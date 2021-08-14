Германия: Бундеслига 2021-2022
Унион Берлин
1:1
Перерыв
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Байер Л
1:0
7' ГолАвонийи Тайво
1:1
12' ГолДиаби Мусса
28' Желтая карточкаДиаби Мусса
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
19
Диаби
Мусса
11
Амири
Надим
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
1:0
12'
1:1
28'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авонийи Тайво
|1
|1
|2.
|Крузе Макс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диаби Мусса
|1
|1
|2.
|Фримпонг Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Диаби Мусса
|1
|0
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =6 -4Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев
Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин
Байер Л Последние 20 матчей: +6 =6 -8Локомотив Лейпциг 0:3 Байер Л Байер Л 1:5 Утрехт Фрайбург 0:0 Байер Л Боруссия Д 3:1 Байер Л
Байер Л 1:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Байер Л Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бавария 2:0 Байер Л Байер Л 3:0 Кёльн Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Байер Л: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Арминия
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Герта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кёльн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Бохум
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Арминия
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Герта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кёльн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бохум
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|0:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Арминия
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Штуттгарт
|2:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Герта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кёльн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бохум
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|1
|0
|0
|2.
|Штуттгарт
|Эндо Ватару
|1
|0
|0
|3.
|Боруссия М
|Плеа Алассан
|1
|0
|0
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|0
|5.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Бохум
|Теше Роберт
|0
|1
|2.
|Боруссия М
|Штиндль Ларс
|1
|0
|3.
|Фрайбург
|Гульде Мануэль
|1
|0
|4.
|Арминия
|Притль Мануэль
|1
|0
|5.
|Арминия
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Байер Л
Исход игры
Унион Берлин
8.8% (12)
Ничья
32.1% (44)
Байер Л
59.1% (81)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (75)
Меньше
44.44% (60)
Обе команды забьют
Да
83.7% (113)
Нет
16.3% (22)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
40.1% (55)
1:1 Ничья
27.7% (38)
0:1 Байер Л
7.3% (10)
2:1 Унион Берлин
5.1% (7)
1:3 Байер Л
5.1% (7)
0:2 Байер Л
4.4% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:0 Унион Берлин
3.6% (5)
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