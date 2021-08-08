Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Росарио Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Сирхейс Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Ндой Дан имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

42' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Отличный пас сделал Гуйри Амин из команды Ницца . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Тодибо Жан-Клер нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

35' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Тодибо Жан-Клер нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

32' Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Реймс

28' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Удар от ворот произведет Реймс

25' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Клюйверт Джастин не смог попасть в створ ударом издали

20' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Натанаэль Мбуку нанес удар, но тот был заблокирован.

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Тюрам Кефрен наказан за толчок Натанаэль Мбуку

8' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Ницца выполняет удар от ворот.

3' Кафаро Матьё пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

3' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ницца начинает с центра поля