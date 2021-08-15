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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Зенит
0'
19' Желтая карточка
Кузяев Далер
19' Желтая карточка
Едвай Тин
35' Желтая карточка
Рыбус Мацей
37'
Удар Азмуна
Момент Зе Луиша
Гол из офсайда Смолова
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
3
Кастро
Пабло
16
Едвай
Тин
31
Рыбус
Мацей
69
Куликов
Даниил
17
Жемалетдинов
Рифат
4
Магкеев
Станислав
25
Камано
Франсуа
20
Зе
Луиш
Жозе
9
Смолов
Фёдор
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
4
Круговой
Данил
6
Ловрен
Деян
3
Дуглас
Сантос
14
Кузяев
Далер
5
Барриос
Вилмар
21
Ерохин
Александр
8
Вендел
Маркус
7
Азмун
Сердар
10
Малком
Филипе
Локомотив Москва
4-4-2
Зенит
4-4-2

Ход матча

19'
 
Кузяев Далер
19'
Едвай Тин
 
35'
Рыбус Мацей
 

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жемалетдинов Рифат 3 0.75
2. Смолов Фёдор 2 0.5
3. Лисакович Виталий 1 0.25
4. Куликов Даниил 0 0
5. Крыховяк Гжегож 0 0
6. Миранчук Антон 0 0
7. Мурило Серкейра 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ерохин Александр 4 1
2. Азмун Сердар 4 (1) 1
3. Вендел Маркус 1 0.25
4. Сутормин Алексей 1 (1) 0.25
5. Кузяев Далер 0 0
6. Ракицкий Ярослав 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Баринов Дмитрий 2 1
2. Рыбус Мацей 1 0
3. Зе Луиш Жозе 1 0
4. Кастро Пабло 1 0
5. Едвай Тин 1 0
6. Камано Франсуа 1 0
7. Куликов Даниил 1 0
8. Магкеев Станислав 1 0
9. Мурило Серкейра 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Кузяев Далер 3 0
2. Оздоев Магомед 1 0
3. Ловрен Деян 1 0
4. Круговой Данил 1 0
5. Вендел Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)
 Зенит 10% (1) 10% (1) 40% (4) 0 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва
Зенит Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва
Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Зенит 3:0 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 6:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Суперкубок
Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:3 Локомотив Москва Суперкубок Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Зенит 5:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Рубин Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Локомотив Москва 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Нижний Новгород Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Сочи Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. ЦСКА Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Ахмат Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Химки Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Уфа Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Краснодар Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
13. Арсенал Тула Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Крылья Советов Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Локомотив Москва 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Зенит 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Нижний Новгород Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Динамо Москва Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
5. Ахмат Уткин Даниил 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
2. Ахмат Нижич Зоран 3 0
3. Урал Герасимов Алексей 3 0
4. Спартак Москва Рассказов Николай 3 0
5. Ахмат Шелия Гиорги 1 1
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
    ⚽ Смотрите бесплатно видеотрансляцию матча "Зенит" на сайте официального спонсора команды букмекера WinLine
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    36'
    Сам Малком решил пробить с заработанного им же свободного удара, метров с 25-ти. Но пробил бразилец не слишком здорово, послав снаряд не только над "стенкой", но и над воротами.
  • Желтая карточка
    35'
    Малком сумел набрать скорость, прорываясь вперёд по центральной оси, и его только с нарушением правил сумел остановить Рыбус. Жёлтая карточка предъявлена поляку.
  • 34'
    Сергей Семак и Марко Николич выглядят достаточно спокойными в своих технических зонах, изредка что-то подсказывая своим подопечным.
  • 33'
    Новичок "Зенита" Клаудиньо пока что вынужден смотреть за игрой с трибун. Ещё не готова для него рабочая виза, поэтому бразилец не имеет права быть даже в заявке.
  • Угловой
    32'
    Угловой заработали на правом фланге футболисты "Зенита". Дуглас выполнил подачу со стандартного положения, но в штрафной площади выше всех выпрыгнул Жемалетдинов.
  • 31'
    Совсем ничего интересного не происходит на поле, и телережиссёру постоянно приходится развлекать зрителей тем, что выхватывать известных личностей на трибунах.
  • 30'
    Такое ощущение, что даже Валерий Карпин скучает на трибунах в одиночестве. Поприветствовали болельщики на "РЖД Арене" нового главного тренера сборной России.
  • 29'
    Обе команды не торопятся сейчас при построении своих атак. "Зенит" сейчас под свист болельщиков на трибунах перепасовывается поперёк поля.
  • 28'
    Снова команды решили немного успокоить игру, катая мяч в центральной зоне. Видимо, прогнозы экспертов на тотал больше сегодня не будут оправданы. Но не будем торопить события.
  • Опасный момент
    27'
    Азмун с левого края сместился немного в центр и коварно пробивал в дальний угол, но Гилерме всё видел, сумев в броске парировать мяч в сторону.
  • 26'
    После подачи с правого фланга Кузяев пытался головой подрезать мяч в дальний угол ворот, но не вышло - мяч улетел на противоположный фланг, и будет атака гостей вторым темпом.
  • 25'
    Тревожно за "Зенит" в Лиге чемпионов. Совсем не вселяет уверенности игра Михаила Кержакова. Питерцам стоило бы задуматься о покупке нового вратаря.
  • Опасный момент
    24'
    Ой-ой-ой! Снова Кержаков в своих владениях сеет панику. Вратарь "Зенита" на этот раз не добрался до мяча на выходе, но его успели подстраховать защитники, которые не позволили Смолову пробить по пустым воротам.
  • Видеоповтор
    23'
    Как мне показалось, Зе Луиш был в небольшом офсайде в предыдущем эпизоде, так что если бы он даже отправил мяч в сетку ворот, гол вполне могли бы отменить видеоассистенты Сергея Карасёва.
  • Опасный момент
    22'
    ОПАСНО! Классную быструю контратаку через центр соорудили "железнодорожники", и Зе Луиш вышел на рандеву с Кержаковым, но на силу с левой ноги пробил прямо в грудь вратарю.
  • Травма, повреждение
    21'
    Пока была пауза в игре, Живоглядов всё-таки обратился за помощью к клубным медикам. Хочется надеяться, что никому в этот вечере не понадобится вынужденная замена.
  • Желтая карточка
    20'
    Кузяев в центральной зоне пошёл в очень опасный подкат против Зе Луиша, за что получил жёлтую карточку. Несколькими секундами ранее предупреждение за проявление эмоций получил Едвай, так что 1:1 у нас по "горчичникам" теперь.
  • Травма, повреждение
    19'
    Проблемы какие-то возникли у Живоглядова. Правый защитник "Локо" начал хромать, но всё же продолжает борьбу, не обращаясь за медицинской помощью.
  • 18'
    Завелись и дружно запели болельщики "Локомотива" на трибунах после того, как были распечатаны ворота гостей. При такой поддержке "железнодорожники" большими силами начали перемещаться в позиционную атаку.
  • Офсайд
    17'
    ГО-О-О-О-ОЛ забивает Смолов, практически с нулевого угла забив с края штрафной площади. Но Кержакова от позорной "бабочки" спас свисток арбитра - в положении "вне игры" был Фёдор по ходу этой атаки.
  • 16'
    Малком с дальней дистанции решил попытать счастья, но мяч после выстрела олимпийского чемпиона улетел высоко на трибуны "РЖД Арены".
  • 15'
    Малком с дальней дистанции решил попытать счастья, но мяч после выстрела олимпийского чемпиона улетел высоко на трибуны "РЖД Арены".
  • 14'
    38 на 62 - такое преимущество сейчас на стороне "Зенита" по владению мячом в процентном соотношении. По ударам по воротам - 0:1.
  • 13'
    На левом фланге в касание пасовались зенитовцы, но при попытке проникнуть в штрафную площадку мяч был потерян. После этого гости стараются большими силами работать в прессинге.
  • 12'
    Зе Луиш с Куликовым в атаке попытались запрессинговать Дугласа, но тот всё же успел отпасовать на Кержакова, так что на поле всё остаётся достаточно спокойно.
  • Угловой
    11'
    Первый угловой с левого фланга подали "сине-бело-голубые", но опасности у ворот Гилерме не возникло. Москвичи пытались провести быструю контратаку, но не получилось.
  • Травма, повреждение
    10'
    Повреждение получил Азмун в предыдущем эпизоде - Кастро по инерции бутсой наступил иранцу на ахилл. Пришлось вызывать медбригаду на помощь пострадавшему.
  • 9'
    Круговой вскрыл вертикальным пасом центр обороны "Локомотива", пасуя на ход Азмуну, но того на мгновение сумел опередить Кастро, выбив мяч в аут.
  • 8'
    Многие эксперты прогнозировали в этом матче результативный футбол, но по первым минутам мы не видим намёков на голевые моменты. Но темп игры всё же постепенно растёт.
  • 7'
    Ловрен с правого края выполнил диагональную подачу в штрафную площадку в направлении Ерохина, но тому пробить по воротам прицельно не позволили - мяч срикошетил в руки Гилерме.
  • 6'
    Теперь через центральную ось при короткой перепасовке попытались приблизиться к чужим воротам "сине-бело-голубые", но отлично на оборону сумел отработать Смолов.
  • 5'
    Тут же хозяева поля своим выпадом ответили, но ворвавшегося в штрафную площадку по правому краю Зе Луиша сумел оттеснить от мяча Дуглас Сантос, который позволил Кержакову спокойно забрать мяч.
  • 4'
    Первую атаку провели питерцы, и после подачи с правого фланга головой метров с 12-ти пробивал Азмун - получилось очень слабо и практически по центру ворот.
  • 3'
    После потери мяча гостями, москвичи также покатали мяч поперёк поля. На агрессию в атаке на первых минутах никто не ставит. Команды предпочитают просто присмотреться друг к другу, а также привыкнуть к газону.
  • 2'
    Без особого сумбура начинается наш поединок. Зенитовцы принялись пасоваться поперёк поля, а "железнодорожники" не особо усердствуют в прессинге.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Зенита". Желаем удачи всем действующим лицам на поле! Поехали!
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    34'
    Рыбус Мацей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Едвай Тин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Кузяев Далер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Локомотив Москва 0:0 Зенит онлайн


Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Зенит

Исход игры
Локомотив Москва
9.3% (14)
Ничья
20.5% (31)
Зенит
70.2% (106)
Тотал 2.5
Больше
67.79% (101)
Меньше
32.21% (48)
Обе команды забьют
Да
82.55% (123)
Нет
17.45% (26)
Популярный счёт
1:2 Зенит
42.4% (64)
1:1 Ничья
16.6% (25)
1:3 Зенит
10.6% (16)
0:1 Зенит
9.9% (15)
2:1 Локомотив Москва
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:2 Зенит
2.6% (4)
1:0 Локомотив Москва
2% (3)
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