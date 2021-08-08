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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Марсель
0' 2'
16
Берто
Димитри
6
Самбья
Саломон
26
Тулер
Матеус
34
Maxime
Esteve
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
10
Лаборд
Гаэтан
25
Молле
Флоран
21
Вахи
Элю
9
Делор
Анди
30
Манданда
Стив
2
Салиба
Вильям
5
Балерди
Леонардо
14
Перес
Луан
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
6
Гендузи
Маттео
17
Юндер
Дженгиз
8
Герсон
Сантос
20
Де
ла
Фуэнте
Конрад
10
Пайе
Димитри
Монпелье
4-2-3-1
Марсель
3-3-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон Фут 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье
Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн
Марсель Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель
Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн Кане-Руссийон 2:1 Марсель Лилль 2:0 Марсель

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Марсель: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Монпелье 3:3 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Монпелье Лига 1 Марсель 1:1 Монпелье Лига 1 Марсель 1:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 3:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Марсель Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Кубок Марсель 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Лига 1 Марсель 3:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Марсель 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Монпелье 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
2. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Монпелье 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нант Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Марсель 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Марсель 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Монпелье 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
2. Лилль Йилмаз Бурак 1 0 0
3. Анже Траоре Исмаэль 1 0 0
4. Лион Слимани Ислам 1 0 0
5. Лорьян Ле Гофф Венсан 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Метц Куяте Кики 0 1
2. Лилль Йилмаз Бурак 1 0
3. Анже Мангани Тома 1 0
4. ПСЖ Сарабия Пабло 1 0
5. Сент-Этьен Колодзейчак Тимоти 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Де ла Фуэнте Конрад из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
  • 2'
    Марсель контролирует мяч.
  • 1'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Монпелье начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Монпелье 6.2% (8)
X 36.2% (47)
Марсель 57.7% (75)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Марсель
3.85
3.65
2.18
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Монпелье 0:0 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Марсель

Исход игры
Монпелье
6.7% (9)
Ничья
36.3% (49)
Марсель
57% (77)
Тотал 2.5
Больше
56.72% (76)
Меньше
43.28% (58)
Обе команды забьют
Да
84.33% (113)
Нет
15.67% (21)
Популярный счёт
1:2 Марсель
43% (58)
1:1 Ничья
28.1% (38)
0:1 Марсель
9.6% (13)
2:2 Ничья
5.9% (8)
2:1 Монпелье
3.7% (5)
0:2 Марсель
3% (4)
1:0 Монпелье
2.2% (3)
3:3 Ничья
1.5% (2)
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