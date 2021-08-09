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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Урал
0'
1:0
9' Гол
Попов Ивелин
31'
1:0. Ивелин Попов
35
Джанаев
Сослан
87
Прохин
Данила
5
Родригао
4
Барач
Матео
27
Заика
Кирилл
15
Цаллагов
Ибрагим
19
Ангбан
Викторьен
13
Терехов
Сергей
8
Попов
Ивелин
6
Юсупов
Артур
10
Барсов
Максим
31
Годзюр
Ярослав
95
Адамов
Арсен
4
Рыков
Владимир
93
Герасимов
Алексей
15
Кулаков
Денис
5
Егорычев
Андрей
6
Августиняк
Рафал
19
Мишкич
Даниэль
24
Колесниченко
Кирилл
20
Панюков
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
Сочи
3-4-2-1
Урал
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попов Ивелин 1 0.33
2. Дуганджич Марко 1 0.33
3. Нобоа Кристиан 0 0
4. Юсупов Артур 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панюков Андрей 1 0.33
2. Бикфалви Эрик 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Попов Ивелин 2 0
2. Нобоа Кристиан 1 0
3. Дуганджич Марко 1 0
Урал
# Игрок      
1. Бикфалви Эрик 1 0
2. Герасимов Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 0 0 0 100% (1) 0 0
 Урал 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Сочи 1:1 Партизан Ахмат 1:2 Сочи Кешля 2:4 Сочи Нижний Новгород 1:0 Сочи
Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи Химки 2:3 Сочи Спартак Москва 4:0 Сочи Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи
Урал Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Урал 1:1 Нижний Новгород Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов
Рубин 3:1 Урал Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Урал: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Урал 1:0 Сочи Премьер-лига Сочи 0:0 Урал Премьер-лига Сочи 2:0 Урал Премьер-лига Урал 3:1 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Рубин Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Динамо Москва Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Нижний Новгород Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Сочи 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Химки Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Краснодар Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
9. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
10. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Ахмат Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Арсенал Тула Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13. Уфа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Ростов Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15. Урал 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Крылья Советов Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сочи 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Урал 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Сочи 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Урал 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. ЦСКА Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
5. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
2. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
3. Уфа Фищенко Руслан 1 1
4. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
5. Сочи Попов Ивелин 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    30'
    Здорово! Заика пробился с фланга в штрафную, сместился к лицевой и пробил прямо в Годзюра, который перекрыл своим телом ближний угол.
  • 29'
    Сегодня на трибунах крайне мало зрителей - коронавирусные ограничения продолжаются, поэтому на центральном секторе никого нет.
  • 28'
    Бездарный навес от Сергея - Терехов закрутил в район дальней штанги, но Годзюр безупречно сыграл во вратарской площади.
  • Фол, нарушение
    27'
    Кулаков около боковой линии прихватил за футболку Терехова. Сам же пострадавший намерен исполнить подачу со штрафной точки.
  • 26'
    Барач проскочил по флангу, ворвался в зону Рыкова, и защитник "Урала" не позволил экс-игроку "Динамо" пройти дальше в подкате.
  • 25'
    Бикфалви завалился на газон, но арбитр не разглядел здесь нарушение. Румын моментально развёл руки в стороны.
  • 24'
    Ангбан за счёт корпуса и скоростных данных пытался ворваться в штрафную, но Егорычев не позволил легионеру "Сочи" добиться желаемого.
  • 23'
    Заика роскошно сыграл на перехвате - бывший защитник "Химок" в подкате забрал мяч и не позволил Бикфалви дальше пройти.
  • 22'
    Напомню, что "Сочи" представляет Россию на международной арене - клуб с юга нашей необъятной родины бьётся в Лиге конференций с сербским "Партизаном".
  • Угловой
    21'
    Не извлекли футболисты "Сочи" пользы из стандарта - Годзюр забрал мяч в руки после навеса от Попова. Рядом с вратарём были Барач и Цаллагов.
  • 20'
    Терехов из пределов штрафной пытался пробить, но Кулаков в подкате туловищем отбил мяч за пределы поля.
  • 19'
    Егорычев и Панюков вдвоём прессингом "угостили" Родригао и Прохина, но бразилец под давлением перевёл снаряд на фланг.
  • 18'
    "Урал" неспешно конструирует атаку через фланг Адамова - на него наседал Юсупов, но защитник "Урала" подбросил мяч в сторону Годзюра.
  • Угловой
    17'
    Последовала стандартная для таких случаев передача в центр вратарской площади, но Барач головой вынес мяч на несколько метров.
  • 16'
    Родригао головой отлично сыграл практически на линии штрафной, прервав потенциально опасный заброс на Бикфалви.
  • 15'
    Герасимов продвинулся с мячом практически к штрафной и продлил атаку через Колесниченко, но на этом атака потухла.
  • 14'
    Скорости сегодня не самые высокие - команды явно присматриваются друг к друга слишком долго. Нет искры в действиях "Урала" и "Сочи".
  • 13'
    Барач продвинулся за пределы центрального круга и выкатил мяч под удар Попову, который под давлением Герасимова пробить не смог.
  • Фол, нарушение
    12'
    Егорычеву больно - россиянин поборолся с Ангбаном, и африканец ненароком отмахнулся от него. Принёс Виктор извинения.
  • 11'
    Продолжают футболисты "Урала" уверенно держать мяч - Терехов сыграл на отбой, выбив снаряд за пределы поля в борьбе с Панюковым.
  • 10'
    "Урал" контролирует мяч на чужой половине поля - Бикфалви оказался на газоне после едва заметного контакта с Заикой на фланге, но фола нет, так как "оранжевые" владели мячом.
  • 9'
    Не прошла навесная передача в сторону Бикфалви от Адамова - длинноволосый румын спиной к воротам откликнулся на мяч, но рядом дежурил Родригао.
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ПОПОВ! Юсупов отвлёк двух защитников "Урала" и выкатил мяч под удар болгарину, который с близкого расстояния из-под Рыкова вколотил снаряд в сетку.
  • 7'
    Ангбан выполнил неудачную передачу - на опережение сыграл Герасимов, но игрок "Урала" затем также допустил помарку, и мяч отлетел снова к ивуарийцу.
  • 6'
    Заика из-за боковой ввёл мяч на Ангбана, африканец поборолся за него с Поповым, и болгарин сохранил снаряд для "Сочи".
  • 5'
    Бикфалви пытался продраться через фланг, но Кулаков не подпустил румына к воротам, спокойно завладел мячом в свободной зоне.
  • 4'
    С дальней дистанции проверил бдительность Джанаева Колесниченко, однако мяч коснулся сетки с внешней стороны.
  • Фол, нарушение
    3'
    Бикфалви получил по ногам около центрального круга. А через несколько секунд уже Цаллагов приземлился. Ни там, ни тут не было фолов.
  • 2'
    Сразу разберёмся с цветовыми гаммами - "Сочи" предстал в традиционной бело-голубой расцветке, в то время как представитель Екатеринбурга - в оранжевых цветах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинается первый тайм!
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Попов Ивелин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Сочи 1:0 Урал онлайн


Прогнозы на матч Сочи 1:0 Урал

Исход игры
Сочи
84.8% (128)
Ничья
12.6% (19)
Урал
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (56)
Меньше
62.16% (92)
Обе команды забьют
Да
45.95% (68)
Нет
54.05% (80)
Популярный счёт
2:1 Сочи
32.5% (49)
1:0 Сочи
31.8% (48)
2:0 Сочи
17.9% (27)
1:1 Ничья
8.6% (13)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
1:2 Урал
1.3% (2)
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