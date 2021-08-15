Австрия: Бундеслига 2021-2022
Аустрия Вена
1:1
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
Аустрия Клагенфурт
13' Желтая карточкаTurgay Gemicibasi
30' Желтая карточкаThorsten Mahrer
42' Желтая карточкаДжуричин Марко
0:1
57' ГолThorsten Mahrer
1:1
71' ГолХандль Йоханнес
80' Желтая карточкаAlexander Timossi Andersson
85' Желтая карточкаPhilipp Huetter
90' Красная карточкаGloire Amanda
39
Тейгль
Георг
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
70 Беич ЭсадЗащитник
-
16 Келес ДжанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
Ход матча
30'
42'
57'
0:1
71'
1:1
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джуричин Марко
|1
|0.25
|2.
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.25
|3.
|Хандль Йоханнес
|1
|0.25
|4.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинк Маркус
|3
|0.75
|2.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0.25
|3.
|Ридер Флориан
|1
|0.25
|4.
|Thorsten Mahrer
|1
|0.25
|5.
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|6.
|Patrick Greil
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джуричин Марко
|1
|0
|2.
|Мюль Лукас
|1
|0
|3.
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|4.
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|5.
|Леонардо Ивкич
|1
|0
|6.
|Мартель Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Kosmas Gezos
|1
|1
|2.
|Turgay Gemicibasi
|2
|0
|3.
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|4.
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|5.
|Gloire Amanda
|0
|1
|6.
|Пинк Маркус
|1
|0
|7.
|Herbert Paul
|1
|0
|8.
|Thorsten Mahrer
|1
|0
|9.
|Philipp Huetter
|1
|0
|10.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
|11.
|Ридер Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|Аустрия Клагенфурт
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Брейдаблик 2:1 Аустрия Вена Рид 2:1 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:1 Брейдаблик Шпитталь 0:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Тузла Сити Аустрия Вена 4:0 Копер Аустрия Вена 2:1 Форвертс Штайр Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Хартберг 0:3 Аустрия Вена Рид 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 3:1 Хартберг Альтах 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Рид Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена
Аустрия Клагенфурт Последние 20 матчей: +12 =3 -5Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер Нойштадт 1:5 Аустрия Клагенфурт
Аустрия Клагенфурт 2:2 СВ Лафниц Аустрия Клагенфурт 1:2 Мюнхен-1860 Рапид-2 Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:0 Хорн Лиферинг 2:3 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:1 Джуниорс ОО Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Клагенфурт Ваккер Инсбрук 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:0 Гразер Амштеттен 1:6 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 5:0 Капфенберг Аустрия Клагенфурт 0:2 СВ Лафниц Флоридсдорфер 0:0 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:1 Форвертс Штайр Аустрия Вена-2 1:2 Аустрия Клагенфурт
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Аустрия Клагенфурт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Штурм
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|Рид
|4
|2
|1
|1
|6 - 10
|7
|4.
|Альтах
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|5.
|ЛАСК
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|7.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|8.
|Хартберг
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|11.
|Аустрия Вена
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|Вольфсбергер
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Рид
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|Адмира
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|5.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Аустрия Вена
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Хартберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|ЛАСК
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Штурм
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Рапид Вена
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Адмира
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|11.
|Рид
|2
|0
|1
|1
|2 - 8
|1
|12.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|5
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|0
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|3
|1
|1
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|3
|0
|0
|5.
|Хартберг
|Хорват Саша
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0
|2.
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3
|0
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1
|1
|4.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|2
|0
|5.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|2
|0