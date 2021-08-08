Франция: Лига 1 2021-2022
Страсбург
0:1
Второй тайм: 58'
Стадион: де ла Мейно
Анже
18' Желтая карточкаДжику Александр
35' Желтая карточкаТаиби Ванисс
40' Желтая карточкаЛьенар Димитри
41' Желтая карточкаМангани Тома
0:1
57' ГолТраоре Исмаэль
19
Каси
Антони
20
Диалло
Хабиб
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
26
Таиби
Ванисс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РомейнЗащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Фатар НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerald Baticle
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
18'
35'
40'
41'
57'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|1
|0
|2.
|Льенар Димитри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мангани Тома
|1
|0
|2.
|Таиби Ванисс
|1
|0
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9Страсбург 1:2 Фрайбург Страсбург 2:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Страсбург 0:1 Сьон
Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург
Анже Последние 20 матчей: +6 =4 -10Анже 0:1 Лорьян Анже 3:0 Труа Спортинг Л 2:0 Анже Анже 3:0 Шатору
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Анже: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Анже
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Реймс
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Бордо
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ницца
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Клермон Фут
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Бордо
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Клермон Фут
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нант
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Анже
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Анже
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Реймс
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Клермон Фут
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Монако
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Слимани Ислам
|1
|0
|0
|2.
|Лорьян
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|0
|3.
|Нант
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|0
|4.
|Ланс
|Фофана Секо
|1
|0
|0
|5.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Анже
|Мангани Тома
|1
|0
|2.
|ПСЖ
|Сарабия Пабло
|1
|0
|3.
|Сент-Этьен
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0
|4.
|Лорьян
|Лемуан Фабьен
|1
|0
|5.
|Лион
|Слимани Ислам
|1
|0
Прогнозы на матч Страсбург 0:1 Анже
Исход игры
Страсбург
65.2% (86)
Ничья
33.3% (44)
Анже
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.79% (38)
Меньше
71.21% (94)
Обе команды забьют
Да
54.55% (72)
Нет
45.45% (60)
Популярный счёт
1:0 Страсбург
34.1% (45)
1:1 Ничья
25.8% (34)
2:1 Страсбург
25% (33)
0:0 Ничья
5.3% (7)
2:0 Страсбург
5.3% (7)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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