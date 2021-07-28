Германия: Бундеслига 2021-2022
Боруссия М
Позже
Стадион: Боруссия Парк
Бавария
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =2 -9Кайзерслаутерн 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:1 Гронинген Бавария 0:2 Боруссия М Боруссия М 1:0 Метц
Боруссия М 1:3 Падерборн Боруссия М 2:2 Виктория Кёльн Вердер 2:4 Боруссия М Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М
Бавария Последние 20 матчей: +12 =3 -5Бавария 0:3 Наполи Бавария 0:2 Боруссия М Бавария 2:2 Аякс Бавария 2:3 Кёльн
Бавария 5:2 Аугсбург Фрайбург 2:2 Бавария Бавария 6:0 Боруссия М Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Бавария: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 1:5 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Боруссия М Телеком Кап Бавария 0:3 Боруссия М Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Боруссия М Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Товарищеские матчи Бавария 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Боруссия М Телеком Кап Боруссия М 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Боруссия М - Бавария
Исход игры
Боруссия М
13.5% (7)
Ничья
3.8% (2)
Бавария
82.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
90.2% (46)
Меньше
9.8% (5)
Обе команды забьют
Да
92.16% (47)
Нет
7.84% (4)
Популярный счёт
1:2 Бавария
51.9% (27)
1:3 Бавария
15.4% (8)
2:1 Боруссия М
7.7% (4)
3:2 Боруссия М
5.8% (3)
0:2 Бавария
5.8% (3)
2:3 Бавария
3.8% (2)
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