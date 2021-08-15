Россия: Премьер-лига 2021-2022
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: РЖД Арена
Зенит
19' Желтая карточкаКузяев Далер
19' Желтая карточкаЕдвай Тин
35' Желтая карточкаРыбус Мацей
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
|1 000 руб.
16
Едвай
Тин
31
Рыбус
Мацей
20
Зе
Луиш
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дзюба АртёмНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
Ход матча
19'
19'
35'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0.75
|2.
|Смолов Фёдор
|2
|0.5
|3.
|Лисакович Виталий
|1
|0.25
|4.
|Куликов Даниил
|0
|0
|5.
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|6.
|Миранчук Антон
|0
|0
|7.
|Мурило Серкейра
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ерохин Александр
|4
|1
|2.
|Азмун Сердар
|4 (1)
|1
|3.
|Вендел Маркус
|1
|0.25
|4.
|Сутормин Алексей
|1 (1)
|0.25
|5.
|Кузяев Далер
|0
|0
|6.
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|2.
|Рыбус Мацей
|1
|0
|3.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|4.
|Кастро Пабло
|1
|0
|5.
|Едвай Тин
|1
|0
|6.
|Камано Франсуа
|1
|0
|7.
|Куликов Даниил
|1
|0
|8.
|Магкеев Станислав
|1
|0
|9.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кузяев Далер
|3
|0
|2.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|3.
|Ловрен Деян
|1
|0
|4.
|Круговой Данил
|1
|0
|5.
|Вендел Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|Зенит
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|0
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва
Зенит Последние 20 матчей: +13 =5 -2Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:3 Локомотив Москва Суперкубок Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Зенит 5:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Сочи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Зенит
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
|4.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|5.
|Ахмат
|Уткин Даниил
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|3
|0
|3.
|Урал
|Герасимов Алексей
|3
|0
|4.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|3
|0
|5.
|Ахмат
|Шелия Гиорги
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Зенит
Исход игры
Локомотив Москва
9.3% (14)
Ничья
20.5% (31)
Зенит
70.2% (106)
Тотал 2.5
Больше
67.79% (101)
Меньше
32.21% (48)
Обе команды забьют
Да
82.55% (123)
Нет
17.45% (26)
Популярный счёт
1:2 Зенит
42.4% (64)
1:1 Ничья
16.6% (25)
1:3 Зенит
10.6% (16)
0:1 Зенит
9.9% (15)
2:1 Локомотив Москва
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:2 Зенит
2.6% (4)
1:0 Локомотив Москва
2% (3)
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