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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жемалетдинов Рифат 3 1
2. Смолов Фёдор 2 0.67
3. Лисакович Виталий 1 0.33
4. Куликов Даниил 0 0
5. Крыховяк Гжегож 0 0
6. Миранчук Антон 0 0
7. Мурило Серкейра 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ерохин Александр 4 1.33
2. Азмун Сердар 4 (1) 1.33
3. Вендел Маркус 1 0.33
4. Сутормин Алексей 1 (1) 0.33
5. Кузяев Далер 0 0
6. Ракицкий Ярослав 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Баринов Дмитрий 2 1
2. Зе Луиш Жозе 1 0
3. Кастро Пабло 1 0
4. Камано Франсуа 1 0
5. Куликов Даниил 1 0
6. Магкеев Станислав 1 0
7. Мурило Серкейра 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Кузяев Далер 2 0
2. Оздоев Магомед 1 0
3. Ловрен Деян 1 0
4. Круговой Данил 1 0
5. Вендел Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)
 Зенит 10% (1) 10% (1) 40% (4) 0 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва
Зенит Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва
Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Зенит 3:0 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 6:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Суперкубок
Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:3 Локомотив Москва Суперкубок Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Зенит 5:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Рубин Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Динамо Москва Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Нижний Новгород Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Сочи Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Химки Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Краснодар Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
9. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
10. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Ахмат Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Арсенал Тула Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13. Уфа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Ростов Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Крылья Советов Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. ЦСКА Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
5. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
2. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
3. Уфа Фищенко Руслан 1 1
4. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
5. Сочи Попов Ивелин 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2021, осталось 2 дня 14 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Локомотив Москва 10.2% (5)
    X 20.4% (10)
    Зенит 69.4% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Зенит
    4.90
    3.75
    1.88
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Локомотив Москва - Зенит онлайн


    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Зенит

    Исход игры
    Локомотив Москва
    10.2% (5)
    Ничья
    20.4% (10)
    Зенит
    69.4% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (36)
    Меньше
    25% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    85.42% (41)
    Нет
    14.58% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    49% (24)
    1:1 Ничья
    14.3% (7)
    1:3 Зенит
    8.2% (4)
    2:1 Локомотив Москва
    6.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
    0:1 Зенит
    4.1% (2)
    0:2 Зенит
    4.1% (2)
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