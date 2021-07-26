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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
 
Позже

Стадион:
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуганджич Марко 1 0.5
2. Нобоа Кристиан 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панюков Андрей 1 0.5
2. Бикфалви Эрик 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Попов Ивелин 2 0
2. Нобоа Кристиан 1 0
3. Дуганджич Марко 1 0
Урал
# Игрок      
1. Бикфалви Эрик 1 0
2. Герасимов Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 0 0 0 100% (1) 0 0
 Урал 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Сочи 1:1 Партизан Ахмат 1:2 Сочи Кешля 2:4 Сочи Нижний Новгород 1:0 Сочи
Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи Химки 2:3 Сочи Спартак Москва 4:0 Сочи Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи
Урал Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Урал 1:1 Нижний Новгород Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов
Рубин 3:1 Урал Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Урал: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Урал 1:0 Сочи Премьер-лига Сочи 0:0 Урал Премьер-лига Сочи 2:0 Урал Премьер-лига Урал 3:1 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Уфа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
6. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
7. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Нижний Новгород Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 3 0 1
2. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
4. Химки Кухарчук Илья 2 0 0
5. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
2. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
3. Уфа Фищенко Руслан 1 1
4. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
5. Сочи Попов Ивелин 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2021, осталось 2 дня 12 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Сочи 89.9% (62)
    X 8.7% (6)
    Урал 1.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Урал
    1.76
    4.06
    5.51
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Сочи - Урал онлайн


    Прогнозы на матч Сочи - Урал

    Исход игры
    Сочи
    89.9% (62)
    Ничья
    8.7% (6)
    Урал
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.81% (26)
    Меньше
    61.19% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    41.79% (28)
    Нет
    58.21% (39)
    Популярный счёт
    1:0 Сочи
    33.3% (23)
    2:1 Сочи
    33.3% (23)
    2:0 Сочи
    18.8% (13)
    1:1 Ничья
    4.3% (3)
    0:0 Ничья
    2.9% (2)
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