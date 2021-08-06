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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
 
Позже

Стадион:
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хакшабанович Сеад 1 0.33
2. Деспотович Джордже 1 (1) 0.33
3. Самошников Илья 1 0.33
4. Кварацхелия Хвича 1 0.33
5. Ин-Бом Хван 1 0.33
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарвели Владислав 1 0.33
2. Сергеев Иван 1 (1) 0.33

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Бегич Сильвие 2 0
2. Уремович Филип 2 0
3. Шатов Олег 1 0
4. Йевтич Дарко 1 0
5. Деспотович Джордже 1 0
6. Зотов Георгий 1 0
7. Зуев Александр 1 0
8. Кварацхелия Хвича 1 0
9. Бакаев Солтмурад 1 0
10. Абильдгор Оливер 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Иванисеня Дмитрий 2 0
2. Божин Сергей 1 0
3. Солдатенков Александр 1 0
4. Горшков Юрий 1 0
5. Пруцев Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 20% (1) 0 40% (2) 40% (2) 0 0
 Крылья Советов 0 0 0 100% (2) 0 0

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин
Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки
Крылья Советов Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал
Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов

Последние игры между собой

Рубин: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Рубин 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Рубин Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Крылья Советов Премьер-лига
Рубин 1:2 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Крылья Советов Товарищеские матчи Рубин 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Рубин 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Рубин Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Рубин Премьер-лига Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Рубин 4:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Рубин Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Динамо Москва Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Нижний Новгород Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Сочи Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Химки Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Краснодар Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
9. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
10. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Ахмат Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Арсенал Тула Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13. Уфа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Ростов Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Крылья Советов Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. ЦСКА Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
5. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
2. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
3. Уфа Фищенко Руслан 1 1
4. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
5. Сочи Попов Ивелин 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2021, осталось 2 дня 17 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Рубин 88.6% (39)
    X 6.8% (3)
    Крылья Советов 4.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Крылья Советов
    2.21
    3.58
    3.95
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Рубин - Крылья Советов онлайн


    Прогнозы на матч Рубин - Крылья Советов

    Исход игры
    Рубин
    88.6% (39)
    Ничья
    6.8% (3)
    Крылья Советов
    4.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.86% (18)
    Меньше
    58.14% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    46.51% (20)
    Нет
    53.49% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    34.1% (15)
    2:0 Рубин
    27.3% (12)
    1:0 Рубин
    20.5% (9)
    1:1 Ничья
    6.8% (3)
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