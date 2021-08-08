Франция: Лига 1 2021-2022
Монпелье
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Стад де ля Моссон
Марсель
26
Тулер
Матеус
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
21
Вахи
Элю
14
Перес
Луан
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Нападающий
-
28 Макуана БениНападающий
- Нападающий
-
35 Sacha Delaye
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Bilal Nadir
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =7 -5Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон Фут 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье
Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн
Марсель Последние 20 матчей: +11 =5 -4Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель
Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн Кане-Руссийон 2:1 Марсель Лилль 2:0 Марсель
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Марсель: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Монпелье 3:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Марсель Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Кубок Марсель 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Лига 1 Марсель 3:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Марсель Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|2.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нант
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Марсель
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Марсель
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Монако
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Метц
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|0
|2.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|0
|3.
|Анже
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|0
|4.
|Лион
|Слимани Ислам
|1
|0
|0
|5.
|Лорьян
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Метц
|Куяте Кики
|0
|1
|2.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|3.
|Анже
|Мангани Тома
|1
|0
|4.
|ПСЖ
|Сарабия Пабло
|1
|0
|5.
|Сент-Этьен
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Марсель
Исход игры
Монпелье
6.7% (9)
Ничья
36.3% (49)
Марсель
57% (77)
Тотал 2.5
Больше
56.72% (76)
Меньше
43.28% (58)
Обе команды забьют
Да
84.33% (113)
Нет
15.67% (21)
Популярный счёт
1:2 Марсель
43% (58)
1:1 Ничья
28.1% (38)
0:1 Марсель
9.6% (13)
2:2 Ничья
5.9% (8)
2:1 Монпелье
3.7% (5)
0:2 Марсель
3% (4)
1:0 Монпелье
2.2% (3)
3:3 Ничья
1.5% (2)
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