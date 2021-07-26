Россия: Премьер-лига 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуганджич Марко
|1
|0.5
|2.
|Нобоа Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панюков Андрей
|1
|0.5
|2.
|Бикфалви Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|2
|0
|2.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|3.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|2.
|Герасимов Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Урал
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +10 =2 -8Сочи 1:1 Партизан Ахмат 1:2 Сочи Кешля 2:4 Сочи Нижний Новгород 1:0 Сочи
Урал Последние 20 матчей: +7 =6 -7Урал 1:1 Нижний Новгород Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов
Последние игры между собой
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Урал: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|6.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|7.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|3
|0
|1
|2.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|3.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
|4.
|Химки
|Кухарчук Илья
|2
|0
|0
|5.
|Краснодар
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|2.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|3.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|4.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|5.
|Сочи
|Попов Ивелин
|2
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Урал
Исход игры
Сочи
89.9% (62)
Ничья
8.7% (6)
Урал
1.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.81% (26)
Меньше
61.19% (41)
Обе команды забьют
Да
41.79% (28)
Нет
58.21% (39)
Популярный счёт
1:0 Сочи
33.3% (23)
2:1 Сочи
33.3% (23)
2:0 Сочи
18.8% (13)
1:1 Ничья
4.3% (3)
0:0 Ничья
2.9% (2)
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