Австрия: Бундеслига 2021-2022
Хартберг
1:1
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg Зрители: 1703
Рид
26' Желтая карточкаКайнц Тобиас
0:1
45' ГолРайнер Константин
1:1
56' ГолХорват Саша
79' Желтая карточкаMatija Horvat
82' Желтая карточкаХайль Юрген
89' Желтая карточкаЛюкенедер Феликс
90' Желтая карточкаОффенбахер Даниэль
22
Штек
Давид
23
Кайнц
Тобиас
18
Штурм
Филипп
29
Хорват
Саша
28
Хайль
Юрген
24
Тадич
Дарио
24
Tin
Plavotic
22
Нутц
Штефан
12
Байич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ниманн НоэльНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
12 Байич АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сатин МуратНападающий
-
21 Leo Mikic
-
Главный тренер: Andreas Heraf
Ход матча
26'
45'
0:1
56'
1:1
79'
82'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|3 (1)
|0.75
|2.
|Хорват Саша
|3
|0.75
|3.
|Хайль Юрген
|1
|0.25
|4.
|Гольнер Манфред
|0
|0
|5.
|Роттер Томас
|0
|0
|6.
|Шмербок Марк-Андре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байич Анте
|2
|0.5
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.25
|3.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.25
|4.
|Philipp Pomer
|1
|0.25
|5.
|Райнер Константин
|1
|0.25
|6.
|Нутц Штефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хайль Юрген
|3
|0
|2.
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|3.
|Роттер Томас
|1
|0
|4.
|Штек Давид
|1
|0
|5.
|Свете Рене
|1
|0
|6.
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|7.
|Matija Horvat
|1
|0
|8.
|Thomas Kofler
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оффенбахер Даниэль
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Рид
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Хартберг 1:2 Альтах Рапид Вена 0:2 Хартберг Бад Глайхенберг 0:3 Хартберг
Хартберг 0:1 Локомотив Москва Хартберг 0:0 Форвертс Штайр Вайц 2:6 Хартберг Пинкафельд 3:4 Хартберг Хартберг 0:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Хартберг Хартберг 2:0 Адмира Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 1:0 Аустрия Вена Рид 3:2 Хартберг Хартберг 3:3 Санкт-Пёльтен
Рид Последние 20 матчей: +10 =6 -4Рид 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Рид 2:1 Аустрия Вена Грёдиг 0:7 Рид
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Рид: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Рид
|4
|2
|1
|1
|6 - 10
|7
|3.
|Штурм
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|4.
|ЛАСК
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Хартберг
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|6.
|Рапид Вена
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|10.
|Альтах
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Вольфсбергер
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|12.
|Аустрия Вена
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Рид
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|Адмира
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|5.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Аустрия Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ЛАСК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Хартберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|12.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Рапид Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Рид
|2
|0
|1
|1
|2 - 8
|1
|9.
|Адмира
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|5
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|0
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|3
|1
|1
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|3
|0
|0
|5.
|Хартберг
|Хорват Саша
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0
|2.
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3
|0
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1
|1
|4.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|2
|0
|5.
|Сваровски Тироль
|Пецос Атанасиос
|2
|0