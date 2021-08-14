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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
1:1
Конец матча

Стадион:
Байер Л
0'
1:0
7' Гол
Авонийи Тайво
1:1
12' Гол
Диаби Мусса
28' Желтая карточка
Диаби Мусса
90'+4
1
Луте
Андреас
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
23
Гисельман
Нико
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
32
Ингвартсен
Маркус
10
Крузе
Макс
14
Авонийи
Тайво
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
5
Баккер
Митчел
20
Арангис
Чарлес
25
Паласиос
Эксекиэль
19
Диаби
Мусса
10
Демирбай
Керем
11
Амири
Надим
14
Шик
Патрик
Унион Берлин
5-3-2
Байер Л
4-2-3-1

Ход матча

7'
Авонийи Тайво
(Крузе Макс)
1:0
12'
1:1
Диаби Мусса
(Фримпонг Жереми)
28'
 
Диаби Мусса
64'
Фогльзаммер Андреас
Авонийи Тайво
 
64'
Озтунали Левин
Ингвартсен Маркус
 
73'
Тойхерт Седрик
Крузе Макс
 
76'
 
Паулиньо Жозе
Амири Надим
81'
Бехренс Кевин
Харагути Генки
 
82'
Рюэрсон Юлиан
Триммель Кристофер
 
89'
 
Похьянпало Йоэль
Шик Патрик
89'
 
Баумгартлингер Юлиан
Паласиос Эксекиэль

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авонийи Тайво 1 1
2. Крузе Макс 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диаби Мусса 1 1
2. Фримпонг Жереми 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
Байер Л
# Игрок      
1. Диаби Мусса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 100% (1) 0 0 0 0 0
 Байер Л 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев
Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин
Байер Л Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Локомотив Лейпциг 0:3 Байер Л Байер Л 1:5 Утрехт Фрайбург 0:0 Байер Л Боруссия Д 3:1 Байер Л
Байер Л 1:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Байер Л Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бавария 2:0 Байер Л Байер Л 3:0 Кёльн Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Байер Л: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Байер Л 1:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Унион Берлин Кубок Унион Берлин 2:3 Байер Л Бундеслига
Байер Л 2:0 Унион Берлин Бундеслига Байер Л 4:1 Унион Берлин Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Штуттгарт Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фрайбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Байер Л Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Арминия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Герта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Айнтрахт Фр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бохум Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Арминия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фрайбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Байер Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хоффенхайм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Герта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Фр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бохум Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гройтер Фюрт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Фрайбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Байер Л Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Арминия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Штуттгарт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Герта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Фр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аугсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бохум Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Штуттгарт Кемпф Марк-Оливер 2 0 0
2. Хоффенхайм Рюттер Жоржиньо 1 0 1
3. Хоффенхайм Руди Себастьян 1 0 0
4. Бавария Левандовски Роберт 1 0 0
5. Штуттгарт Эндо Ватару 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Бохум Теше Роберт 0 1
2. Хоффенхайм Руди Себастьян 1 0
3. Боруссия М Штиндль Ларс 1 0
4. Арминия Клос Фабиан 1 0
5. Фрайбург Гульде Мануэль 1 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Унион Берлин 8.8% (12)
X 32.1% (44)
Байер Л 59.1% (81)
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Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Байер Л

Исход игры
Унион Берлин
8.8% (12)
Ничья
32.1% (44)
Байер Л
59.1% (81)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (75)
Меньше
44.44% (60)
Обе команды забьют
Да
83.7% (113)
Нет
16.3% (22)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
40.1% (55)
1:1 Ничья
27.7% (38)
0:1 Байер Л
7.3% (10)
1:3 Байер Л
5.1% (7)
2:1 Унион Берлин
5.1% (7)
0:2 Байер Л
4.4% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:0 Унион Берлин
3.6% (5)
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