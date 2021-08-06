Россия: Премьер-лига 2021-2022
Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.33
|2.
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.33
|3.
|Самошников Илья
|1
|0.33
|4.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.33
|5.
|Ин-Бом Хван
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарвели Владислав
|1
|0.33
|2.
|Сергеев Иван
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бегич Сильвие
|2
|0
|2.
|Уремович Филип
|2
|0
|3.
|Шатов Олег
|1
|0
|4.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|5.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|6.
|Зотов Георгий
|1
|0
|7.
|Зуев Александр
|1
|0
|8.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|9.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|10.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
|2.
|Божин Сергей
|1
|0
|3.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|4.
|Горшков Юрий
|1
|0
|5.
|Пруцев Данил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|20% (1)
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|0
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +12 =2 -6Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин
Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки
Крылья Советов Последние 20 матчей: +13 =1 -6Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал
Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов
Последние игры между собой
Рубин: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Рубин 1:2 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Крылья Советов Товарищеские матчи Рубин 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Рубин 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Рубин Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Рубин Премьер-лига Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Рубин 4:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Рубин Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Сочи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
|4.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|5.
|Ахмат
|Уткин Даниил
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|2.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|3
|0
|4.
|Урал
|Герасимов Алексей
|3
|0
|5.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин - Крылья Советов
Исход игры
Рубин
89.8% (123)
Ничья
8% (11)
Крылья Советов
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.93% (62)
Меньше
54.07% (73)
Обе команды забьют
Да
51.11% (69)
Нет
48.89% (66)
Популярный счёт
2:1 Рубин
39.4% (54)
1:0 Рубин
29.2% (40)
2:0 Рубин
16.8% (23)
1:1 Ничья
6.6% (9)
3:1 Рубин
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:0 Рубин
1.5% (2)
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