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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
1:1
Перерыв

Стадион:
Байер Л
0'
1:0
7' Гол
Авонийи Тайво
1:1
12' Гол
Диаби Мусса
28' Желтая карточка
Диаби Мусса
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
8
Хедира
Рани
23
Гисельман
Нико
24
Харагути
Генки
32
Ингвартсен
Маркус
10
Крузе
Макс
14
Авонийи
Тайво
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
5
Баккер
Митчел
20
Арангис
Чарлес
25
Паласиос
Эксекиэль
19
Диаби
Мусса
10
Демирбай
Керем
11
Амири
Надим
14
Шик
Патрик
Унион Берлин
3-3-2-2
Байер Л
4-2-3-1

Ход матча

7'
Авонийи Тайво
(Крузе Макс)
1:0
12'
1:1
Диаби Мусса
(Фримпонг Жереми)
28'
 
Диаби Мусса

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авонийи Тайво 1 1
2. Крузе Макс 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диаби Мусса 1 1
2. Фримпонг Жереми 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
Байер Л
# Игрок      
1. Диаби Мусса 1 0

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев
Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин
Байер Л Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Локомотив Лейпциг 0:3 Байер Л Байер Л 1:5 Утрехт Фрайбург 0:0 Байер Л Боруссия Д 3:1 Байер Л
Байер Л 1:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Байер Л Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бавария 2:0 Байер Л Байер Л 3:0 Кёльн Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Байер Л: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Байер Л 1:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Унион Берлин Кубок Унион Берлин 2:3 Байер Л Бундеслига
Байер Л 2:0 Унион Берлин Бундеслига Байер Л 4:1 Унион Берлин Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Вольфсбург 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Хоффенхайм 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фрайбург 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Байер Л 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Унион Берлин 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Арминия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Герта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Айнтрахт Фр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аугсбург 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Бохум 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Гройтер Фюрт 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Вольфсбург 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Унион Берлин 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Арминия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Хоффенхайм 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фрайбург 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Байер Л 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Герта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Фр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бохум 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гройтер Фюрт 0:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Аугсбург 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Фрайбург 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Байер Л 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Унион Берлин 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Арминия 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вольфсбург 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Штуттгарт 2:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Герта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Фр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аугсбург 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бохум 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Гройтер Фюрт 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 1 0 0
2. Штуттгарт Эндо Ватару 1 0 0
3. Боруссия М Плеа Алассан 1 0 0
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 1 0 0
5. Унион Берлин Авонийи Тайво 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Бохум Теше Роберт 0 1
2. Боруссия М Штиндль Ларс 1 0
3. Фрайбург Гульде Мануэль 1 0
4. Арминия Притль Мануэль 1 0
5. Арминия Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
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Прогнозы 137
Унион Берлин 8.8% (12)
X 32.1% (44)
Байер Л 59.1% (81)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Байер Л
3.60
3.48
2.84
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Где смотреть матч Унион Берлин 1:1 Байер Л онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Байер Л

Исход игры
Унион Берлин
8.8% (12)
Ничья
32.1% (44)
Байер Л
59.1% (81)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (75)
Меньше
44.44% (60)
Обе команды забьют
Да
83.7% (113)
Нет
16.3% (22)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
40.1% (55)
1:1 Ничья
27.7% (38)
0:1 Байер Л
7.3% (10)
2:1 Унион Берлин
5.1% (7)
1:3 Байер Л
5.1% (7)
0:2 Байер Л
4.4% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:0 Унион Берлин
3.6% (5)
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