Первый тайм

47' Команда Клермон Фут имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Клермон Фут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Клермон Фут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Калу Сэмьюэл пробует нанести удар издали, но Arthur Desmas держит все под контролем

43' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' После удара игрока из команды Клермон Фут мяч выносится вратарем на угловой

42' Плохо сыграл Косельни Лоран - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

41' Клермон Фут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Должен был быть гол! Доссу Жодель имел отличный шанс, но Бенуа Костиль не дал голу состоятся!

39' Клермон Фут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Аллевина Джим пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем

38' Клермон Фут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Клермон Фут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Клермон Фут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Калу Сэмьюэл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Калу Сэмьюэл совершил серьезный фол, на грани карточки

34' Клермон Фут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Игрок из команды Клермон Фут наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

34' Игрок команды Клермон Фут получает отличный шанс забить гол, но после его удара мяч отбивается вратарем!

33' Бертомье Жезон разрезает оборону соперника отличным пасом

32' Уден Реми из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

31' Удар от ворот произведет Бордо

31' Игрок команды Клермон Фут наносит удар, но мяч очень далеко от ворот пролетел.

30' Бордо выполняет удар от ворот.

30' Игрок из команды Клермон Фут разрезает оборону соперника отличным пасом

30' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок команды Бордо совершает фол

22' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Аллевина Джим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Байо Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Игрок команды Бордо совершает серьёзную ошибку в обороне

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Калу Сэмьюэл пробует нанести удар издали, но Arthur Desmas держит все под контролем

17' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

15' Калу Сэмьюэл пробует нанести удар издали, но Arthur Desmas держит все под контролем

14' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Клермон Фут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Клермон Фут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Клермон Фут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Клермон Фут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Бордо начинает с центра поля