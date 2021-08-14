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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Айнтрахт Фр
1
Кобель
Грегор
30
Пасслак
Феликс
16
Аканджи
Мануэль
28
Витсель
Аксель
14
Шульц
Нико
8
Дауд
Махмуд
22
Беллингхем
Джуд
7
Джованни
Рейна
11
Ройс
Марко
10
Азар
Торган
9
Холанн
Эрлинг
1
Трапп
Кевин
3
Ильзанкер
Штефан
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
24
Да
Коста
Данни
8
Соу
Джибриль
20
Хасебе
Макото
10
Костич
Филип
27
Баркок
Аймен
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
Боруссия Д
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Веен Висбаден 0:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Болонья Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Боруссия Д 1:3 Бохум
Гиссен 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Байер Л Майнц 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Вальдхоф 2:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Айнтрахт Фр 6:1 Гиссен
Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Айнтрахт Фр 1:3 Веен Висбаден Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Айнтрахт Фр: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Бундеслига
Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Боруссия Д Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Боруссия Д 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия Д 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия Д Кубок Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Штуттгарт Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фрайбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Байер Л Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Арминия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Герта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Айнтрахт Фр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бохум Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Арминия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фрайбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Байер Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хоффенхайм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Герта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Фр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бохум Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гройтер Фюрт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Фрайбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Байер Л Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Арминия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Штуттгарт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Герта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Фр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аугсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бохум Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Штуттгарт Кемпф Марк-Оливер 2 0 0
2. Хоффенхайм Рюттер Жоржиньо 1 0 1
3. Хоффенхайм Руди Себастьян 1 0 0
4. Бавария Левандовски Роберт 1 0 0
5. Штуттгарт Эндо Ватару 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Бохум Теше Роберт 0 1
2. Хоффенхайм Руди Себастьян 1 0
3. Боруссия М Штиндль Ларс 1 0
4. Арминия Клос Фабиан 1 0
5. Фрайбург Гульде Мануэль 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Айнтрахт Фр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2021, осталось 9 минут.

    Главный судья: Стилер Тобиас

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 130
    Боруссия Д 93.8% (122)
    X 3.8% (5)
    Айнтрахт Фр 2.3% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    1.55
    5.70
    6.16
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Боруссия Д - Айнтрахт Фр онлайн


    Прогнозы на матч Боруссия Д - Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Боруссия Д
    94% (125)
    Ничья
    3.8% (5)
    Айнтрахт Фр
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.85% (96)
    Меньше
    26.15% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    74.62% (97)
    Нет
    25.38% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    44.4% (59)
    3:1 Боруссия Д
    20.3% (27)
    2:0 Боруссия Д
    19.5% (26)
    1:0 Боруссия Д
    4.5% (6)
    3:2 Боруссия Д
    3% (4)
    3:3 Ничья
    1.5% (2)
    1:2 Айнтрахт Фр
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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