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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хартберг
1:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Рид
0'
26' Желтая карточка
Кайнц Тобиас
0:1
45' Гол
Райнер Константин
1:1
56' Гол
Хорват Саша
62'
35
Заллингер
Рафаэль
22
Штек
Давид
16
Зоннляйтнер
Марио
32
Люкенедер
Феликс
5
Гольнер
Манфред
23
Кайнц
Тобиас
6
Philipp
Erhardt
18
Штурм
Филипп
29
Хорват
Саша
28
Хайль
Юрген
24
Тадич
Дарио
1
Радлингер
Самуэль
10
Висмейер
Юлиан
6
Райнер
Константин
30
Milos
Jovicic
24
Tin
Plavotic
5
Лергер
Михель
4
Цигль
Марсель
37
Nikola
Stosic
22
Нутц
Штефан
12
Байич
Анте
9
Шаби
Сейфедин
Хартберг
4-2-3-1
Рид
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 3 (1) 0.75
2. Хорват Саша 3 0.75
3. Хайль Юрген 1 0.25
4. Гольнер Манфред 0 0
5. Роттер Томас 0 0
6. Шмербок Марк-Андре 0 0
Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байич Анте 2 0.5
2. Оффенбахер Даниэль 1 0.25
3. Шаби Сейфедин 1 0.25
4. Philipp Pomer 1 0.25
5. Райнер Константин 1 0.25
6. Нутц Штефан 0 0

Карточки

Хартберг
# Игрок      
1. Хайль Юрген 2 0
2. Кайнц Тобиас 1 0
3. Роттер Томас 1 0
4. Штек Давид 1 0
5. Свете Рене 1 0
6. Thomas Kofler 1 0
Рид
# Игрок      
1. Оффенбахер Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хартберг 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2)
 Рид 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Хартберг 1:2 Альтах Рапид Вена 0:2 Хартберг Бад Глайхенберг 0:3 Хартберг
Хартберг 0:1 Локомотив Москва Хартберг 0:0 Форвертс Штайр Вайц 2:6 Хартберг Пинкафельд 3:4 Хартберг Хартберг 0:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Хартберг Хартберг 2:0 Адмира Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 1:0 Аустрия Вена Рид 3:2 Хартберг Хартберг 3:3 Санкт-Пёльтен
Рид Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Рид 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Рид 2:1 Аустрия Вена Грёдиг 0:7 Рид
Ян 2:0 Рид Рид 1:0 Мюнхен-1860 Лиферинг 1:3 Рид Рид 3:2 Аустрия Вена Альтах 3:0 Рид Рид 0:0 Адмира Хартберг 1:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:0 Рид Рид 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 Рид Рид 0:0 Альтах Адмира 0:2 Рид Рид 3:2 Хартберг Рид 3:2 Хорн Рид 0:0 Амштеттен Альтах 2:1 Рид

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Рид: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Хартберг 1:1 Рид Бундеслига Рид 3:2 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:1 Рид Бундеслига Рид 2:0 Хартберг Бундеслига
Рид 0:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:0 Рид Эрсте Лига Рид 2:3 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:2 Рид Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Рид 1:1 4 2 1 1 6 - 10 7
3. Штурм 3 2 0 1 8 - 5 6
4. Сваровски Тироль 2:1 4 1 3 0 5 - 4 6
5. ЛАСК 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Адмира 0:0 4 1 2 1 6 - 3 5
7. Хартберг 1:1 4 1 1 2 7 - 7 4
8. Рапид Вена 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Аустрия Клагенфурт 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Альтах 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Аустрия Вена 3 0 1 2 2 - 4 1
12. Вольфсбергер 1:2 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Рид 1:1 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Адмира 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Аустрия Клагенфурт 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Рапид Вена 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Штурм 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Сваровски Тироль 2:1 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Аустрия Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ЛАСК 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Хартберг 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Альтах 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вольфсбергер 1:2 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Сваровски Тироль 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Штурм 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Альтах 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Хартберг 1:1 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Рапид Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Рид 1:1 2 0 1 1 2 - 8 1
9. Адмира 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Вольфсбергер 1:2 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 0 - 4 0
12. Аустрия Вена 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 5 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 0
3. Хартберг Тадич Дарио 3 1 1
4. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 3 0 0
5. Хартберг Хорват Саша 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 1
2. Сваровски Тироль Пецос Атанасиос 2 0
3. Альтах Цвишенбруггер Ян 2 0
4. Альтах Дабанлы Беркай 2 0
5. Альтах Хаудум Штефан 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Райнер Константин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Кайнц Тобиас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Tin Plavotic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Рид
2.55
3.78
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хартберг 1:1 Рид онлайн




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