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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
1:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Бавария
0'
1:0
10' Гол
Плеа Алассан
28'
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
29
Скалли
Джозеф
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
7
Херрманн
Патрик
13
Штиндль
Ларс
11
Вольф
Ханнес
14
Плеа
Алассан
1
Нойер
Мануэль
44
Штанишич
Йосип
2
Юпамекано
Део
4
Зюле
Никлас
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
7
Гнабри
Серж
9
Левандовски
Роберт
Боруссия М
4-2-3-1
Бавария
4-2-3-1

Ход матча

10'
Плеа Алассан
(Штиндль Ларс)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 1 1
2. Штиндль Ларс 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Кайзерслаутерн 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:1 Гронинген Бавария 0:2 Боруссия М Боруссия М 1:0 Метц
Боруссия М 1:3 Падерборн Боруссия М 2:2 Виктория Кёльн Вердер 2:4 Боруссия М Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М
Бавария Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Бавария 0:3 Наполи Бавария 0:2 Боруссия М Бавария 2:2 Аякс Бавария 2:3 Кёльн
Бавария 5:2 Аугсбург Фрайбург 2:2 Бавария Бавария 6:0 Боруссия М Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Бавария: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Бавария 0:2 Боруссия М Товарищеские матчи Бавария 6:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 1:5 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Боруссия М Телеком Кап Бавария 0:3 Боруссия М Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Боруссия М Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Товарищеские матчи Бавария 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Боруссия М Телеком Кап Боруссия М 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Боруссия М Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Боруссия М 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Герта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Айнтрахт Фр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Хоффенхайм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Фрайбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гройтер Фюрт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аугсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Байер Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Штуттгарт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арминия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бохум Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бавария 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1. Боруссия М 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Герта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Айнтрахт Фр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хоффенхайм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фрайбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гройтер Фюрт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Байер Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Штуттгарт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Арминия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бохум Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аугсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бавария 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Герта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Айнтрахт Фр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хоффенхайм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фрайбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Боруссия М 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Байер Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Штуттгарт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Арминия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бохум Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аугсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бавария 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия М Плеа Алассан 1 0 0
2. Боруссия М Штиндль Ларс 0 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья
    28'
    Дэвис при смещении в центр с левого фланга отыгрался с Горецкой, а затем выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Сане, Лерой в касание пробил по воротам, мяч задел Эльведи и ушёл на угловой, но Марко Фриц не заметил касание защитника "Боруссии", а поэтому назначил удар от ворот. 
  • 27'
    Мюллер с правого фланга выполнил неудачный прострел в центр штрафной площади, защитники "Боруссии" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Опасный момент
    26'
    Дэвис с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Мюллер пропустил мяч на Левандовски, а Роберт в касание пробил под правый угол ворот, Зоммер вновь занял отличную позицию и за счёт этого Янн ногой отбил мяч. 
  • 25'
    "Бавария" перехватила контроль над мячом, но "Боруссия" очень грамотно перестроилась на игру от обороны. 
  • Офсайд
    24'
    Не получается пока у "Баварии" развивать свои атаки через фланги, частенько гости стали попадать в офсайд. 
  • Опасный момент
    23'
    Херрманн со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Юпамекано головой сыграл неудачно и отправил мяч в спину Дэвису, отскок в итоге был в пользу Эльведи, Нико пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Дэвис у правого угла своей штрафной площади нарушил правила против Херрманна. "Боруссия" заработала довольно опасный стандарт. 
  • Офсайд
    21'
    Киммих из центра поля выполнил заброс на ход Сане к правому углу штрафной площади, Лерой забрался в небольшой офсайд. 
  • 20'
    Продолжают игроки "Баварии" ошибаться при передачах вперёд, в очередной раз получился слишком сильный пас на ход Дэвису по левому флангу, мяч улетел в аут. 
  • 19'
    Нойхаус с левого фланга выполнил безадресную подачу к правой штанге, получился подарок для Нойера. 
  • 18'
    Киммих теперь уже выполнил неудачную передачу на ход Мюллеру по правому флангу, вновь мяч улетел в аут. 
  • 17'
    Ошибся Юпамекано с передачей на ход Дэвису по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут. 
  • Опасный момент
    16'
    Последовал неплохой заброс на правый угол штрафной площади "Боруссии", Мюллер головой сбросил мяч ближе к центру штрафной на Левандовски, Роберт в касание пробил по воротам, мяч полетел в ту область, где был Зоммер, Янн в итоге смог в два приёма накрыть мяч. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Крамер в центре поля нарушил правила против Киммиха. "Бавария" достаточно быстро разыграла стандарт. 
  • 14'
    Дэвис прошёл вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади на Гнабри, Серж в борьбе с Гинтером не смог пробить по воротам. 
  • 13'
    Сане попытался пройти вперёд по правому флангу, Скалли грамотно накрыл Лероя и выбил мяч в аут. 
  • 12'
    Вполне заслуженно "Боруссия" открыла счёт в матче, посмотрим, сможет ли после этого "Бавария" прибавить в атаке. Но и Мёнхенгладбах должен понимать, что переходить исключительно на игру от обороны нельзя. 
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Плеа!!! "Боруссия" удачно развила атаку через правый фланг. Всё началось с ошибки Дэвиса в центре поля, затем с правого фланга последовала передача к радиусу штрафной площади от Херрманна, Штиндль в подкате в касание протолкнул мяч в центр штрафной площади на Плеа, а Алассан уверенно отправил мяч в левый угол ворот. 
  • Офсайд
    10'
    Гнабри и Левандовски разыграли между собой небольшую комбинацию при развитии атаки, могли вдвоём Серж и Роберт создать голевой момент, но при ответной передаче в центр штрафной площади Гнабри забрался в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Сане перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Боруссии", правила были нарушены против Скалли. 
  • 8'
    Из центра поля последовала хорошая передача на ход Херрманну к правому углу штрафной площади, Патрик вошёл в штрафную площадь и затем покатил мяч в центр на Штиндля, Штанишич успел сыграть в подкате и спасти свою команду от больших проблем. 
  • 7'
    "Бавария" постепенно начинает попытаться включать высокий прессинг, футболистов "Боруссии" это временами заставляет совершать невынужденные ошибки. 
  • 6'
    Гнабри выполнил передачу из центра поля на ход Левандовски к радиусу штрафной площади, Гинтер за счёт более грамотной позиции оказался первым на мяче. 
  • Опасный момент
    5'
    Плеа в борьбе с Юпамекано протолкнул мяч к радиусу штрафной площади, Херрманн в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 4'
    Старается в основном "Боруссия" пока играть за счёт длинных забросов к штрафной площади "Баварии", но толку от этого не очень много. 
  • 3'
    "Боруссия" пока активнее начинает матч, но при активной поддержке своих болельщиков команда Адди Хюттера и должна была действовать подобным образом. 
  • 2'
    Плеа с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Горецка грамотно отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра, которая может завершиться любым исходом. Юлиан Нагельсманн говорил пару недель назад, что на старте сезона у "Баварии" могут быть проблемы. Посмотрим, сможет ли их сегодня мюнхенскому клубу доставить "Боруссия", которая в новом сезоне наверняка будет ставить перед собой достаточно серьёзные задачи. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Боруссия М 1:0 Бавария онлайн


Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Бавария

Исход игры
Боруссия М
9.4% (14)
Ничья
8.1% (12)
Бавария
82.6% (123)
Тотал 2.5
Больше
86.3% (126)
Меньше
13.7% (20)
Обе команды забьют
Да
90.41% (132)
Нет
9.59% (14)
Популярный счёт
1:2 Бавария
52.3% (78)
1:3 Бавария
17.4% (26)
2:1 Боруссия М
6% (9)
0:2 Бавария
6% (9)
1:1 Ничья
4% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:2 Боруссия М
2.7% (4)
0:1 Бавария
2% (3)
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