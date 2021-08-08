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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
0:2
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
18' Желтая карточка
Джику Александр
35' Желтая карточка
Таиби Ванисс
40' Желтая карточка
Льенар Димитри
41' Желтая карточка
Мангани Тома
0:1
57' Гол
Траоре Исмаэль
79' Желтая карточка
Томас Ромейн
0:2
81' Гол
Баокен Стефан
90'+5
1
Селс
Матц
4
Фила
Карол
27
Сиссоко
Ибраима
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
8
Уорис
Маджид
17
Беллегард
Жан-Рикнер
11
Льенар
Димитри
10
Томассон
Адриен
20
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
5
Мангани
Тома
26
Таиби
Ванисс
3
Думбия
Сулейман
13
Буфаль
Софьян
10
Фюльжени
Анжело
21
Чо
Мохамед-Али
Страсбург
4-4-2
Анже
3-4-1-2

Ход матча

18'
Джику Александр
 
35'
 
Таиби Ванисс
40'
Льенар Димитри
 
41'
 
Мангани Тома
57'
0:1
Траоре Исмаэль
(Мангани Тома)
61'
Гамейро Кевин
Диалло Хабиб
 
68'
 
Баокен Стефан
Буфаль Софьян
75'
Шахири Мехди
Фила Карол
 
78'
 
Бобишон Антонен
Таиби Ванисс
78'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Думбия Сулейман
79'
 
Томас Ромейн
81'
0:2
Баокен Стефан
(Перейра-Лаже Матиаш)
84'
Аолу Жан-Эде
Беллегард Жан-Рикнер
 
88'
 
Нинга Родрике
Фюльжени Анжело
88'
 
Тиуб Сада
Чо Мохамед-Али

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 1 1
2. Баокен Стефан 1 1
3. Мангани Тома 0 0
4. Перейра-Лаже Матиаш 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 1 0
2. Льенар Димитри 1 0
Анже
# Игрок      
1. Мангани Тома 1 0
2. Томас Ромейн 1 0
3. Таиби Ванисс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 0 0 0 0 0
 Анже 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Страсбург 1:2 Фрайбург Страсбург 2:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Страсбург 0:1 Сьон
Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург
Анже Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Анже 0:1 Лорьян Анже 3:0 Труа Спортинг Л 2:0 Анже Анже 3:0 Шатору
Анже 2:2 Ньор Анже 1:2 Лилль Марсель 3:2 Анже Анже 3:0 Дижон Лорьян 2:0 Анже Анже 0:1 Монако ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже Седан 0:1 Анже Анже 1:1 Монпелье Брест 0:0 Анже Анже 0:1 Сент-Этьен Анже 5:0 Клуб Франсискайн Метц 0:1 Анже Анже 2:2 Ланс

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Анже: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Страсбург 0:0 Анже Лига 1 Анже 0:2 Страсбург Лига 1 Анже 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 Анже Лига 1
Анже 2:2 Страсбург Лига 1 Анже 1:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:2 Анже Лига 1 Анже 2:0 Страсбург Кубок Страсбург 1:2 Анже Лига 2 Анже 0:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 2:0 Анже Лига 2 Анже 3:0 Страсбург Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Метц 3:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Лилль 2:3 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Метц 3:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нант Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лилль 2:3 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Метц 3:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Лилль 2:3 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
2. Анже Траоре Исмаэль 1 0 0
3. Лион Слимани Ислам 1 0 0
4. Лорьян Ле Гофф Венсан 1 0 0
5. Анже Баокен Стефан 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Метц Куяте Кики 0 1
2. Анже Мангани Тома 1 0
3. ПСЖ Сарабия Пабло 1 0
4. Сент-Этьен Колодзейчак Тимоти 1 0
5. Лорьян Лемуан Фабьен 1 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Страсбург 65.2% (86)
X 33.3% (44)
Анже 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Страсбург 0:2 Анже онлайн


Прогнозы на матч Страсбург 0:2 Анже

Исход игры
Страсбург
65.2% (86)
Ничья
33.3% (44)
Анже
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.79% (38)
Меньше
71.21% (94)
Обе команды забьют
Да
54.55% (72)
Нет
45.45% (60)
Популярный счёт
1:0 Страсбург
34.1% (45)
1:1 Ничья
25.8% (34)
2:1 Страсбург
25% (33)
0:0 Ничья
5.3% (7)
2:0 Страсбург
5.3% (7)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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