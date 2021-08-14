Первый тайм

47' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Диаби Мусса нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

47' Команда Байер Л имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Та Джонатан из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

37' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает пас партнеру.

32' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

28' Диаби Мусса получил желтую карточку от судьи

28' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

26' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Амири Надим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Баумгартль Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

18' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Жереми Фримпонг сделал результативную передачу.

12' Г О О О О Л - Диаби Мусса забивает с левой ноги!

11' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Г О О О О Л - Авонийи Тайво забивает с правой ноги!

6' Хорошую попытку сделал Крузе Макс . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Авонийи Тайво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Вратарь парирует удар, который нанес Шик Патрик , и мяч снова в игре

1' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля