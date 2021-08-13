Германия: Бундеслига 2021-2022
Боруссия М
1:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Боруссия Парк
Бавария
1:0
10' ГолПлеа Алассан
30
Эльведи
Нико
13
Штиндль
Ларс
11
Вольф
Ханнес
14
Плеа
Алассан
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
-
15 Ричардс КрисЗащитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
-
23 Ньянзу ТангиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|1
|1
|2.
|Штиндль Ларс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =2 -9Кайзерслаутерн 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:1 Гронинген Бавария 0:2 Боруссия М Боруссия М 1:0 Метц
Боруссия М 1:3 Падерборн Боруссия М 2:2 Виктория Кёльн Вердер 2:4 Боруссия М Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М
Бавария Последние 20 матчей: +12 =3 -5Бавария 0:3 Наполи Бавария 0:2 Боруссия М Бавария 2:2 Аякс Бавария 2:3 Кёльн
Бавария 5:2 Аугсбург Фрайбург 2:2 Бавария Бавария 6:0 Боруссия М Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Бавария: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 1:5 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Боруссия М Телеком Кап Бавария 0:3 Боруссия М Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Боруссия М Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Товарищеские матчи Бавария 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Боруссия М Телеком Кап Боруссия М 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Кёльн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Герта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Байер Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арминия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Унион Берлин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бавария
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Герта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кёльн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Байер Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Арминия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бохум
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Унион Берлин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бавария
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Герта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кёльн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Байер Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Арминия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бохум
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Унион Берлин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бавария
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия М
|Плеа Алассан
|1
|0
|0
|2.
|Боруссия М
|Штиндль Ларс
|0
|0
|1
Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Бавария
Исход игры
Боруссия М
9.4% (14)
Ничья
8.1% (12)
Бавария
82.6% (123)
Тотал 2.5
Больше
86.3% (126)
Меньше
13.7% (20)
Обе команды забьют
Да
90.41% (132)
Нет
9.59% (14)
Популярный счёт
1:2 Бавария
52.3% (78)
1:3 Бавария
17.4% (26)
2:1 Боруссия М
6% (9)
0:2 Бавария
6% (9)
1:1 Ничья
4% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:2 Боруссия М
2.7% (4)
0:1 Бавария
2% (3)
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