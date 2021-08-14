Германия: Бундеслига 2021-2022
Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Айнтрахт Фр
14
Шульц
Нико
11
Ройс
Марко
10
Азар
Торган
10
Костич
Филип
27
Баркок
Аймен
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Полузащитник
-
39 Вольф МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Полузащитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
21 Ахе РагнарНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =2 -5Веен Висбаден 0:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Болонья Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Боруссия Д 1:3 Бохум
Гиссен 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Байер Л Майнц 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +10 =3 -7Вальдхоф 2:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Айнтрахт Фр 6:1 Гиссен
Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Айнтрахт Фр 1:3 Веен Висбаден Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Айнтрахт Фр: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Боруссия Д Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Боруссия Д 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия Д 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия Д Кубок Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Герта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кёльн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Байер Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Герта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кёльн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Арминия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Герта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кёльн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Штуттгарт
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|0
|2.
|Хоффенхайм
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
|1
|3.
|Хоффенхайм
|Руди Себастьян
|1
|0
|0
|4.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|1
|0
|0
|5.
|Штуттгарт
|Эндо Ватару
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Бохум
|Теше Роберт
|0
|1
|2.
|Хоффенхайм
|Руди Себастьян
|1
|0
|3.
|Боруссия М
|Штиндль Ларс
|1
|0
|4.
|Арминия
|Клос Фабиан
|1
|0
|5.
|Фрайбург
|Гульде Мануэль
|1
|0
Прогнозы на матч Боруссия Д - Айнтрахт Фр
Исход игры
Боруссия Д
94% (125)
Ничья
3.8% (5)
Айнтрахт Фр
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
73.85% (96)
Меньше
26.15% (34)
Обе команды забьют
Да
74.62% (97)
Нет
25.38% (33)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
44.4% (59)
3:1 Боруссия Д
20.3% (27)
2:0 Боруссия Д
19.5% (26)
1:0 Боруссия Д
4.5% (6)
3:2 Боруссия Д
3% (4)
3:3 Ничья
1.5% (2)
1:2 Айнтрахт Фр
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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