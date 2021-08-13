Не получается пока у "Баварии" развивать свои атаки через фланги, частенько гости стали попадать в офсайд.

"Бавария" перехватила контроль над мячом, но "Боруссия" очень грамотно перестроилась на игру от обороны.

Дэвис с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Мюллер пропустил мяч на Левандовски, а Роберт в касание пробил под правый угол ворот, Зоммер вновь занял отличную позицию и за счёт этого Янн ногой отбил мяч.

Мюллер с правого фланга выполнил неудачный прострел в центр штрафной площади, защитники "Боруссии" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Дэвис при смещении в центр с левого фланга отыгрался с Горецкой, а затем выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Сане, Лерой в касание пробил по воротам, мяч задел Эльведи и ушёл на угловой, но Марко Фриц не заметил касание защитника "Боруссии", а поэтому назначил удар от ворот.

23' Херрманн со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Юпамекано головой сыграл неудачно и отправил мяч в спину Дэвису, отскок в итоге был в пользу Эльведи, Нико пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

22' Дэвис у правого угла своей штрафной площади нарушил правила против Херрманна. "Боруссия" заработала довольно опасный стандарт.

21' Киммих из центра поля выполнил заброс на ход Сане к правому углу штрафной площади, Лерой забрался в небольшой офсайд.

20' Продолжают игроки "Баварии" ошибаться при передачах вперёд, в очередной раз получился слишком сильный пас на ход Дэвису по левому флангу, мяч улетел в аут.

19' Нойхаус с левого фланга выполнил безадресную подачу к правой штанге, получился подарок для Нойера.

18' Киммих теперь уже выполнил неудачную передачу на ход Мюллеру по правому флангу, вновь мяч улетел в аут.

17' Ошибся Юпамекано с передачей на ход Дэвису по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут.

16' Последовал неплохой заброс на правый угол штрафной площади "Боруссии", Мюллер головой сбросил мяч ближе к центру штрафной на Левандовски, Роберт в касание пробил по воротам, мяч полетел в ту область, где был Зоммер, Янн в итоге смог в два приёма накрыть мяч.

15' Крамер в центре поля нарушил правила против Киммиха. "Бавария" достаточно быстро разыграла стандарт.

14' Дэвис прошёл вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади на Гнабри, Серж в борьбе с Гинтером не смог пробить по воротам.

13' Сане попытался пройти вперёд по правому флангу, Скалли грамотно накрыл Лероя и выбил мяч в аут.

12' Вполне заслуженно "Боруссия" открыла счёт в матче, посмотрим, сможет ли после этого "Бавария" прибавить в атаке. Но и Мёнхенгладбах должен понимать, что переходить исключительно на игру от обороны нельзя.

11' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Плеа!!! "Боруссия" удачно развила атаку через правый фланг. Всё началось с ошибки Дэвиса в центре поля, затем с правого фланга последовала передача к радиусу штрафной площади от Херрманна, Штиндль в подкате в касание протолкнул мяч в центр штрафной площади на Плеа, а Алассан уверенно отправил мяч в левый угол ворот.

10' Гнабри и Левандовски разыграли между собой небольшую комбинацию при развитии атаки, могли вдвоём Серж и Роберт создать голевой момент, но при ответной передаче в центр штрафной площади Гнабри забрался в офсайд.

9' Сане перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Боруссии", правила были нарушены против Скалли.

8' Из центра поля последовала хорошая передача на ход Херрманну к правому углу штрафной площади, Патрик вошёл в штрафную площадь и затем покатил мяч в центр на Штиндля, Штанишич успел сыграть в подкате и спасти свою команду от больших проблем.

7' "Бавария" постепенно начинает попытаться включать высокий прессинг, футболистов "Боруссии" это временами заставляет совершать невынужденные ошибки.

6' Гнабри выполнил передачу из центра поля на ход Левандовски к радиусу штрафной площади, Гинтер за счёт более грамотной позиции оказался первым на мяче.

5' Плеа в борьбе с Юпамекано протолкнул мяч к радиусу штрафной площади, Херрманн в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

4' Старается в основном "Боруссия" пока играть за счёт длинных забросов к штрафной площади "Баварии", но толку от этого не очень много.

3' "Боруссия" пока активнее начинает матч, но при активной поддержке своих болельщиков команда Адди Хюттера и должна была действовать подобным образом.

2' Плеа с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Горецка грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.