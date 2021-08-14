Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Динамо Дрезден
2:0
Конец матча
Стадион: Rudolf Harbig Stadion
Ганновер 96
1:0
47' ГолДафернер Кристоф
53' Желтая карточкаMichael Akoto
66' Желтая карточкаКайзер Доминик
75' Желтая карточкаБёрнер Юлиан
81' Желтая карточкаДукш Марвин
2:0
82' ГолSebastian Mai
89' Желтая карточкаАидонис Антонис
15
Лёв
Крис
30
Каде
Юлиус
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Штор ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Дем ЯнникЗащитник
-
24 Ламти МаркЗащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Zimmermann
Ход матча
47'
53'
66'
75'
81'
82'
2:0
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 12
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дафернер Кристоф
|3
|1
|2.
|Книппинг Тим
|1
|0.33
|3.
|Sebastian Mai
|1
|0.33
|4.
|Heinz Moerschel
|1
|0.33
|5.
|Morris Schroeter
|0
|0
|6.
|Michael Akoto
|0
|0
|7.
|Luca Herrmann
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|1
|0.33
|2.
|Муроя Сэй
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|2.
|Michael Akoto
|1
|0
|3.
|Luca Herrmann
|1
|0
|4.
|Аидонис Антонис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дукш Марвин
|2
|0
|2.
|Кайзер Доминик
|1
|0
|3.
|Бёрнер Юлиан
|1
|0
|4.
|Эрнст Себастьян
|1
|0
|5.
|Муроя Сэй
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Дрезден
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +11 =5 -4Динамо Дрезден 2:1 Падерборн Гамбург 1:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден
Веен Висбаден 0:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Тюркюджю Атаспор Динамо Дрезден 2:0 Виктория Кёльн Ферль 0:0 Динамо Дрезден Юрдинген 0:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Динамо Дрезден 0:3 Галлешер Унтерахинг 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ганза Мюнхен-1860 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Динамо Дрезден 1:1 Саарбрюккен Меппен 0:4 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Ингольштадт Динамо Дрезден 1:1 Бавария-2 Цвиккау 0:2 Динамо Дрезден
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +3 =6 -11Айнтрахт Нордерштедт 0:4 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Ганза Вердер 1:1 Ганновер 96 Герта 4:4 Ганновер 96
Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Падерборн Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Ян Бохум 4:3 Ганновер 96 Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Вюрцбург Кикерс Ганновер 96 3:3 Гамбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Гройтер Фюрт Фортуна 3:2 Ганновер 96
Последние игры между собой
Динамо Дрезден: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Ганновер 96: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Карлсруэ
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Нюрнберг
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Шальке 04
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Фортуна
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Падерборн
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Дармштадт
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Дрезден
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Нюрнберг
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Гамбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Хайденхайм
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Зандхаузен
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Фортуна
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Шальке 04
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Ганза
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Вердер
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Динамо Дрезден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|3
|0
|1
|2.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|1
|3.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|4.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|3
|1
|0
|5.
|Ганза
|Ферхук Йон
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Фортуна
|Приб Эдгар
|2
|0
|3.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|2
|0
|4.
|Ганновер 96
|Дукш Марвин
|2
|0
|5.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|2
|0