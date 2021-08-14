Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' ШАНС! Озтунали Левин нанес удар с лета, но не попал по воротам!

90' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

86' Так близко к голу! Фридрих Марвин имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Лукаш Градецки!

85' Тойхерт Седрик нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

84' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Шик Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

72' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Выглядело как неплохой момент. Озтунали Левин из команды Унион Берлин закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

69' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Выглядело как неплохой момент. Крузе Макс из команды Унион Берлин закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

67' Фогльзаммер Андреас бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

67' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' Харагути Генки не смог попасть в створ ударом издали

66' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновится спорным мячом

63' Ох, нехорошо это выглядит. Авонийи Тайво получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Авонийи Тайво на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Ингвартсен Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Безумный фол. Гисельман Нико грубо играет против соперника. Пострадал Жереми Фримпонг