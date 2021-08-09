Барач проскочил по флангу, ворвался в зону Рыкова, и защитник "Урала" не позволил экс-игроку "Динамо" пройти дальше в подкате.

Кулаков около боковой линии прихватил за футболку Терехова. Сам же пострадавший намерен исполнить подачу со штрафной точки.

Бездарный навес от Сергея - Терехов закрутил в район дальней штанги, но Годзюр безупречно сыграл во вратарской площади.

Сегодня на трибунах крайне мало зрителей - коронавирусные ограничения продолжаются, поэтому на центральном секторе никого нет.

Здорово! Заика пробился с фланга в штрафную, сместился к лицевой и пробил прямо в Годзюра, который перекрыл своим телом ближний угол.

25' Бикфалви завалился на газон, но арбитр не разглядел здесь нарушение. Румын моментально развёл руки в стороны.

24' Ангбан за счёт корпуса и скоростных данных пытался ворваться в штрафную, но Егорычев не позволил легионеру "Сочи" добиться желаемого.

23' Заика роскошно сыграл на перехвате - бывший защитник "Химок" в подкате забрал мяч и не позволил Бикфалви дальше пройти.

22' Напомню, что "Сочи" представляет Россию на международной арене - клуб с юга нашей необъятной родины бьётся в Лиге конференций с сербским "Партизаном".

21' Не извлекли футболисты "Сочи" пользы из стандарта - Годзюр забрал мяч в руки после навеса от Попова. Рядом с вратарём были Барач и Цаллагов.

20' Терехов из пределов штрафной пытался пробить, но Кулаков в подкате туловищем отбил мяч за пределы поля.

19' Егорычев и Панюков вдвоём прессингом "угостили" Родригао и Прохина, но бразилец под давлением перевёл снаряд на фланг.

18' "Урал" неспешно конструирует атаку через фланг Адамова - на него наседал Юсупов, но защитник "Урала" подбросил мяч в сторону Годзюра.

17' Последовала стандартная для таких случаев передача в центр вратарской площади, но Барач головой вынес мяч на несколько метров.

16' Родригао головой отлично сыграл практически на линии штрафной, прервав потенциально опасный заброс на Бикфалви.

15' Герасимов продвинулся с мячом практически к штрафной и продлил атаку через Колесниченко, но на этом атака потухла.

14' Скорости сегодня не самые высокие - команды явно присматриваются друг к друга слишком долго. Нет искры в действиях "Урала" и "Сочи".

13' Барач продвинулся за пределы центрального круга и выкатил мяч под удар Попову, который под давлением Герасимова пробить не смог.

12' Егорычеву больно - россиянин поборолся с Ангбаном, и африканец ненароком отмахнулся от него. Принёс Виктор извинения.

11' Продолжают футболисты "Урала" уверенно держать мяч - Терехов сыграл на отбой, выбив снаряд за пределы поля в борьбе с Панюковым.

10' "Урал" контролирует мяч на чужой половине поля - Бикфалви оказался на газоне после едва заметного контакта с Заикой на фланге, но фола нет, так как "оранжевые" владели мячом.

9' Не прошла навесная передача в сторону Бикфалви от Адамова - длинноволосый румын спиной к воротам откликнулся на мяч, но рядом дежурил Родригао.

8' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ПОПОВ! Юсупов отвлёк двух защитников "Урала" и выкатил мяч под удар болгарину, который с близкого расстояния из-под Рыкова вколотил снаряд в сетку.

7' Ангбан выполнил неудачную передачу - на опережение сыграл Герасимов, но игрок "Урала" затем также допустил помарку, и мяч отлетел снова к ивуарийцу.

6' Заика из-за боковой ввёл мяч на Ангбана, африканец поборолся за него с Поповым, и болгарин сохранил снаряд для "Сочи".

5' Бикфалви пытался продраться через фланг, но Кулаков не подпустил румына к воротам, спокойно завладел мячом в свободной зоне.

4' С дальней дистанции проверил бдительность Джанаева Колесниченко, однако мяч коснулся сетки с внешней стороны.

3' Бикфалви получил по ногам около центрального круга. А через несколько секунд уже Цаллагов приземлился. Ни там, ни тут не было фолов.

2' Сразу разберёмся с цветовыми гаммами - "Сочи" предстал в традиционной бело-голубой расцветке, в то время как представитель Екатеринбурга - в оранжевых цветах.