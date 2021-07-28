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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
 
Позже

Стадион:
Бавария

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Кайзерслаутерн 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:1 Гронинген Бавария 0:2 Боруссия М Боруссия М 1:0 Метц
Боруссия М 1:3 Падерборн Боруссия М 2:2 Виктория Кёльн Вердер 2:4 Боруссия М Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М
Бавария Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Бавария 0:3 Наполи Бавария 0:2 Боруссия М Бавария 2:2 Аякс Бавария 2:3 Кёльн
Бавария 5:2 Аугсбург Фрайбург 2:2 Бавария Бавария 6:0 Боруссия М Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Бавария: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Бавария 0:2 Боруссия М Товарищеские матчи Бавария 6:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 1:5 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Боруссия М Телеком Кап Бавария 0:3 Боруссия М Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Боруссия М Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Товарищеские матчи Бавария 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Боруссия М Телеком Кап Боруссия М 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Боруссия М Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Майнц 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Герта 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вольфсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аугсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
18. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Герта 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Майнц 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вольфсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аугсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Герта 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Майнц 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вольфсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аугсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2021, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Боруссия М 13.5% (7)
    X 3.8% (2)
    Бавария 82.7% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Бавария
    5.85
    5.10
    1.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Боруссия М - Бавария онлайн


    Прогнозы на матч Боруссия М - Бавария

    Исход игры
    Боруссия М
    13.5% (7)
    Ничья
    3.8% (2)
    Бавария
    82.7% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    90.2% (46)
    Меньше
    9.8% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    92.16% (47)
    Нет
    7.84% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    51.9% (27)
    1:3 Бавария
    15.4% (8)
    2:1 Боруссия М
    7.7% (4)
    3:2 Боруссия М
    5.8% (3)
    0:2 Бавария
    5.8% (3)
    2:3 Бавария
    3.8% (2)
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