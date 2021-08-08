Франция: Лига 1 2021-2022
Бордо
0:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Матмю Атлантик
Клермон Фут
35' Желтая карточкаКалу Сэмьюэл
25
Кватенг
Энок
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
10
Калу
Сэмьюэл
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Бессиль ЛоикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
36 Мара СекуНападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
-
32 Баква ДиланНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
15 Менди АриалЗащитник
-
17 Альбер ЖозуэЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Pascal Gastien
Ход матча
35'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Калу Сэмьюэл
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +7 =2 -11Лорьян 1:1 Бордо Бордо 2:1 Кан Бордо 1:1 Ньор Бержерак 0:1 Бордо
Клермон Фут Последние 20 матчей: +13 =3 -4Сент-Этьен 2:3 Клермон Фут Клермон Фут 1:0 УНФП Клермон Фут 3:2 Монпелье Клермон Фут 2:2 Родез
Клермон Фут 2:1 Труа Кан 2:1 Клермон Фут Клермон Фут 3:1 Сошо Гренобль 1:2 Клермон Фут Клермон Фут 2:1 Шатору Париж 0:1 Клермон Фут Клермон Фут 1:1 Гавр Клермон Фут 3:0 Амьен По 2:1 Клермон Фут Клермон Фут 0:0 Ньор Нанси 1:0 Клермон Фут Генгам 0:5 Клермон Фут Клермон Фут 4:0 Валансьен Аяччо 0:2 Клермон Фут Клермон Фут 1:0 Шамбли Родез 2:0 Клермон Фут
Последние игры между собой
Бордо: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Клермон Фут: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Реймс
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бордо
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ницца
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Клермон Фут
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Бордо
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Клермон Фут
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нант
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Реймс
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Анже
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Реймс
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Анже
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Клермон Фут
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бордо
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монако
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Слимани Ислам
|1
|0
|0
|2.
|Лорьян
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|0
|3.
|Нант
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|0
|4.
|Ланс
|Фофана Секо
|1
|0
|0
|5.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Анже
|Мангани Тома
|1
|0
|2.
|ПСЖ
|Сарабия Пабло
|1
|0
|3.
|Сент-Этьен
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0
|4.
|Лорьян
|Лемуан Фабьен
|1
|0
|5.
|Лион
|Слимани Ислам
|1
|0
Прогнозы на матч Бордо 0:0 Клермон Фут
Исход игры
Бордо
89.6% (120)
Ничья
9% (12)
Клермон Фут
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (36)
Меньше
72.73% (96)
Обе команды забьют
Да
28.03% (37)
Нет
71.97% (95)
Популярный счёт
2:0 Бордо
34.3% (46)
1:0 Бордо
28.4% (38)
2:1 Бордо
17.2% (23)
1:1 Ничья
7.5% (10)
3:0 Бордо
6.7% (9)
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