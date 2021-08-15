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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Вена
1:1
Конец матча

Стадион:
Аустрия Клагенфурт
0'
13' Желтая карточка
Turgay Gemicibasi
30' Желтая карточка
Thorsten Mahrer
42' Желтая карточка
Джуричин Марко
0:1
57' Гол
Thorsten Mahrer
1:1
71' Гол
Хандль Йоханнес
80' Желтая карточка
Alexander Timossi Andersson
85' Желтая карточка
Philipp Huetter
90' Красная карточка
Gloire Amanda
90'+6
1
Пенц
Патрик
39
Тейгль
Георг
46
Хандль
Йоханнес
20
Мюль
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
8
Демаку
Весель
5
Мартель
Эрик
30
Фишер
Манфред
10
Грюнвальд
Александр
36
Фитц
Доминик
92
Джуричин
Марко
13
Менцель
Филлип
44
Philipp
Huetter
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
6
Maximiliano
Moreira
14
Christopher
Cvetko
81
Turgay
Gemicibasi
12
Alexander
Timossi
Andersson
4
Patrick
Greil
23
Ридер
Флориан
32
Пинк
Маркус
Аустрия Вена
4-2-3-1
Аустрия Клагенфурт
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джуричин Марко 1 0.25
2. Пихлер Бенедикт 1 0.25
3. Хандль Йоханнес 1 0.25
4. Зуттнер Маркус 0 0
Аустрия Клагенфурт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинк Маркус 3 0.75
2. Alexander Timossi Andersson 1 0.25
3. Ридер Флориан 1 0.25
4. Thorsten Mahrer 1 0.25
5. Nicolas Wimmer 0 0
6. Patrick Greil 0 0

Карточки

Аустрия Вена
# Игрок      
1. Джуричин Марко 1 0
2. Мюль Лукас 1 0
3. Пихлер Бенедикт 1 0
4. Хандль Йоханнес 1 0
5. Леонардо Ивкич 1 0
6. Мартель Эрик 1 0
Аустрия Клагенфурт
# Игрок      
1. Kosmas Gezos 1 1
2. Turgay Gemicibasi 2 0
3. Maximiliano Moreira 0 1
4. Nicolas Wimmer 0 1
5. Gloire Amanda 0 1
6. Пинк Маркус 1 0
7. Herbert Paul 1 0
8. Thorsten Mahrer 1 0
9. Philipp Huetter 1 0
10. Alexander Timossi Andersson 1 0
11. Ридер Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аустрия Вена 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)
Аустрия Клагенфурт 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Брейдаблик 2:1 Аустрия Вена Рид 2:1 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:1 Брейдаблик Шпитталь 0:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Тузла Сити Аустрия Вена 4:0 Копер Аустрия Вена 2:1 Форвертс Штайр Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Хартберг 0:3 Аустрия Вена Рид 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 3:1 Хартберг Альтах 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Рид Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена
Аустрия Клагенфурт Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер Нойштадт 1:5 Аустрия Клагенфурт
Аустрия Клагенфурт 2:2 СВ Лафниц Аустрия Клагенфурт 1:2 Мюнхен-1860 Рапид-2 Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:0 Хорн Лиферинг 2:3 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:1 Джуниорс ОО Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Клагенфурт Ваккер Инсбрук 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:0 Гразер Амштеттен 1:6 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 5:0 Капфенберг Аустрия Клагенфурт 0:2 СВ Лафниц Флоридсдорфер 0:0 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:1 Форвертс Штайр Аустрия Вена-2 1:2 Аустрия Клагенфурт

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Аустрия Клагенфурт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Аустрия Вена 2:0 Аустрия Клагенфурт Товарищеские матчи Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт Региональная лига Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт Любители
Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт Региональная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Штурм 4 3 0 1 11 - 6 9
3. Рид 4 2 1 1 6 - 10 7
4. Альтах 4 2 0 2 5 - 6 6
5. ЛАСК 4 1 2 1 4 - 5 5
6. Аустрия Клагенфурт 4 1 2 1 6 - 9 5
7. Адмира 4 1 1 2 6 - 4 4
8. Хартберг 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Рапид Вена 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Сваровски Тироль 4 0 4 0 5 - 5 4
11. Аустрия Вена 4 0 2 2 3 - 5 2
12. Вольфсбергер 4 0 2 2 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Рид 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Аустрия Клагенфурт 2 1 1 0 5 - 4 4
4. Адмира 2 1 0 1 4 - 1 3
5. Рапид Вена 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Штурм 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Альтах 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Сваровски Тироль 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Аустрия Вена 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Хартберг 2 0 1 1 2 - 3 1
11. ЛАСК 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Вольфсбергер 2 0 1 1 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Штурм 2 2 0 0 7 - 2 6
3. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Альтах 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Хартберг 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Сваровски Тироль 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Рапид Вена 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Адмира 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Вольфсбергер 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Аустрия Клагенфурт 2 0 1 1 1 - 5 1
11. Рид 2 0 1 1 2 - 8 1
12. Аустрия Вена 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 5 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 0
3. Хартберг Тадич Дарио 3 1 1
4. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 3 0 0
5. Хартберг Хорват Саша 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
2. Хартберг Хайль Юрген 3 0
3. Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 1
4. Альтах Нухиу Атдхи 2 0
5. Рид Оффенбахер Даниэль 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Джуричин Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Thorsten Mahrer получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Turgay Gemicibasi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт онлайн




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