Россия: Премьер-лига 2021-2022
Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Зенит
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жемалетдинов Рифат
|3
|1
|2.
|Смолов Фёдор
|2
|0.67
|3.
|Лисакович Виталий
|1
|0.33
|4.
|Куликов Даниил
|0
|0
|5.
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|6.
|Миранчук Антон
|0
|0
|7.
|Мурило Серкейра
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ерохин Александр
|4
|1.33
|2.
|Азмун Сердар
|4 (1)
|1.33
|3.
|Вендел Маркус
|1
|0.33
|4.
|Сутормин Алексей
|1 (1)
|0.33
|5.
|Кузяев Далер
|0
|0
|6.
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|2.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|3.
|Кастро Пабло
|1
|0
|4.
|Камано Франсуа
|1
|0
|5.
|Куликов Даниил
|1
|0
|6.
|Магкеев Станислав
|1
|0
|7.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кузяев Далер
|2
|0
|2.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|3.
|Ловрен Деян
|1
|0
|4.
|Круговой Данил
|1
|0
|5.
|Вендел Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|Зенит
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|0
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва
Зенит Последние 20 матчей: +13 =5 -2Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:3 Локомотив Москва Суперкубок Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Зенит 5:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Сочи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
|4.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|5.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|2.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|3.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|4.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|5.
|Сочи
|Попов Ивелин
|2
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Зенит
Исход игры
Локомотив Москва
10.2% (5)
Ничья
20.4% (10)
Зенит
69.4% (34)
Тотал 2.5
Больше
75% (36)
Меньше
25% (12)
Обе команды забьют
Да
85.42% (41)
Нет
14.58% (7)
Популярный счёт
1:2 Зенит
49% (24)
1:1 Ничья
14.3% (7)
1:3 Зенит
8.2% (4)
2:1 Локомотив Москва
6.1% (3)
2:2 Ничья
4.1% (2)
0:1 Зенит
4.1% (2)
0:2 Зенит
4.1% (2)
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