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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Динамо Дрезден
2:0
Конец матча

Стадион:
Ганновер 96
0'
1:0
47' Гол
Дафернер Кристоф
53' Желтая карточка
Michael Akoto
66' Желтая карточка
Кайзер Доминик
75' Желтая карточка
Бёрнер Юлиан
81' Желтая карточка
Дукш Марвин
2:0
82' Гол
Sebastian Mai
89' Желтая карточка
Аидонис Антонис
90'+4
1
Бролль
Кевин
3
Michael
Akoto
21
Золльбауэр
Михаэль
4
Книппинг
Тим
15
Лёв
Крис
8
Heinz
Moerschel
5
Штарк
Янник
30
Каде
Юлиус
17
Morris
Schroeter
33
Дафернер
Кристоф
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
16
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
22
Штольце
Себастьян
13
Кайзер
Доминик
10
Эрнст
Себастьян
35
Муслия
Флоран
17
Дукш
Марвин
9
Вайдандт
Хендрик
Динамо Дрезден
4-3-3
Ганновер 96
4-4-2

Ход матча

25'
 
Дем Янник
Штольце Себастьян
47'
Дафернер Кристоф
(Michael Akoto)
1:0
51'
 
Окс Филипп
Хульт Никлас
53'
Michael Akoto
 
61'
Влачодимос Панайотис
Кёнигсдёрффер Рансфорд
 
66'
 
Кайзер Доминик
69'
Pascal Sohm
Heinz Moerschel
 
74'
 
Франц Майк
Кайзер Доминик
74'
 
Lawrence Ennali
Вайдандт Хендрик
75'
 
Бёрнер Юлиан
78'
Аидонис Антонис
Michael Akoto
 
78'
Sebastian Mai
Каде Юлиус
 
81'
 
Дукш Марвин
82'
Sebastian Mai
2:0
89'
Аидонис Антонис
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 12
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Дрезден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дафернер Кристоф 3 1
2. Книппинг Тим 1 0.33
3. Sebastian Mai 1 0.33
4. Heinz Moerschel 1 0.33
5. Morris Schroeter 0 0
6. Michael Akoto 0 0
7. Luca Herrmann 0 0
Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 1 0.33
2. Муроя Сэй 0 0

Карточки

Динамо Дрезден
# Игрок      
1. Дафернер Кристоф 1 0
2. Michael Akoto 1 0
3. Luca Herrmann 1 0
4. Аидонис Антонис 1 0
Ганновер 96
# Игрок      
1. Дукш Марвин 2 0
2. Кайзер Доминик 1 0
3. Бёрнер Юлиан 1 0
4. Эрнст Себастьян 1 0
5. Муроя Сэй 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Дрезден 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1)
 Ганновер 96 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Динамо Дрезден 2:1 Падерборн Гамбург 1:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден
Веен Висбаден 0:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Тюркюджю Атаспор Динамо Дрезден 2:0 Виктория Кёльн Ферль 0:0 Динамо Дрезден Юрдинген 0:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Динамо Дрезден 0:3 Галлешер Унтерахинг 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ганза Мюнхен-1860 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Динамо Дрезден 1:1 Саарбрюккен Меппен 0:4 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Ингольштадт Динамо Дрезден 1:1 Бавария-2 Цвиккау 0:2 Динамо Дрезден
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Айнтрахт Нордерштедт 0:4 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Ганза Вердер 1:1 Ганновер 96 Герта 4:4 Ганновер 96
Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Падерборн Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Ян Бохум 4:3 Ганновер 96 Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Вюрцбург Кикерс Ганновер 96 3:3 Гамбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Гройтер Фюрт Фортуна 3:2 Ганновер 96

Последние игры между собой

Динамо Дрезден: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Ганновер 96: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:2 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 0:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Ганновер 96 1:1 Динамо Дрезден Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Динамо Дрезден 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Карлсруэ 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Санкт-Паули 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Нюрнберг 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Вердер 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Хайденхайм 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Гамбург 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Шальке 04 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Ганза 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Фортуна 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Эрцгебирге Ауэ 3 0 3 0 1 - 1 3
13. Падерборн 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Дармштадт 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Хольштайн Киль 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Нюрнберг 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Падерборн 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Хайденхайм 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вердер 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Зандхаузен 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Фортуна 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Хольштайн Киль 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Шальке 04 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Ганза 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Вердер 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Гамбург 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Эрцгебирге Ауэ 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Динамо Дрезден 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Падерборн 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Санкт-Паули 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Ингольштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 3 0 1
2. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 1
3. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
4. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
5. Ганза Ферхук Йон 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Фортуна Приб Эдгар 2 0
3. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 2 0
4. Ганновер 96 Дукш Марвин 2 0
5. Дармштадт Карич Эмир 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 25'
    Штольце Себастьян уходит с поля. Дем Янник выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96 онлайн




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