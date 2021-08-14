Австрия: Бундеслига 2021-2022
Хартберг
1:1
Второй тайм: 62'
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Рид
26' Желтая карточкаКайнц Тобиас
0:1
45' ГолРайнер Константин
1:1
56' ГолХорват Саша
22
Штек
Давид
23
Кайнц
Тобиас
18
Штурм
Филипп
29
Хорват
Саша
28
Хайль
Юрген
24
Тадич
Дарио
24
Tin
Plavotic
22
Нутц
Штефан
12
Байич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ниманн НоэльНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
12 Байич АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сатин МуратНападающий
-
21 Leo Mikic
-
Главный тренер: Andreas Heraf
Ход матча
26'
45'
0:1
56'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|3 (1)
|0.75
|2.
|Хорват Саша
|3
|0.75
|3.
|Хайль Юрген
|1
|0.25
|4.
|Гольнер Манфред
|0
|0
|5.
|Роттер Томас
|0
|0
|6.
|Шмербок Марк-Андре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байич Анте
|2
|0.5
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.25
|3.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.25
|4.
|Philipp Pomer
|1
|0.25
|5.
|Райнер Константин
|1
|0.25
|6.
|Нутц Штефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хайль Юрген
|2
|0
|2.
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|3.
|Роттер Томас
|1
|0
|4.
|Штек Давид
|1
|0
|5.
|Свете Рене
|1
|0
|6.
|Thomas Kofler
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|Рид
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Хартберг 1:2 Альтах Рапид Вена 0:2 Хартберг Бад Глайхенберг 0:3 Хартберг
Хартберг 0:1 Локомотив Москва Хартберг 0:0 Форвертс Штайр Вайц 2:6 Хартберг Пинкафельд 3:4 Хартберг Хартберг 0:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Хартберг Хартберг 2:0 Адмира Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 1:0 Аустрия Вена Рид 3:2 Хартберг Хартберг 3:3 Санкт-Пёльтен
Рид Последние 20 матчей: +10 =6 -4Рид 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Рид 2:1 Аустрия Вена Грёдиг 0:7 Рид
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Рид: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Рид
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 10
|7
|3.
|Штурм
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|4.
|Сваровски Тироль
|2:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|5.
|ЛАСК
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Адмира
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|7.
|Хартберг
|1:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|8.
|Рапид Вена
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|Альтах
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Аустрия Вена
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Вольфсбергер
|1:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Рид
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Адмира
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Сваровски Тироль
|2:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Аустрия Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ЛАСК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Хартберг
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вольфсбергер
|1:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Сваровски Тироль
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Хартберг
|1:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Рапид Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Рид
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 8
|1
|9.
|Адмира
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Вольфсбергер
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|5
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|0
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|3
|1
|1
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|3
|0
|0
|5.
|Хартберг
|Хорват Саша
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1
|1
|2.
|Сваровски Тироль
|Пецос Атанасиос
|2
|0
|3.
|Альтах
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|4.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|5.
|Альтах
|Хаудум Штефан
|2
|0