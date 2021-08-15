Новичок "Зенита" Клаудиньо пока что вынужден смотреть за игрой с трибун. Ещё не готова для него рабочая виза, поэтому бразилец не имеет права быть даже в заявке.

Сергей Семак и Марко Николич выглядят достаточно спокойными в своих технических зонах, изредка что-то подсказывая своим подопечным.

Малком сумел набрать скорость, прорываясь вперёд по центральной оси, и его только с нарушением правил сумел остановить Рыбус. Жёлтая карточка предъявлена поляку.

Сам Малком решил пробить с заработанного им же свободного удара, метров с 25-ти. Но пробил бразилец не слишком здорово, послав снаряд не только над "стенкой", но и над воротами.

32' Угловой заработали на правом фланге футболисты "Зенита". Дуглас выполнил подачу со стандартного положения, но в штрафной площади выше всех выпрыгнул Жемалетдинов.

31' Совсем ничего интересного не происходит на поле, и телережиссёру постоянно приходится развлекать зрителей тем, что выхватывать известных личностей на трибунах.

30' Такое ощущение, что даже Валерий Карпин скучает на трибунах в одиночестве. Поприветствовали болельщики на "РЖД Арене" нового главного тренера сборной России.

29' Обе команды не торопятся сейчас при построении своих атак. "Зенит" сейчас под свист болельщиков на трибунах перепасовывается поперёк поля.

28' Снова команды решили немного успокоить игру, катая мяч в центральной зоне. Видимо, прогнозы экспертов на тотал больше сегодня не будут оправданы. Но не будем торопить события.

27' Азмун с левого края сместился немного в центр и коварно пробивал в дальний угол, но Гилерме всё видел, сумев в броске парировать мяч в сторону.

26' После подачи с правого фланга Кузяев пытался головой подрезать мяч в дальний угол ворот, но не вышло - мяч улетел на противоположный фланг, и будет атака гостей вторым темпом.

25' Тревожно за "Зенит" в Лиге чемпионов. Совсем не вселяет уверенности игра Михаила Кержакова. Питерцам стоило бы задуматься о покупке нового вратаря.

24' Ой-ой-ой! Снова Кержаков в своих владениях сеет панику. Вратарь "Зенита" на этот раз не добрался до мяча на выходе, но его успели подстраховать защитники, которые не позволили Смолову пробить по пустым воротам.

23' Как мне показалось, Зе Луиш был в небольшом офсайде в предыдущем эпизоде, так что если бы он даже отправил мяч в сетку ворот, гол вполне могли бы отменить видеоассистенты Сергея Карасёва.

22' ОПАСНО! Классную быструю контратаку через центр соорудили "железнодорожники", и Зе Луиш вышел на рандеву с Кержаковым, но на силу с левой ноги пробил прямо в грудь вратарю.

21' Пока была пауза в игре, Живоглядов всё-таки обратился за помощью к клубным медикам. Хочется надеяться, что никому в этот вечере не понадобится вынужденная замена.

20' Кузяев в центральной зоне пошёл в очень опасный подкат против Зе Луиша, за что получил жёлтую карточку. Несколькими секундами ранее предупреждение за проявление эмоций получил Едвай, так что 1:1 у нас по "горчичникам" теперь.

19' Проблемы какие-то возникли у Живоглядова. Правый защитник "Локо" начал хромать, но всё же продолжает борьбу, не обращаясь за медицинской помощью.

18' Завелись и дружно запели болельщики "Локомотива" на трибунах после того, как были распечатаны ворота гостей. При такой поддержке "железнодорожники" большими силами начали перемещаться в позиционную атаку.

17' ГО-О-О-О-ОЛ забивает Смолов, практически с нулевого угла забив с края штрафной площади. Но Кержакова от позорной "бабочки" спас свисток арбитра - в положении "вне игры" был Фёдор по ходу этой атаки.

16' Малком с дальней дистанции решил попытать счастья, но мяч после выстрела олимпийского чемпиона улетел высоко на трибуны "РЖД Арены".

15' Малком с дальней дистанции решил попытать счастья, но мяч после выстрела олимпийского чемпиона улетел высоко на трибуны "РЖД Арены".

14' 38 на 62 - такое преимущество сейчас на стороне "Зенита" по владению мячом в процентном соотношении. По ударам по воротам - 0:1.

13' На левом фланге в касание пасовались зенитовцы, но при попытке проникнуть в штрафную площадку мяч был потерян. После этого гости стараются большими силами работать в прессинге.

12' Зе Луиш с Куликовым в атаке попытались запрессинговать Дугласа, но тот всё же успел отпасовать на Кержакова, так что на поле всё остаётся достаточно спокойно.

11' Первый угловой с левого фланга подали "сине-бело-голубые", но опасности у ворот Гилерме не возникло. Москвичи пытались провести быструю контратаку, но не получилось.

10' Повреждение получил Азмун в предыдущем эпизоде - Кастро по инерции бутсой наступил иранцу на ахилл. Пришлось вызывать медбригаду на помощь пострадавшему.

9' Круговой вскрыл вертикальным пасом центр обороны "Локомотива", пасуя на ход Азмуну, но того на мгновение сумел опередить Кастро, выбив мяч в аут.

8' Многие эксперты прогнозировали в этом матче результативный футбол, но по первым минутам мы не видим намёков на голевые моменты. Но темп игры всё же постепенно растёт.

7' Ловрен с правого края выполнил диагональную подачу в штрафную площадку в направлении Ерохина, но тому пробить по воротам прицельно не позволили - мяч срикошетил в руки Гилерме.

6' Теперь через центральную ось при короткой перепасовке попытались приблизиться к чужим воротам "сине-бело-голубые", но отлично на оборону сумел отработать Смолов.

5' Тут же хозяева поля своим выпадом ответили, но ворвавшегося в штрафную площадку по правому краю Зе Луиша сумел оттеснить от мяча Дуглас Сантос, который позволил Кержакову спокойно забрать мяч.

4' Первую атаку провели питерцы, и после подачи с правого фланга головой метров с 12-ти пробивал Азмун - получилось очень слабо и практически по центру ворот.

3' После потери мяча гостями, москвичи также покатали мяч поперёк поля. На агрессию в атаке на первых минутах никто не ставит. Команды предпочитают просто присмотреться друг к другу, а также привыкнуть к газону.

2' Без особого сумбура начинается наш поединок. Зенитовцы принялись пасоваться поперёк поля, а "железнодорожники" не особо усердствуют в прессинге.