последние игры между собой

Ницца: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Реймс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Ницца 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Ницца Лига 1 Реймс 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Реймс Лига 1
Реймс 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Реймс Лига 1 Ницца 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Ницца Лига 1 Реймс 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Реймс Лига 1 Ницца 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Ницца Лига 1 Реймс 2:3 Ницца Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Метц 3:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Лилль 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Метц 3:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лилль 1:3 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Нант Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Метц 3:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Лилль 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
2. Анже Траоре Исмаэль 1 0 0
3. Лион Слимани Ислам 1 0 0
4. Лорьян Ле Гофф Венсан 1 0 0
5. Анже Баокен Стефан 1 0 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Метц Куяте Кики 0 1
2. Анже Мангани Тома 1 0
3. ПСЖ Сарабия Пабло 1 0
4. Сент-Этьен Колодзейчак Тимоти 1 0
5. Лорьян Лемуан Фабьен 1 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Ницца 87.3% (117)
X 11.2% (15)
Реймс 1.5% (2)
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Где смотреть матч Ницца 0:0 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Ницца 0:0 Реймс

Исход игры
Ницца
87.3% (117)
Ничья
11.2% (15)
Реймс
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (56)
Меньше
57.58% (76)
Обе команды забьют
Да
48.48% (64)
Нет
51.52% (68)
Популярный счёт
2:1 Ницца
40.3% (54)
1:0 Ницца
32.8% (44)
2:0 Ницца
13.4% (18)
1:1 Ничья
6% (8)
0:0 Ничья
4.5% (6)
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