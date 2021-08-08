Второй тайм начался

Ванисс Таиби нанес удар, но тот был заблокирован.

Идеальный солнечный день для футбола

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

43' Ох, нехорошо это выглядит. Фила Карол получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Фила Карол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Мангани Тома получил желтую карточку от судьи

41' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

41' Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Идет дождь, трудные условия для игроков.

40' Льенар Димитри получил желтую карточку от судьи

37' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Ванисс Таиби получил желтую карточку от судьи

35' Безумный фол. Ванисс Таиби грубо играет против соперника. Пострадал Льенар Димитри

35' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Страсбург выполняет удар от ворот.

34' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Страсбург выполняет удар от ворот.

32' Анже выполняет удар от ворот.

31' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

25' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

20' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

19' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Джику Александр получил желтую карточку от судьи

18' Удар от ворот произведет Страсбург

17' Ажорк Людовик нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

17' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Томас Ромейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Уорис Маджид не смог попасть в створ ударом издали

9' Ванисс Таиби предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Мансо Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Чо Мохамед-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Страсбург начинает с центра поля