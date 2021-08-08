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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
0:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Клермон Фут
0'
35' Желтая карточка
Калу Сэмьюэл
59'
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
20
Сиссоко
Иссуф
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
10
Калу
Сэмьюэл
7
Бриан
Джимми
1
Десма
Артур
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
25
Гастьен
Йоан
19
Абдул-Самед
Салис
24
Доссу
Жодель
8
Бертомье
Жезон
11
Аллевина
Джим
27
Байо
Мохамед
Бордо
4-2-3-1
Клермон Фут
4-2-3-1

Ход матча

35'
Калу Сэмьюэл
 
46'
Отавио
Адли Ясин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Калу Сэмьюэл 1 0
Клермон Фут
# Игрок      

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Лорьян 1:1 Бордо Бордо 2:1 Кан Бордо 1:1 Ньор Бержерак 0:1 Бордо
Реймс 1:2 Бордо Бордо 3:0 Ланс Нант 3:0 Бордо Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо
Клермон Фут Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Сент-Этьен 2:3 Клермон Фут Клермон Фут 1:0 УНФП Клермон Фут 3:2 Монпелье Клермон Фут 2:2 Родез
Клермон Фут 2:1 Труа Кан 2:1 Клермон Фут Клермон Фут 3:1 Сошо Гренобль 1:2 Клермон Фут Клермон Фут 2:1 Шатору Париж 0:1 Клермон Фут Клермон Фут 1:1 Гавр Клермон Фут 3:0 Амьен По 2:1 Клермон Фут Клермон Фут 0:0 Ньор Нанси 1:0 Клермон Фут Генгам 0:5 Клермон Фут Клермон Фут 4:0 Валансьен Аяччо 0:2 Клермон Фут Клермон Фут 1:0 Шамбли Родез 2:0 Клермон Фут

Последние игры между собой

Бордо: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Клермон Фут: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Клермон Фут 0:1 Бордо Кубок Клермон Фут 0:2 Бордо Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Лорьян 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Реймс 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бордо 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Страсбург 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ницца 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Клермон Фут 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Анже 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Сент-Этьен 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Бордо 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Страсбург 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ницца 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Клермон Фут 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нант Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реймс 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Анже 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лорьян 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Сент-Этьен 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Лорьян 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Реймс 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Анже 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Клермон Фут 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ницца 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Страсбург 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бордо 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Сент-Этьен 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лион Слимани Ислам 1 0 0
2. Лорьян Ле Гофф Венсан 1 0 0
3. Нант Кастеллетто Жан-Шарль 1 0 0
4. Ланс Фофана Секо 1 0 0
5. ПСЖ Икарди Мауро 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Анже Мангани Тома 1 0
2. ПСЖ Сарабия Пабло 1 0
3. Сент-Этьен Колодзейчак Тимоти 1 0
4. Лорьян Лемуан Фабьен 1 0
5. Лион Слимани Ислам 1 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Бордо 89.6% (120)
X 9% (12)
Клермон Фут 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Клермон Фут
3.70
3.28
3.15
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Бордо 0:0 Клермон Фут онлайн


Прогнозы на матч Бордо 0:0 Клермон Фут

Исход игры
Бордо
89.6% (120)
Ничья
9% (12)
Клермон Фут
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (36)
Меньше
72.73% (96)
Обе команды забьют
Да
28.03% (37)
Нет
71.97% (95)
Популярный счёт
2:0 Бордо
34.3% (46)
1:0 Бордо
28.4% (38)
2:1 Бордо
17.2% (23)
1:1 Ничья
7.5% (10)
3:0 Бордо
6.7% (9)
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